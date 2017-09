Islam Slimani nickar bollen framför Simon Francis i lagens senaste möte från i maj i år.

Inför: Bournemouth – Leicester City

Leicester gästar nedflyttningskonkurrenten Bournemouth i en måstematch för att plocka viktiga poäng i botten. Tar the Foxes poäng mot the Cherries?





En seger är därför viktig för att Leicester inte ska halka ännu längre ner i tabellen.



Visst har spelschemat varit tufft för Leicester, men faktum är att de i de flesta matcher varit nära att knipa åtminstone en poäng, så som mot Arsenal och Liverpool, men nådde inte riktigt ända fram.



Inför matchen finns



En som däremot är spelklar är mittfältaren



Det ska vidare bli intressant att se om Shakespeare kommer frångå traditionella 4-4-2 till förmån för till exempel ett tremannamittfältet, där Iborra sägs fungera optimalast. Jag tror dock det blir 4-4-2 då det saknas spelare för att kunna spela med tre på mitten.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Maguire, Simpson – Al



Bournemouth har det också tufft

Liksom Leicester har hemmalaget the Cherries inlett säsongen tungt och har endast tagit tre poäng, detta genom seger med 2-1 mot sydkustkonkurrenten Brighton för drygt två veckor sedan.



Senast blev det en knapp förlust med 2-1 borta mot



I övrigt har



Inför matchen kommer mittfältaren



Matchinfo och tips

Vad?

När? Lördag 30/9, kl 16.00.

Var? Vitality Stadium, Bournemouth.



Tips: Upplagt för en jämn bottenmatch i Premier League. Jag tror på oavgjort 1-1. Tyvärr gardering 1X då Bournemouth har hemmaplansfördel och Leicester ofta viker ner sig mot "svagare" motstånd. En tung start på säsongen med förluster mot Arsenal , Man United, Chelsea och Liverpool har resulterat i att Leicester placerats precis ovanför nedflyttningsstrecket efter sex spelade omgångar, bara ovanför det på grund av bättre målskillnad än West Ham En seger är därför viktig för att Leicester inte ska halka ännu längre ner i tabellen.Visst har spelschemat varit tufft för Leicester, men faktum är att de i de flesta matcher varit nära att knipa åtminstone en poäng, så som mot Arsenal och Liverpool, men nådde inte riktigt ända fram.Inför matchen finns Matty James på skadelistan, samt att Jamie Vardy är ett frågetecken. Vardy har problem med en höft och kommer få behandling enligt klubben under landslagsuppehållet, varpå han saknas i Englandtruppen. Däremot ska han vara tillgänglig nu på lördag.En som däremot är spelklar är mittfältaren Vicente Iborra , som än så länge bara framträtt i cupen. Trots att han är lite långsam märktes hans rutin direkt och förhoppningsvis tar han plats på mittfältet direkt.Det ska vidare bli intressant att se om Shakespeare kommer frångå traditionella 4-4-2 till förmån för till exempel ett tremannamittfältet, där Iborra sägs fungera optimalast. Jag tror dock det blir 4-4-2 då det saknas spelare för att kunna spela med tre på mitten.Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Maguire, Simpson – Al brighton , Iborra, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki.Liksom Leicester har hemmalaget the Cherries inlett säsongen tungt och har endast tagit tre poäng, detta genom seger med 2-1 mot sydkustkonkurrenten Brighton för drygt två veckor sedan.Senast blev det en knapp förlust med 2-1 borta mot Everton , efter att the Toffees vänt matchen i dess slutskede.I övrigt har Eddie Howe s mannar haft det ganska tufft, detta trots ett par fina förstärkningar i somras, med Jermain Defoe som affischnamnet.Inför matchen kommer mittfältaren Harry Arter definitivt att saknas genom problem med akilleshälen, medan mittfältaren Dan Gosling är osäker till spel genom en kollision senast mot Everton.Vad? Premier League , omgång sju.När? Lördag 30/9, kl 16.00.Var? Vitality Stadium, Bournemouth.Tips: Upplagt för en jämn bottenmatch i Premier League. Jag tror på oavgjort 1-1. Tyvärr gardering 1X då Bournemouth har hemmaplansfördel och Leicester ofta viker ner sig mot "svagare" motstånd.

