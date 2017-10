Vill förlänga med Woodburn och Firmino

Ben Woodburn och Roberto Firmino står näst på tur att förlänga sina kontrakt, samtidigt är Emre Cans situation fortsatt oförändrad, skriver Liverpool Echo.

“Vi vill ha honom och han vill stanna. Det handlar om små detaljer. Situationen är inte optimal, men jag hoppas fortfarande att vi kan komma fram till en lösning som gynnar alla parter.”





Den unge walesiske landslagsspelaren Ben Woodburn ska belönas med ett nytt kontrakt när talangen fyller 18 senare i oktober. Woodburn har gjort 10 seniorframträdanden i den röda tröjan under Jürgen Klopp sedan debuten i november förra året. Liverpool ska också vilja förlänga kontraktet med Roberto Firmino . Brassen, vars kontrakt går ut 2020, har målat 27 gånger på sina 101 matcher för Reds sedan han kom till klubben från Hoffenheim sommaren 2015.Klopp ser Firmino som en viktig del i managerns framtida planer för truppen och ledningen ska vara villiga att uppmärksamma anfallarens utveckling under sina två första år i klubben med en kontraktsförlängning. Emre Can s kontraktssituation är fortsatt oförändrad. Tyskens kontrakt går ut i slutet av säsongen och Liverpool riskerar att förlora mittfältaren gratis i nästa sommarfönster.Förhandlingar om en förlängning startade sommaren 2016 men parterna har fortfarande inte nått en överenskommelse. Cans representanter vill göra den tyske landslagsmannen till en av lagets bäst betalda och skriva in en utköpsklausul i kontraktet.Liverpool har så här långt varit ovilliga att möta Cans krav men Klopp hoppas att fortfarande på att kontraktet förlängs med 23-åringen.Juventus var intresserade av Can i somras men Klopp var tydlig med att mittfältaren skulle stanna på Anfield den här säsongen. Men, den gamla damen från Turin hoppas att tysken i januari muntligt kan gå med på att lämna Merseyside för Juventus. Can skulle i så fall ansluta till den italienska klubben i juli nästa sommar.Källa: Liverpool Echo