Inför Reading - Middlesbrough

Skador förföljer Reading den här säsongen och frågan är om det blir någon anfallare från start

Jag trodde att Reading hade börjat hitta rätt efter segern mot Leeds men förra helgens möte med Sheffield U slutade med förlust 1-2. På papperet kanske det ser ok ut, förlust på bortaplan mot serietrean med uddamålet är väl ändå inte så illa? Det var riktigt illa, spelet som Reading visade var kanske det sämsta hittills under säsongen, dåligt passningsspel, ingen som helst markering av motståndare och Sheffieldspelarna sprang lite som de ville mellan Readings lagdelar, enda anledningen till att det bara blev 1-2 var att avsluten var dåliga från hemmalaget annars kunde det här ha blivit en fyra-fem mål i baken. En ljusglimt var att det blev lite bättre när Swift kom in i mitten av den andra halvleken men det var allt vi kunde glädjas över även om det blev en chimär spänning när Beerens reducerade med fem minuter kvar att spela.Skadeläget såg ut att bli bättre men istället blev det värre då både McCleary och Bödvarsson missade matchen och nu har vi åtta spelare på skadelistan: Harriott, Watson, Quinn, Mendes, Evans, Obita, McCleary och Böðvarsson, Kermorgant sägs vara aktuell för bänken på lördag men det vore ju ännu bättre om han kunde starta så att vi kunde ha en anfallare på planen. Unge Sam Smith har varit med på bänken och gjort mål i ligacupen men han har enligt Stam fortfarande en del att lära: "Sam is doing a great job and his development has been fantastic. At the beginning of the season people on the outside would not have known him and now they are asking why he isn't in the first team. Sometimes they need time to get involved, adjust to everything, know what is expected from him and then there will be a time when we think he is ready to step in."Middlesbrough åkte ur Premier League , spenderade runt £30 m i somras och ligger följaktligen på en imponerande 13e plats, fem poäng och en match mer spelad än Reading. Nyförvärvet Assombalonga från Forest står för nästan hälften av de spenderade pengarna och är bäste målskytt med sex mål. Nye managern Gary Monk har inte fätt se laget vinna på de senaste fem omgångarna och i tisdags åkte de ut ur ligacupen mot Bournemouth, Monk bytte ut tio spelare jämfört med den senaste ligamatchen och förväntas rotera tillbaka till ordinarie lag igen. Enda skadefrånvaron förväntas vara Gestede.Det här är 15e mötet lagen emellan i Reading och The Royals har tre segrar mot gästernas fyra.Stam: “It’s a team with a lot of quality," Stam added. "Certain players left but they still have a lot of quality within the squad, players who also played in the Premier League. You know it’s not going to be easy, even for them it’s not easy in the Championship . It’s a team that’s got potential to go up again to the Premier League. We’re aware of that and the ability they have but we need to have results as well, we have to go and face them in a certain way to do well.”