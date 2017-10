2017-10-21 16:00

Sheffield U - Reading



Ilori blir bättre och bättre

Inför Sheffield U - Reading

Ännu en bortamatch i Yorkshire, vi hoppas på en repris från förra helgen

Det var ett tag sedan vi hörde av oss från Reading red men nu är vi tillbaka efter fyra matchers uppehåll. Dessa matcher har slutat med två förluster, ett kryss och en oerhört skön seger förra helgen mot Leeds på bortaplan. Inför förra lördagens match hade Reading haft sin svagaste inledning i andra divisionen på 30 år så det var tre väldigt viktiga poäng som bärgades efter att snyggt mål av Barrow. Nu åker Reading upp till Yorkshire igen för att möta Sheffield U, nu har man också med sig fler fans än mot Leeds. Detta beror på dels att Leeds tog hutlöst betalt för biljetterna vilket ledde till att många valde bort den matchen och dels att Reading står för för gratis bussar till en del av fansen.



Reading har drabbats av ett tungt avbräck då Obita har tvingats till operation för sin knäskada och han är borta för resten av säsongen, Mendes har också opererats men prognosen är bättre för honom tydligen och han kan vara tillbaka innan säsongen är över. Mycket mera positiva tongångar kommer angående Kermorgant, Swift och McShane som samtliga ska testas sent inför matchen, snart kanske vi är nästan ordinarie för första gången den här säsongen. Nu väntar vi bara på att Harriott, Quinn, och Watson ska komma igång också…



Om man ska gissa på ett lag så blir det troligen samma elva som startade mot Leeds även om Barrow måste ligga bra till för att få starta. Laget mot Leeds: Mannone, Bacuna, Gunter, Moore, Ilori, van den Berg, Edwards, Aluko (Kelly 70’), Beerens (Barrow 65’), McCleary, Bödvarsson.



Hemmalaget är nykomlingar och har ångat på bra i inledningen av serien, man ligger trea och endast målskillnad håller laget borta från andra platsen och Cardiff. Hemma på Bramall Lane har man bara en förlust, mot Norwich, övriga fem matcher har vunnits och bl a serieledarna Wolverhampton har fått vända hem tomhänta. United saknar försvararen Freeman som skadade sig senast, Baldock är tveksam till spel liksom Stearman. Veteranerna Billy Sharp och Leon Clarke är bästa målskyttar med fyra mål vardera.



Lagen har mötts 19 gånger i Sheffield, hemmalaget har åtta segrar mot The Royals 5 vinster. Senaste mötet var en match i FA-cupen 2013 som Reading vann med 4-0.



Stam inför matchen: ”We’re playing a good team who are in form. They have good players, they play on the front-foot with aggression, and they have quality on the ball as well. And you’ve seen the sorts of results that they have picked up from the beginning of the season. They’re an impressive team and they want to keep their flow going. But we want a result as well. We’ve studied them and shown the players clips of how they want to play and their setup,” Jaap continued. “You want to prevent them from doing certain things, and that’s probably how they look at us as well. That’s the kind of thing that makes football very interesting.”

