Inför Manchester City - Liverpool

Manchester City tar emot föredettingarna från Liverpool la la land i ett hetare och hetare rivalmöte mellan lagen. Tidigare har det alltid varit laget från förorten som spelat de hetaste matcherna i sitt derby mot Liverpool men hatet mellan städerna har alltid funnits och frodats. Det går tillbaka till den industriella revolutionen och bråk om Manchesters export via Mersey och Liverpools hamn men det har också förekommit samarbete mellan städerna som när världens första järnväg byggdes från Manchester till Liverpool. Samarbetet har även fungerat väl i senare sammanhang som inom musikproduktion samt det gemensamma hatet mot United men även i solidaritet med Hillsborough 1989 eller Manchester Arena 2017. Det råder dock alltid en rivalitet mellan städerna där vi är den självklara storebrorn men enligt deras sätt att se det är vi dopade med Salford (Lads Club?) enligt artikeln från 1900 nedan. Nu är vi även dopade med deras förlorade son Raheem Sterling.Nej just det, Raz är från Wembley och dessutom avstängd i helgen efter "aggresivt"firande med glada supportrar senast. För andra matchen i rad hade vi en pajasdomare och för en gångs skull röt Pep ifrån. Även om det inte hade någon betydelse för matchen mot Bournemouth som bara fortsatte ett par minuter efter att Sterling avgjort och utvisats så är det löjligt att han skall bli avstängd för att han blev glad. Sen kanske det är tur att vi möter Liverpool då Sterling inte lyckats optimalt mot sin senaste klubb. Detta kan bero på den hatkampanj som scousers och media driver mot en av Englands mest lovande spelare och det för att han skrev på för ett bättre lag. Samtidigt fortsätter Liverpool att värva från så kallade sämre lag som Arsenal och försöker på ett fult sätt köpa spelare av Southampton och Red Bull Leipzig. Men vi är vana att media är röd så inget nytt där.Nu är inte Wayne Rooney från den röda sidan av Liverpool men att det blir färre rubriker när han kör bil rattfull med en donna som inte är hans gravida fru än när Raheem Sterling handlar på Poundland är ett exempel på hur snedvriden pressen är PGA röd (som i Sverige men ändå inte).Det är kanske inte medias fel att Vincent Kompany är skadad och den blir svår att skylla på domaren eller ens Belgiens förbundskapten den här gången men tyvärr misar vår kapten morgondagens match. Det skall inte vara allvarligt och comeback räknas till nästa helg men det här innebär också att vi förmodligen spelar med 4 backslinje för annars måste vi spela Elaquim Mangala från start. Det kanske inte vore fel mot Liverpools snabba anfallare och hade kunnat vara en idé men jag tror inte Pep kommer att tänka så utan han förlitar sig på en bollspelande hög backlinje. Vi har i och för sig äntligen fart på våra ytterbackar där Kyle Walker är tillbaka efter att ha nuddat ett par scousers och där Benjamin Mendy är frisk och redo. 100 miljoner pund ytterbackar kan inte ha fel så det här är kanske matchen vi blåser tillbaka och kör över Klopps hårdrocksfotboll. Jag har egentligen ingen aning om hur Pep ställer upp mittfältet förutom att David Silva och Kevin de Bruyne är givna. Sen kan det bli två sittande i någon av Fernandinho, Yaya och Gundogan eller så fortsätter vi med Fernandinho och en droppande KDB för att ge plats åt Bernardo Silva och våra anfallare Jesus och Kun Aüero alternativt Leroy Sané.Jürgen Klopp saknar sin bästis Coutinho samt LaLlana och Clyne men den nya kelgrisen Oxblade-Chamberlain lär göra debut. Sadio Mane är i form och förmodligen det största hotet tillsammans med Emre Can som blir nästa hatobjekt i Liverpool. Coutinho är i alla fall välkommen tillbaka under året han är utlånad från Barcelona och hade varit ett hot om han varit mentalt stabil. Det som ser svagast ut som vanligt i Liverpool är målvakt och backlinje men man har inte släppt in mer än tre mål även om det varit mot överkomligt motstånd och vi har den bästa offensiven på pappret.Formen är god hos båda lagen och vi har inte förlorat på 11 matcher och bara en av de 23 senaste hemma (Chelsea). Liverpool har 3-1-0 under Klopp mot oss (men då är inte Ligacupen med) och ett fantastiskt facit mot övriga topp 7 lag där de bara har en förlust på 22. Vi har 4-3-1 på våra senaste hemma mot Liverpool men de har gjort mål på oss i 13 raka samtidigt som Kun har gjort mål på de i alla sina fem PL matcher.Så vad betyder det här på det stora hela. Jo att det kommer att bli jämnt, att domaren mycket väl kan avgöra, att ett gäng plånböcker och navkapslar försvinner runt Etihad men att vi ändå kommer vara rätt nöjda efter en 2-1 seger. Naturligtvis blir det Sergio som gör ett.