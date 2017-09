2017-09-19 20:45

Crystal Palace - Huddersfield



Inför: Crystal Palace - Huddersfield Town (Ligacupen)

Ikväll reser The Terriers till södra London för Ligacupmöte med Crystal Palace.

Det är dags att inleda den tredje omgången av Ligacupen.



Motståndare är samma gäng som Town slog i Premier League-premiären, alltså Crystal Palace.

Det mötet vann Town med övertygande 3-0, i en kamp som likt detta möte utspelades på Palace hemmaarena, Selhurst Park.



En hel del har hänt på kort tid sedan den sammandrabbningen, där lagen gått olika öden till mötes efter den inledande omgången av seriespelet.



Medans Town har inlett piggt i ligaspelet och överraskat många fotbollsföljare positivt med fint spel & goda resultat, har Crystal Palace tvärtom överraskat med sin bedrövliga inledning.



Crystal Palace står hittills med noll vinster och noll gjorda mål i seriespelet, och som konsekvens för denna inledande kräftgång har klubben valt att sparka tränare Frank De Boer efter endast några månader (77 dagar) i klubben.



Tom Ince gör comeback på sin gamla hemmaarena.

Den tekniske yttern spenderade en halv säsong på lån hos Palace under styret av den dåvarande tränaren Tony Pulis under säsongen 2013/2014.





Ince är tillbaka på sina föredetta arena.



LÄGET I CRYSTAL PALACE:



Palace tog sig vidare från den andra omgången av Ligacupen efter en 2-1 seger mot Ipswish Town.

Utanför cupspelet har det som sagt gått sämre, där klubben i seriespelet efter raden förluster ligger sist i tabellen.



Ny tränare har anställts i form av den forne engelske förbundskaptenen, Roy Hodgson, i en nödaktion från klubbledningen för att få in en bättre struktur i laget igen.



Hodgson's första match var i den gångna helgen mot Southampton där han direkt ändrade på lagets uppställning och formation.

Inför den här matchen, som blir den gamle Hamstad & Malmö FF-coachens andra i sin nya tjänst, har tränaren en läglig chans att testa några "nya" spelare från truppen, samt vila de spelare som använts flitigt i början av säsongen.



Hodgson valde direkt att implementera en ny formation i varianten 4-4-1-1 med lånet Rueben Loftus-Cheek som offensiv spelare på mittfältet.

Jag tror han kommer spela likadant ikväll, förutom att han lär vila den nyss nämnde mittfältaren.





Hogson is back



Palace kommer till matchen med skador på duon Connor Wickham och Wilfried Zaha, samt vad jag fått för mig en avstängning på Jason Puncheon efter helgens femte gula kort i ligaspelet.

Möjlig uppställning i Palace:



Speroni

Kelly - Tomkins - Sakho - Souaré

Sako - Milivejovic - McArthur - Van Aanholt

Chung-Yong

Benteke



SPELARE ATT HA KOLL PÅ:



Palace bästa spelare, Wilfried Zaha, är skadad.

I övrigt är det den reslige anfallaren Christian Benteke som står för lagets största hot framåt.

Belgaren var ytterst nära att göra mål i premiäromgången, och är framförallt farlig i luftspelet.





LÄGET I TOWN:



Town kommer till spel med ett färskt oavgjort resultat i bagaget efter helgens möte med Leicester City i ligaspelet.



Man spelade en bra fotboll och var trots resultatet värda en seger efter en överlägsen första halvlek mot rävarna från Midlands.

Nu väntar cupspel, där flera spelare i truppen som vanligtvis inte startar återigen får sin chans att visa framfötterna för tränare Wagner.



Town tog sig till tredje omgången av Ligacupen efter en seger Yorkshire-derbyt mot League One-huserande Rotherham United med 2-1, efter mål av Joe Lolley och Philip Billing.

Nu väntar ett tuffare möte i Premier League-konkurrenten Crystal Palace.





Jonathan Hogg kan vara tillbaka från start i mötet med Crystal Palace



I helgens ligaomgång gjorde Jonathan Hogg en efterlängtad comeback från sin skadefrånvaro, vilket betyder att engelsmannen i detta cupmöte lär få fortsatt speltid för att komma tillbaka till gammal god form igen.



Terriers kommer till spel utan sen tidigare långtidsskadade Jon Gorenc-Stankovic, men även utan skadade trion Steve Mounié, Kasey Palmer och Martin Cranie.

Däremot så är Collin Quaner tillbaka i spel efter ett kortare avbräck.



Troligtvis kommer inlånade högerbacken Florent Hadergjonaj göra sin tävlingsdebut i Terriers-tröjan.

Schweizaren har sen tidigare endast deltagit i en träningsmatch under landslagsuppehållet för klubben.



Tänkbar uppställning i Town:



Coleman

Hadergjonaj - Hefele - Zanka - Malone

Whitehead - Hogg

Quaner - Lolley - Van La Parra

Depoitre



Bänken: Green - J.Williams - Edmonds-Green - D.Williams - Billing - Sabiri - Kachunga

5 FÖRHOPPNINGAR I MÖTET.





Kommer Depoitre fortsätta göra mål?



* Att Wagner startar med Hogg så han kan komma tillbaka i ordentlig matchform inom kort.

* Att produkterna Ramani Edmonds-Green och Jordan Williams får hoppa in från bänken i matchen och visa upp sig.

* Att Depoitre får fortsätta stänka in bollar. Belgaren behöver självfötroendet under Mounié's frånvaro.

* Att Town precis som några av de tidigare matcherna inleder matchen med full fart och hög press utan förbehåll.

* Hög offensiv från ytterbackarna, snabba spelvändningar och försök till inlägg för Depoitre i boxen.



Mötet spelas ikväll klockan 20:45, matchen sänds inte på viasat.



Jag tippar att mötet slutar 1-0 till Town, målskytt "Big Coll".





13. J Coleman



33. F Hadergjonaj

44. M Hefele

25. M Jörgensen

3. S Malone

4. D Whitehead

6. J Hogg

23. C Quaner

18. J Lolley

17. R Van La Parra

Avbytare: 20. L Depoitre

0 KOMMENTARER 89 VISNINGAR 0 KOMMENTARER89 VISNINGAR ADAM STENBERG

På Twitter: adste10

2017-09-19 09:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Huddersfield

Huddersfield

2017-09-19 09:15:00

Huddersfield

2017-09-18 15:35:00

Huddersfield

2017-09-17 09:20:00

Huddersfield

2017-09-15 16:00:00

Huddersfield

2017-09-13 19:30:00

Huddersfield

2017-09-09 09:00:00

Huddersfield

2017-09-08 18:50:00

Huddersfield

2017-09-06 09:00:00

Huddersfield

2017-09-05 09:00:00

Huddersfield

2017-09-03 12:04:58

ANNONS:

Ikväll reser The Terriers till södra London för Ligacupmöte med Crystal Palace.Australiensaren prisas för sin prestation under åretLördagens möte mellan The Terriers och The Foxes på John Smith's Stadium blev en oavgjord batalj.Terriers tar under lördagen emot The Foxes hemma på John Smith's StadiumSäsongens första förlust kom under måndagen i mötet med West HamDet är botten mot toppen när Town åker över till östra London på måndagskvällen för att möta West Ham i seriens fjärde omgång.Tysken belönas för sin fina start på säsongenLandslagsuppehåll står för dörren och flera Town-spelare ska representera sina respektive landslag.Vädrar några tankar om Town från den gångna veckanTre Terriers kan prisas för månadens prestationer i Premier League