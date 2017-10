"Nu är du köng, Claudio!"

Orres tankar: Bravos revansch

Han har sågats och han har kritiserats men i dag vaknade han som en kung efter att för första gången någonsin visat sin klass för publiken på Etihad Stadium.

Det var väl inte i en hemmamatch mot Wolverhampton som man förväntade sig att Bravo för första gången skulle presentera sig som en bra målvakt i City-tröjan. Men nu blev det som det blev.



Han skrev på för City under kaotiska former sommaren 2016 och har väl egentligen inte stått ut ur mängden på ett positivt sätt i en enda match sedan dess, tills igår. Tre frilägesräddningar, en greppad boll på en nick från nära håll och framför allt två straffräddningar gjorde Bravo till matchens lirare när City efter stora problem lyckades gå vidare i ligacupen mot Wolverhampton.



Det är väl först nu, i oktober 2017, som man med glädje kan skriva att Claudio Bravo är en Manchester City-spelare.



Välkommen till ljusblått, Bravo!



***



Trots att det till slut blev seger mot Wolverhampton igår så är det väl ändå befogat att säga att det inte var säsongens bästa insats. Vad kan det ha berott på? Guardiola var i alla fall tydlig med vad som var felet: "Maybe if it had been a different ball Sergio would have scored. It would have been a miracle to score - it was almost impossible. It is not acceptable, the ball was unacceptable for a high-level competition. It is too light, it moves all over the place, it is not a good ball. It is impossible to score with a ball like that and I can say that because we won, I’m not making excuses. All of my players said ‘what is that’. I’m sorry Carabao Cup but it is not a serious ball for a serious competition. It’s marketing, money, ok but it’s not acceptable - no weight, nothing. One day or two days [we had to train with it], but the ball is bad for one year or two years, it’s not acceptable. All the players complain."



Undrar hur morgonmötet gick till på MITRE:s huvudkontor i dag?



Men trots en dålig boll så tog City den tolfte raka segern mot Woverhampton, vilket är nytt klubbrekord!



***



Pep Guardiola är en närmast mytomspunnen manager vars arbetsmetoder diskuteras av gemene fotbollsintresserad person. En av de senaste att uttala sig om Peps metoder är mittbacksgeneralen Nicolas Otamendi, som har haft en fantastisk säsongsinledning.



Otamendi menar att Guardiola kräver att spelarna äter tillsammans efter matcherna. Förutom att stärka gemenskapen vill han även försäkra sig om att spelarna får i sig bra mat efter matcherna. Men det kanske mest anmärkningsvärda är att Guardiola tydligen har bestämt att Otamendi ska genomföra ett prov i engelska i december. Språket som talas på lagmötena är engelska och därför är Guardiola mån om att alla spelare lär sig språket.



Orres tankar ställer sig genast frågande till vad som händer om Otamendi inte blir godkänd på provet?



***



Burnleys manager Sean Dyche var förbaskad efter 3-0 förlusten mot City i lördags. Det som retade upp honom mest var att han ansåg att Bernardo filmade till sig straffen som sedermera resulterade i att City tog ledningen med 1-0: ”For him to get that high off the floor when your hands are above your head is a skill in itself. If I kicked my kid in the garden he wouldn’t fall like that. There has to be a bit of what I’d call honour in the game. That’s out of the window because it’s not there. There’s contact but you can’t fall as a 13 stone professional footballer. How can you fall when someone touches you that softly?



Guardiolas svar var inte mer avancerat än så här: “I have seen it and it was a penalty.”



Orres tankar ställer sig bakom Guardiolas svar och kontrar med att Dyche är en dålig förlorare.



***



När United torskar mot Huddersfield ska det givetvis uppmärksammas i Orres tankar! Som vanligt efter förluster var Mourinho på skithumör när han pratade med media efter matchen och givetvis var allt någon annans fel: ”I heard that Ander Herrera in his interviews saying that the attitude and desire was really poor. Oh my God! When a player says that and a player feels that, I think they should all go to the press conference and explain why because I can’t explain why.”



Nog för att man sällan blir överraskad när man läser dumma uttalanden från Mourinho. Men är han allvarlig när han lägger all skuld på spelarna när attityden är dålig? Har managern ingen del i det alls?



Kanske är det så att hans stackars spelare börjar finna det omotiverande att spela dödgrävarfotboll vecka ut och vecka in?



***



I lördags förlorade U18 för första gången i ligan den här säsongen. Everton lyckades göra hela fem mål medan City gjorde tre. Everton kunde även kosta på sig att missa en straff, som målvakten Pawel Sokol lyckades rädda. Keke Simmonds gjorde två av Citys mål medan Reece Devine gjorde ett. Trots förlusten leder City fortfarande ligan.



Även EDS spelade i lördags och för dem gick det bättre. Hemma mot Derby blev det seger med hela 4-1 efter ett hattrick av Lukas Nmecha och ett mål av Benjamin Garre. Nmecha belönades förövrigt med en plats i A-truppen i gårdagens ligacupmatch mot Wolverhampton.



Vill man läsa mer fördjupat om klubbens ungdomar rekommenderar jag artikeln ”Nytt ungdomsintag till U18” som är väl skriven av Smajk.

2017-10-25 12:00:00

