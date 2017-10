Islam Slimani och Riyad Mahrez firar kvitteringsmålet.

Leicester City - West Bromwich Albion 1-1

Leicesters kräftgång i ligan fortsätter då man genom en hackig insats lyckades fixa ett kryss hemma West Brom.





Under måndagen gjorde the Foxes gjorde ytterligare en uddlös insats i ligan, denna gång hemma mot ett solitt West Brom.



Utöver West Broms Nacer Chadlis spektakulära frisparksmål spelade defensiven ganska bra, men nästan som alltid med Leicester skulle offensiven vika ner sig istället.



De skapade chanser framåt, och lustigt nog hade Leicester vid ett tillfälle 60% bollinnehav, men bortalaget låg kompakt och tillät inte Leicester att komma nära mål.



Jag tror Shakespeare hade lyckats bättre om



Tyvärr gjorde Iheanacho gjorde en svag insats innan han byttes ut. Allt fler börjar fråga sig om han börjar bli ytterligare ett floppförvärv i paritet med



Positivt var att



Efter att ha släppt in matchens första mål efter dryga timmen, då Chadli skruvade en frispark över muren och förbi en statisk



Nu spelade Leicester istället med en trebackslinje med Fuchs, Morgan och Maguire, medan Chilwell och



Bytet påverkade Leicester positivt. Dryga kvarten efter West Broms ledningsmål kunde Mahrez kvittera, men närmre än så kom inte Leicester. Avsluten var långt ifrån bra/lyckosamma nog.



Från matchen tog de med sig en poäng men Leicester är alltjämt under nedflyttningsstrecket. Tillbaka på ruta ett i och med att Shakespeare fått sparken.



Matchfakta

Målen: 0-1 Nacer Chadli (63'), 1-1 Riyad Mahrez (80').



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel - Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson (Chilwell 74') - Albrighton, Ndidi, Iborra (King 90+4'), Mahrez - Vardy, Iheanacho (Slimani 74').

- Ej använda avbytare: Hamer, Amartey, Gray, Okazaki.



West Brom (4-3-3): Myhill - Gibbs, Evans, Hegazi, Dawson - Krychowiak, Barry, Livermore - Chadli (McAuley 84'), Rondon, Rodriguez (McClean 84').

- Ej använda avbytare: Palmer, Yacob, Nyom, Brunt, Philips.



Domare: Mike Dean.

Publik: 30 203 (King Power Stadium, Leicester). Insatsen visade sig bli droppen för Craig Shakespeare som dagen efter krysset fick sparken från Leicester.Under måndagen gjorde the Foxes gjorde ytterligare en uddlös insats i ligan, denna gång hemma mot ett solitt West Brom.Utöver West Broms Nacer Chadlis spektakulära frisparksmål spelade defensiven ganska bra, men nästan som alltid med Leicester skulle offensiven vika ner sig istället.De skapade chanser framåt, och lustigt nog hade Leicester vid ett tillfälle 60% bollinnehav, men bortalaget låg kompakt och tillät inte Leicester att komma nära mål.Jag tror Shakespeare hade lyckats bättre om Shinji Okazaki hade startat istället för Kelechi Iheanacho , för att stundtals få in en extra gubbe på mittfältet och ge Vardy mera stöd på topp.Tyvärr gjorde Iheanacho gjorde en svag insats innan han byttes ut. Allt fler börjar fråga sig om han börjar bli ytterligare ett floppförvärv i paritet med Ahmed Musa , men jag tycker det är lite för tidigt för att ropa hej om den saken.Positivt var att Vicente Iborra fick starta på mittfältet. Spanjoren skulle kunna bli ännu bättre med en mer offensiv spelare bredvid sig än Wilfred Ndidi . Att historien Adrien Silva inte löst sig gör saken ännu svårare.Efter att ha släppt in matchens första mål efter dryga timmen, då Chadli skruvade en frispark över muren och förbi en statisk Kasper Schmeichel , så bytte Shakespeare in Islam Slimani och vänsterbacken Ben Chilwell Nu spelade Leicester istället med en trebackslinje med Fuchs, Morgan och Maguire, medan Chilwell och Marc Albrighton blev wingbacks och Riyad Mahrez klev in centralt bakom Vardy och Slimani.Bytet påverkade Leicester positivt. Dryga kvarten efter West Broms ledningsmål kunde Mahrez kvittera, men närmre än så kom inte Leicester. Avsluten var långt ifrån bra/lyckosamma nog.Från matchen tog de med sig en poäng men Leicester är alltjämt under nedflyttningsstrecket. Tillbaka på ruta ett i och med att Shakespeare fått sparken.Målen: 0-1 Nacer Chadli (63'), 1-1 Riyad Mahrez (80').För matchstatistik, se BBC Sports referat här Leicester (4-4-2): Schmeichel - Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson (Chilwell 74') - Albrighton, Ndidi, Iborra (King 90+4'), Mahrez - Vardy, Iheanacho (Slimani 74').- Ej använda avbytare: Hamer, Amartey, Gray, Okazaki.West Brom (4-3-3): Myhill - Gibbs, Evans, Hegazi, Dawson - Krychowiak, Barry, Livermore - Chadli (McAuley 84'), Rondon, Rodriguez (McClean 84').- Ej använda avbytare: Palmer, Yacob, Nyom, Brunt, Philips.Domare: Mike Dean.Publik: 30 203 (King Power Stadium, Leicester).

0 KOMMENTARER 80 VISNINGAR 0 KOMMENTARER80 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-10-17 21:55:22 På Twitter: @adam_bills2017-10-17 21:55:22

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-10-17 21:55:22

Leicester

2017-10-17 21:46:32

Leicester

2017-10-15 15:17:46

Leicester

2017-10-07 11:39:28

Leicester

2017-10-01 12:21:35

Leicester

2017-09-29 17:34:00

Leicester

2017-09-23 21:45:54

Leicester

2017-09-22 21:55:15

Leicester

2017-09-20 08:07:00

Leicester

2017-09-18 12:18:54

ANNONS:

Leicesters kräftgång i ligan fortsätter då man genom en hackig insats lyckades fixa ett kryss hemma West Brom.Leicester gav under tisdagseftermiddagen huvudtränaren Craig Shakespeare sparken efter åtta månader vid rodret.Ett smått krisande Leicester gästas av West Brom hemma på King Power Stadium under måndagskvällen i desperat behov av tre poäng. Får Craig Shakespeare andrum genom en seger?Det internationella fotbollsförbundet har gett avslag på Leicesters överklagan gällande beslutet att inte ge Adrien Silva speltillstånd.Leicesters svaga inledning på ligasäsongen fortsatte borta mot Bournemouth under lördagseftermiddagen då man knappt lyckades fixa ett kryss mot the Cherries.Leicester gästar nedflyttningskonkurrenten Bournemouth i en måstematch för att plocka viktiga poäng i botten. Tar the Foxes poäng mot the Cherries?Leicester föll återigen på mållinjen då de besegrades hemma av Liverpool med 2-3.För andra gången på fem dagar gästas Leicester av Liverpool på hemmaplan, denna gång i ligaspelet. Lyckas de vinna igen?Ett reservlagsbetonat Leicester besegrade Liverpool hemma på King Power Stadium och avancerade därmed till fjärde omgången.Tisdag och match i Ligacupen. Det är ett tufft matchande, främst för Liverpool, den närmsta tiden och The Reds tvingas märkligt nog till två resor till King Power Stadium inom loppet av fem dagar, detta eftersom lagen möts i seriespel på lördag.