Hur reagerar Leicesterspelarna på Shakespeares sorti?

Inför: Swansea City – Leicester City

Ett tränarlöst Leicester reser till Wales för att möta Swansea och är i stort behov av poäng mot the Swans. Hur reagerar spelarna på att Craig Shakespeare blev avskedad?





Klubbledningen fattade beslutet att förändring behövde ske och Shakespeare fick därmed sparken i veckan.



Tillsvidare tar assisterande tränaren



Mot



Jag tror att Appleton startar med samma elva som Shakespeare fick till i den andra halvleken från start, men att



Trolig startelva (3-4-1-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire – Chilwell, Ndidi, Iborra, Albrighton – Mahrez – Vardy, Okazaki.



Swansea vill ta andra rak hemmaseger

The Swans har börjat hitta fotfästet under tränaren Paul Clement då man efter en hyfsat svag start på säsongen har genom en seger senast hemma mot



Chelsea-lånet



Inför matchen kommer anfallaren Wilfried Bony och mittfältaren



Matchinfo och tips

Vad?

När? Lördag 21/10, kl 16.00.

Var? Liberty Stadium, Swansea.



Tips: Mycket svårt att säga hur Leicesterspelarna har tagit klubbens beslut att sparka Shakespeare. Jag tror det antingen sporrar dem att spela extra bra (det har ju hänt förut lex-Pearson x2 och lex-Ranieri), men kan de göra det på bortaplan som de har haft svårt för? Fegistips 1-1, helgardera? Nästan som en repris av ligasituationen efter att Claudio Ranieri fått sparken i februari utspelar sig efter att Shakespeare fått sparken. Leicester ligger under nedflyttningsstrecket och spelar allmänt dåligt.Klubbledningen fattade beslutet att förändring behövde ske och Shakespeare fick därmed sparken i veckan.Tillsvidare tar assisterande tränaren Michael Appleton över, och det snackas redan om att Appleton fått leda spelarmöten med tryckt och halvt irriterad stämning.Mot Swansea indikerar Appleton att han kommer pröva en ny formation, vilket många spår kommer bli en trebackslinje, som faktiskt fungerade hyfsat hemma mot West Brom i måndags. Fyrbackslinjen med fyra mittfältare framför verkar inte fungera längre, Leicester blir helt enkelt utmanövrerade på mittfältet.Jag tror att Appleton startar med samma elva som Shakespeare fick till i den andra halvleken från start, men att Shinji Okazaki startar istället för Kelechi Iheanacho Trolig startelva (3-4-1-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire – Chilwell, Ndidi, Iborra, Albrighton – Mahrez – Vardy, Okazaki.The Swans har börjat hitta fotfästet under tränaren Paul Clement då man efter en hyfsat svag start på säsongen har genom en seger senast hemma mot Huddersfield har klättrat upp till en fjortondeplats i tabellen.Chelsea-lånet Tammy Abraham har börjat komma igång med målskyttet. Exempelvis gjorde han två mål senast mot the Terriers. En spelare som förhoppningsvis mer kvicke Harry Maguire kan ta hand om.Inför matchen kommer anfallaren Wilfried Bony och mittfältaren Leroy Fer saknas genom skada i baksida lår respektive avstängning, men duon Renato Sanches och Ki Sung-yueng är tillbaka från sina skador.Vad? Premier League , omgång nio.När? Lördag 21/10, kl 16.00.Var? Liberty Stadium, Swansea.Tips: Mycket svårt att säga hur Leicesterspelarna har tagit klubbens beslut att sparka Shakespeare. Jag tror det antingen sporrar dem att spela extra bra (det har ju hänt förut lex-Pearson x2 och lex-Ranieri), men kan de göra det på bortaplan som de har haft svårt för? Fegistips 1-1, helgardera?

