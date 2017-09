UTSATT. Slaven Bilic var hårt ansatt på presskonferensen innan måndagens match mot Huddersfield.

Måstematch i hemmapremiären

Tre raka förluster. En bittereftersmak på sommarens transferfönster. Skulle West Ham bli utan poäng mot Huddersfield hänger Slaven Bilic löst.

– Vi har inte börjat bra men måndagens match är vår chans att få saker och ting på rätt spår igen, konstaterar Slaven Bilic på helgens presskonferens.





– Jag har möten med ägarna efter varje match. Jag tänker inte på mitt jobb på det sättet. Jag lägger all min energi på att motivera laget när det går dåligt, säger Bilic.



Under den senaste veckan har den största snackisen varit ett mycket märkligt efterspel på det transferfönster som började i dur men gick ut i moll. Ägaren David Sullivan sa till klubbens hemsida att West Ham blivit erbjudna Grzegorz Krychowiak och Renato Sanches på lån men Bilic tackade nej till dem för att att han ansåg sig ha ett tillräckligt starkt centralt mittfält. Tränaren själv vill inte kommentera eller diskutera detta mer utan vill hellre ta det öga mot öga med Sullivan.



– Detta är något som vi hanterar internt. Jag är inte rädd att säga min åsikt men jag vill heller inte diskutera det offentligt.



När frågorna om måndagens match började ställas var kroaten desto mer pratglad. Och han hyllade Huddersfield oerhört för sin imponerande säsongsinledning.



– De har fått behålla många spelare och köpt in kvalité. De lever just nu på mycket energi och entusiasm och det gäller att vi stoppar den.



Lagnyheter

West Ham Winston Reid och Andy Carroll är båda redo att medverka i matchen efter deras respektive skador.

Manuel Lanzini (knä) och Edimilson Fernandes (fotled) missar matchen.

Marko Arnautovic avtjänar sin sista match av tre som avstängd efter armbågen mot Southampton. Huddersfield Collin Quaner (höft) är tveksam till spel.

Jon Gorenc Stankovic (knä), Jonathan Hogg (fotled) och försvararen Martin Cranie (knä) kommer inte till spel på grund av sina skador. Möjliga startelvor (från höger)

West Ham: Hart – Zabaleta, Reid, Ogbonna, Cresswell – Rice, Noble, Kouyaté, – Antonio, Hernandez, Ayew.

Huddersfield: Lössl – Smith, Jörgensen, Schindler, Löwe – Mooy, Billing – Kachunga, Ince, Van La Parra – Mounie.



Matchen visas på Viasat Sport Premium och Viaplay med matchstart 21:00.



2017-09-10 22:05:00

