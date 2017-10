Inför Newcastle - Crystal Palace: Are you watching, Amanda?

Stabila skator tar sig an vingklippta örnar som plötsligt känner luft under vingarna. Hemmafansen längtar mest av allt efter en ny klubbägare, men tre extra poäng medan man väntar skulle verkligen smaka fågel.

Veckans snackis i nordöst har varit att Mike Ashley äntligen vill sälja klubben, men i skuggan av alla försäljningsrykten ska Newcastle United spela fotbollsmatch också. Jumbon Crystal Palace besöker St James’ Park med hopp om att bygga vidare efter skrällsegern mot Chelsea senast, men Rafa Benitez lagbygge släpper inte till något i onödan på hemmaplan och får gälla som favoriter. Fansen kommer som vanligt fylla arenan och skapa Premier League s bästa stämning, men många av dem kommer säkert slita blicken från spelet emellanåt för att spana efter en viss Amanda Staveley på läktaren…Senaste matchen för skatorna slutade med 2-2 borta mot Southampton . Inget dåligt resultat egentligen, men med tanke på att Newcastle hade god kontroll på matchen och mer eller mindre gav bort två baklängesmål såg många resultatet som två förlorade poäng. Mikel Merino och Ciaran Clark startade på bänken den gången för att vila efter landslagsuppehållet. Nu bör de båda vara fit for fight igen men Clark får nog finna sig i att stanna på bänken till förmån för Florian Lejeune , som trots att han klantigt drog på sig en straff mot Southampton bör ha spelat till sig en ordinarie plats i laget. Merino däremot är förmodligen tillbaka i startelvan, dock är det oklart vem han ska ersätta. Det mest troliga är att Isaac Hayden petas, men chansen finns att Benitez väljer bort Ayoze Perez för att satsa på tre centrala mittfältare istället för två med en ”tia” framför sig. Det var så han avslutade mot Southampton och visst finns det möjlighet för både Hayden och Merino att starta bredvid givne Jonjo Shelvey . I övrigt lär startelvan se ut som vanligt, däremot har Dwight Gayle gjort sig illa och behöver möjligen ersättas av Aleksandar Mitrovic på bänken.Elliot; Yedlin, Lascelles, Lejeune, Manquillo; Shelvey, Merino; Ritchie, Perez, Atsu; Joselu.Att helgens motståndare haft en rekordusel start på säsongen lär få fotbollsintresserade ha missat. Av de sju första ligamatcherna förlorade man samtliga och fick inte in ett enda mål under tiden. Till glädje för dem lyckades de dock avbryta sviten i lördags när de besegrade självaste Chelsea med 2-1 hemma på Selhurst Park. Hur mycket lagets spel och humör påverkas av segern återstår att se, men det är definitivt en påminnelse till Newcastle om att inget motstånd ska underskattas. Palace har ett par viktiga spelare skadade i form av Christian Benteke och Connor Wickham, däremot är Ruben Loftus-Cheek samt målvakten Wayne Hennessey redo för spel igen. Wilfried Zaha var tillbaka mot Chelsea och gjorde en strålande match med bland annat ett mål, och är kanske den spelare som hemmalaget främst får se upp med på lördag. Newcastle kommer även att ställas mot de tidigare skatorna Yohan Cabaye och Andros Townsend som båda har potential att förstöra dagen på St James’.Hennessey; Ward, Dann, Sakho, Van Aanholt; McArthur, Cabaye, Milivojevic, Schlupp; Townsend, Zaha.Det senaste mötet mellan lagen, 30 april 2016, var en svettig historia där Newcastle var i akut behov av seger för att hänga kvar i Premier League. Benitez hade nyligen tagit över det sjunkande svartvita skeppet och en viss Alan Pardew styrde motståndet. Andros Townsend, numera som bekant på andra sidan, drog in en fantastisk frispark för Newcastle och Karl Darlow fixade segern med att rädda en straff från ingen mindre än Yohan Cabaye. Som vi vet åkte Newcastle ur ligan till sist ändå, och nu när lagen möts igen har Palace hunnit byta tränare inte mindre än tre gånger samtidigt som Benitez är kvar på Newcastles bänk.Även om Crystal Palace presterat bedrövligt så långt i ligan lyckades de besegra mästarna senast, så motståndet kan mycket väl bli tuffare än förväntat. Kanske är det en fördel för Newcastle att trendbrottet redan kommit och laget inte längre är lika desperata efter en seger? Troligare är nog att gästerna fått en rejäl självförtroendeboost av segern mot Chelsea och tar sig an lördagsmatchen med en helt annan inställning än om det varit vid ett annat tillfälle under säsongen. Den mentala matchbilden är svår att spekulera i, men det kommer bli viktigt för Newcastle att göra det första målet och ta död på den spirande optimismen hos gästerna. Spelmässigt får man se upp med Townsends och Zahas fart, och inte ge Cabaye onödigt mycket tid att diktera spelet från mittplan. Perez kommer med sitt löpande vara viktig för att störa gästernas speluppbyggnad bakifrån, och backlinjen kommer behöva vara på tårna när anfallarna söker ytor i djupled. Förmodligen kommer Benitez fortsätta med sin vanliga matchplan med lågt bollinnehav och defensiv utgångsposition, inte för att man är så mycket sämre än motståndet utan för att inte bli övermodiga och gå bort sig. Palace kommer antagligen vilja satsa på kontringar, och om den möjligheten minimeras samtidigt som strykvana spelare med lågt självförtroende tvingas försöka styra spelet kan hemmalaget få en betydligt lugnare eftermiddag.Crystal Palace har några riktigt duktiga spelare men det går inte att bortse från den usla formen och den katastrofala målproduktionen. Dessutom har The Eagles inte vunnit på St James’ Park sedan 1998 och inte gjort mål alls på sina sex senaste bortamatcher. Om Benitez matchplan sitter där den ska kommer Newcastle vinna det här utan större problem så länge man lyckas förvalta sina målchanser. Och även om många fans säkert är distraherade av försäljningsryktena har jag svårt att tro att spelarna påverkas av det. Mitt utgångstips får bli 2-0 efter mål av Joselu och Ritchie, med ett hedersomnämnande till de 50.000 supportrar som på bästa möjliga sätt fortsätter att sälja in klubben till potentiella köpare.Howay the lads!