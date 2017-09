2017-09-23 16:00

Oavgjort på Turf Moor

Town stod för en stark defensiv prestation i mötet med Burnley som slutade 0-0

David Wagner valde att endast göra en ändring i startelvan från förra ligamatchen mot Leicester.

Jonathan Hogg, som spelade i Ligacupen i veckan och hoppade in mot Leicester, fick göra sin första ligastart för säsongen.



Jon Gorenc-Stankovic, Kasey Palmer, Collin Quaner, Steve Mounié och Danny Williams missade mötet p.g.a skador.



WAGNER'S STARTELVA:



Lössl Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Hogg - Mooy

Kachunga - Sabiri - Ince Depoitre



MATCHEN:



En typisk 0-0 match utspelades på Turf Moor.



Första halvleken präglas inte särkilt utav något lag, utan istället delar man på bollinnehavet och turas om att kontra vid tillfällen.

Det är relativt lågt tempo, med två strukturerat försvarande lag som inte skapar några målchanser värda att nämna.





Tom Ince låg bakom det lilla Town fick till i chansväg.



I den andra halvleken kommer matchens bästa målchanser genom ett långskott från Tom Ince tätt utanför stolpen samt ett avslut från Depoitre framspelad av Ince som enkelt plockas av målvakten.



ANALYS:



Efter hårt slit och bra kollektivt försvarsspel lyckades Town välförtjänt ta med en poäng hem till Huddersfield.



Burnley's försök till inspel i djupled eller i straffområdet med längre bollar blev varmt mottaget av Lössl, Zanka och Schindler centralt, som allt som oftast skyfflade bort det mest hotfulla som kom upp under matchen.



Schindler var fenomenalt bra i matchen, och man kan undra hur det hade sett ut i försvaret inledningsvis utan tysken i laget.



Glädjande att se Hoggy tillbaka. Dels för att han är skadefri och tillgänglig för spel igen, men också för hur bra han spelade på Turf Moor.

Rivjärnet var en av planens giganter där han bröt passningar och vann boll matchen igenom från sin mittfältsposition. En riktigt mäktig återkomst av Hoggy.





Grym insats av comebackande Jonathan Hogg.



Däremot hade Town svårt att hitta målchanser i den första halvleken som konsekvens för en solid försvarslinje från Burnley's sida.



Flera märkliga avslut togs från långt håll från bla.a Kachunga & Sabiri där inlöpande spelare efteråt står förundrade över varför de inte blir passade.

Det har funkat så bra tidigare när passningar kommer in bakom backlinjen till antingen Smith eller Löwe som kommer på inlägg, låt anfallsspelet i denna match förbli en parantes, och att det fortsättningsvis kan komma fler bollar i djupet på ytterbackarna.



Till nästa match önskas bättre samspel mellan lagdelarna, samt en bättre skärpa i passningarna och avsluten i den sista delen av planen.



Oavgjort känns trots de skapade målchanserna i den andra halvleken överlag som ett rättvist och bra resultat för Town.



SPELARBETYG:



0-Oduglig

1-Underkänt

2-Godkänt

3-Bra

4-Väldigt bra

5- Världsklass



Jonas Lössl - 3



Har inte så mycket att göra i matchen förutom två halvlägen. Detta som konsekvens för ett fint försvarspel.

Dansken blir aldrig prövad och tar hand om de situationer som dyker upp utan problem.



Tom Smith - 3



Fyller på bra i offensiven som vanligt. Gör tillsammans med Zanka, Schindler och Löwe en felfri match.



Zanka - 3



Trivs verkligen med Schindler. Är trygg i uppspelen och gör sitt jobb utan större problem i backlinjen.



Christopher Schindler - 5



En fantastisk insats av Schindler. Sätter inte en fot fel i matchen och håller med bravur bort Chris Wood från spelet.

Tysken är anledningen till att Burnley aldrig kändes farliga. Oumbärlig för Town i defensiven.



Chris Löwe - 3



Tysken fyller på frekvent på sin vänsterkant genom att underlätta för Ince.

Gör sitt jobb i defensiven.



Jonathan Hogg - 4



En riktigt grym återkomst för Hogg. Vann boll gång på gång när Burnley höll i bollinnehavet, och var riktigt smart i sin placering på planen där han höll Jeff Hendrick utanför spelet. Hogg visade direkt att han tillhör startelvan.



Aaron Mooy - 2



Mooy övertygar inte speciellt men gör samtidigt en solid insats. Inget misstag, inget målskapande.

Jobbade i det tysta tillsammans med Hogg på bästa sätt.



Elias Kachunga - 2



Springer och kämpar som vanligt. Tappar i det offensiva spelet där han sällan bidrog med något farligt.

Är generellt viktig med sin inställning på planen.



Abdelhamid Sabiri - 2



Marockanen inleder matchen med en ful dobbtackling på en Burnley-spelare, och blir således efter incidenten hårt tagen av motståndarna.

Visar kreativitet men tappade fokus och blev utbytt efter flera tacklingar mot sig.



Tom Ince - 3



Ince inleder svagt med en del bolltapp, men kämpar sig in i matchen.

Skapar en fin målchans åt Depoitre och laddar själv på ett fint skott som endast kommer milimeter utanför målet.



Laurent Depoitre - 2



Belgaren har svårt att fylla sin target-roll i den här matchen, och tappar en hel del boll där han ska ge Town utrymme.

Har en riktigt bra målchans som han tyvärr placerar rätt på målvakten.



Rajiv Van La Parra - 2 (Inbytt i den 60:e mot Sabiri)



Han med få ett gult kort för filmning, ett avslut utanför straffområdet och några dribblingar utan att ändra matchbilden särskilt under de 30 minuterna han spelade.





Christopher Schindler, bästa på plan enligt mig.



Nästa match är lördagen den 30:e september klockan 13:30 mot Tottenham hemma på John Smith's Stadium.



2017-09-24 13:30:00

