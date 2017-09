2017-09-16 16:00

Huddersfield - Leicester

1-1



Vardy spoiled the party

Lördagens möte mellan The Terriers och The Foxes på John Smith's Stadium blev en oavgjord batalj.





Tysken gav nyförvärven

Steve Mounié missade mötet med en hälskada, medans





Danny Williams startade för första gången i



På bänken hittades Jonathan Hogg som var tillbaka i tjänst efter en längre ankelskada.



Följande spelare valde Wagner att starta med:



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Williams - Mooy

Kachunga - Sabiri - Ince

Depoitre



Bänken: Coleman - Hefele - Malone - Hogg - Billing - Quaner - Van La Parra



MATCHEN:



Town inledde starkt från start i matchen och tog som väntat, mot kontringsvilliga Leicester, tag i bollinnehavet.



Första halvlek blev en chansfattig historia där Depoitre's nick, som hamnade bekvämt i Kasper Schemichel's famn, var den enda målchansen som hotade.





Sabiri tar sig smidigt fram i sin nummer 10-roll och hittar Depoitre djupledslöpande centralt i planen. Belgaren tar med sig bollen i farten, där han med styrka och balans håller bort mittbacken









Ett rättvist ledningsmål för Town som var ohotade under den första halvleken. I den andra halvlekens inledning kom det första målet i matchen, genom belgaren Depoitre framspelad av Sabiri.Sabiri tar sig smidigt fram i sin nummer 10-roll och hittar Depoitre djupledslöpande centralt i planen. Belgaren tar med sig bollen i farten, där han med styrka och balans håller bort mittbacken Harry Maguire samtidigt som han snyggt placerar bollen i Schmeichel's högra hörn.

Kort därefter tappar Town lite fokus i bollinnehavet vilket leder till en kvittering för Leicester.

Chris Löwe fäller







Town skapar några till vassa chanser efter kvitteringen genom Kachunga, Ince och Zanka utan att nå resultat.



ANALYS:



Det oavgjorda resultatet är sett till matchförloppet både frustrerande och orättvist.



Town fick ett mål bortdömt för offside efter att Kachunga nickat in bollen bakom Schmeichel med foten endast milimeter på fel sida, och hade efter den möjligheten flera bra chanser att ta ledningen i matchen. Ett mål var Town iallfall värda efter dessa chanser.



Bortsett från missade chanser är det kul och viktigt för laget att Depoitre, Williams och Sabiri tar vara på sina möjligheter till spel från start.

Även stärkande att se Hogg återvända i spel efter sin skadefrånvaro. Mittfältaren byttes in i slutet av matchen och gjorde sin första match i Premier League.



Tränare Wagner berättar efter matchen att han är besviken med resultatet, då han anser att Kachunga's mål borde kvarstått.

Han lyfter även upp att han är stolt över insatserna från trion Williams, Depoitre och Sabiri som tog vara på sina chanser till spel.



De positiva insatserna från trion ger hopp inför framtida matcher, där spelschemat kommer bli allt tightare.





Laurent Depoitre & Abdelhamid Sabiri tackade för förtroendet från Wagner



POSITIVT I TOWN



* Depoitre, Williams och Sabiri fick göra sina första starter i Premier League.

* Billing fick en viktig vila på bänken efter ett hektiskt spelschema inklusive landslag, cup och ligaspel.

* Hogg fick återvända i spel från sin ankelskada som hållt honom borta i månader.

* Town är fortfarande obesegrade hemma på JSS.

* Wagner kan laborera i startelvan utan att det påverkar spelet på planen negativt.



Resultatet innebär att Town ligger kvar på en sjätteplats i tabellen med åtta inspelade poäng.



Om tre dagar, tisdagen den 19:e september väntar nästa match för David Wagner's mannar.

Town gästar södra London för spel i tredje omgången av Ligacupen mot Crystal Palace

Rapport inför cupmötet med The Eagles kommer i veckan.



David Wagner valde till mötet med Leicester att göra tre förändringar i startelvan.Tysken gav nyförvärven Abdelhamid Sabiri Laurent Depoitre och Danny Williams deras första match från start i Terriers-tröjan.Steve Mounié missade mötet med en hälskada, medans Rajiv Van La Parra och Philip Billing fick inleda denna match på bänken.

Huddersfield -Leicester Jonas Lossl

Tommy Smith

Zanka

Christopher Schindler

Chris Lowe

Danny Williams

Aaron Mooy

Elias Kachunga

Tom Ince

Abdelhamid Sabiri

Laurent Depoitre



Avbytare

Philip Billing

Joel Coleman

Michael Hefele

Jonathan Hogg

Scott Malone

Collin Quaner

Rajiv van La Parra

Kasper Schmeichel

Danny Simpson

Wes Morgan

Harry Maguire

Ben Chilwell

Riyad Mahrez

Andy King

Onyinye Ndidi

Marc Albrighton

Kelechi Iheanacho

Jamie Vardy



Avbytare

Daniel Amartey

Aleksandar Dragovic

Demarai Gray

Ben Hamer

Vicente Iborra

Shinji Okazaki

Islam Slimani



2017-09-17 09:20:00

Lördagens möte mellan The Terriers och The Foxes på John Smith's Stadium blev en oavgjord batalj.