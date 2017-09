2017-09-30 18:30

Chelsea - Manchester C



Dags för examen för City mot Chelsea

City har imponerat så här långt men nu sätts man på prov när man ställs mot mästarna på bortaplan. Det lär inte bli så mycket enklare av att den ena nyckelspelaren efter den andra försvinner till FC Inujres på lån.



Hitills har vi mött



Frågorna vi alla ställer oss är inte om offensiven skall fungera utan frågorna gäller snarast om defensiven håller mot lag med lika stor kvalitet som City besitter? Främst gäller det Citys mittbackar Otamendi och Stones som bägge är bätttre på att delta i uppspelsfasen med tryggt passningsspel. Frågan är om deras defensiva förmåga räcker till mot riktigt kvalitetsmotstånd? Vidare har jag för egen del ställt mig frågan om vi har tillräckligt med fysik på det centrala mittfältet med endast Fernadinho att tillgå som box-to-box mittfältare.



Frågorna gäller inte bara om spelarna i de defensiva rollerna räcker till mot bra motstånd utan om vi till antalet förfogar även en tillräcklig bredd. Att Fernandinho skall kunna spela samtliga matcher under säsongen är knappast troligt. Vidare så förfogar Guardiola över 3 renodlade ytterbackar som i nuläget verkar bli två när



Om frågorna är många när det gäller de defensiva positionerna så är det omvänt när det gäller offensiven. City producerar både mål och målchanser i parti och minut. Det som är roligt är att flera spelare levererar mål och att målfabrikationen inte är helt koncentrerad till Kun Aguero.



Matcherna mot



Bägge lagen kommer med strålande form så förutsättningarna för en riktigt bra match finns verkligen på pappret. City har en liten fördel av att man erhåller ytterligare en vilodag när Chelsea spelade mot A. Madrid på onsdagen jämfört med City som spelade Champions Leauge på tisdagen.



När det gäller skador så är Benjamin Mendy borta för City och troligen även



Troligt lag:



Ederson

Walker - Stones - Otamendi - Danilo

Fernandinho

Kevin De Bruyne - David Silva

Bernardo - Jesus - Sane



Matchen blir sannolikt jämn och det gäller för City att tidigt stoppa Chelseas snabba omställningar med en bra förstapress

