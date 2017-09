Islam Slimani firar sitt 2-0-mål med Demarai Gray och Ben Chilwell.

Ligacupen: Leicester City - Liverpool 2-0

Ett reservlagsbetonat Leicester besegrade Liverpool hemma på King Power Stadium och avancerade därmed till fjärde omgången.





En mindre övertygande första halvlek följdes upp av en bättre andra halvlek. Mål av



Matchen

Det var Liverpool som tog över taktpinnen i matchen direkt från start. De hade mest boll och såg allmänt vassast ut, anförda av Phillipe Countinho.



Liksom matchen i den andra omgången av ligacupen borta mot Sheffield United var den uppenbart att Leicesters "B-spelare" hade det lite svårt att få det att klicka initialt.



I startelvan fanns två debutanter i mittbacken Aleksandar Dragovic och mittfältaren



Anfallet var tungrott med två tunga anfallare i



Liverpool var fortsatt dominanta även när den andra halvleken inleddes, om än ganska kraftigt försvagade av att Coutinho byttes ut i halvtid.



För Leicester var Shinji Okazakis inhopp matchavgörande då japanen slit som offensiv mittfältare/anfallare betalade sig med ett mål efter dryga timmen.



Gästerna misslyckas med att rensa undan en hörna. Bollen når långe Iborra som nickar ner till sin kortare kollega Okazaki som sätter 1-0!



Målet var betydande och sög lite must ur Liverpool, trots att de hade betydande bollinnehav.



Ledningen utökades en dryg kvart senare då Islam Slimani från utanför straffområdet får till en läcker träff och sätter 2-0!







Extra kul var debuten som kom i slutet på matchen då mittfältaren Hamza Choudhury byttes in, ett framtidsnamn enligt många tillika en egen produkt från Leicesters akademi av bangladeshiskt ursprung (googla så får ni se



Leicester vann matchen med 2-0 och är därmed klara för ligacupen Carabao Cups fjärde omgång.



Matchfakta

Målen: 1-0 Shinji Okazaki (65'), 2-0 Islam Slimani (78').



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Hamer - Chilwell, Morgan, Dragovic, Amartey - Albrighton, Ndidi (Choudhury 84'), Iborra, Gray - Ulloa (Okazaki 53'), Slimani.

- Ej använda avbytare: Jakupovic, Benalouane, Mahrez, Musa, Iheanacho.



Liverpool (4-3-3): Ward - Robertson, Gomez, Klavan, Flanagan - Grujic, Henderson, Wijnaldum (Ings 73') - Oxlade-Chamberlain, Solanke, Coutinho (Woodburn 46').

- Ej använda avbytare: Karius, Milner, Moreno, Markovic, Alexander-Arnold.



Domare: Stuart Attwell

