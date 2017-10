Inför Manchester C-Wolves

Ligaledarna möter ligaledarna

Ligacupen brukar av många anses som halvt ointressant, men ikväll tisdag kl 21.00 svensk tid är det dags för en oerhört intressant match. Ledarna av Premier League möter ledarna av Football League.



Vi minns hur Wolves tidigt under året åkte till Stoke för att lira FA-cup och vann med reservlaget, hur ungefär samma lag upprepade bedriften och vann även mot Liverpool, för att till slut åka ut mycket knappt mot Chelsea. Nu är det tyvärr inget av dessa soplag vi möter denna gång. Det är heller inte ojämna filmningslaget Arsenal, divorna i Tottenham eller lågtempospelande Manchester U vi skall försöka mäta oss emot. Nej, vi möter de överlägsna ledarna av PL och vi åker dit för att slaktas. Nu fungerar det som tur är inte riktigt så när det gäller cupspel. Alla lag kan slå alla, hur många placeringar det än skiljer mellan lagen i seriespel. Cup är cup och allt kan hända.



Laguttagningarna kan bli väldigt viktiga för både matchbild och resultat. Jag tillhör de som hoppas hemmalaget ställer upp med sitt bästa lag medan Wolves ger chansen åt spelare som nött en del bänk senaste månaden. Jag ser oss som chanslösa om båda lagen spelar sitt "bästa" lag eller om Manchester C spelar hungriga bänkspelare. Vår chans ligger i att en del av stjärnorna i hemmalaget ser Wolves som en enkel match och att de därför inte är beredda att ge riktigt hundra procent.



Rimligen bör Manchester C föra spelet och matchen och det kan nog passa oss väldigt bra. Vi har kontringsstarka spelare och vi är mycket bra på att utnyttja ytor. Trycker hemmalaget upp spelet på vår planhalva kommer vi få många chanser att springa sönder deras backlinje. Det kan bli rena chocken för hemmapubliken om allt faller perfekt på plats för Wolves del. Med lite tur kommer deras målvakt se ut som han sålt juicen och tappat pengarna. Målen kommer trilla in och Wolves fans kommer skrika som fem män med lustiga hattar.



Finns förresten en handfull spelare som heter Silva i lagen. Man C har tre och Wolves har två. Nu kallas de oftast andra namn så det blir förhoppningsvis inte så rörigt som det låter. Vi får hoppas på en bra match och att Wolves gör en insats vi kan vara stolta över. Normalt skall vi såklart förlora och även om jag tror vi har en viss skrällchans går det inte tippa annat än hemmaseger. 2-1 eller nåt sånt, så kommer vi trots allt vara halvt nöjda på något vis, antar jag.



Personliga minnen från Manchester C? Såg premiären 1999. Då var Man C nykomlingar i Championship, arenan hetter Maine Road, Wolves vann med 1-0, och Robbie Keane var hjälte. Såg även motsvarande match i en av de första omgångarna av PL 2009. Då var det nuvarande arena som gällde (Ethiad Stadium eller nåt sånt - arenan ligger långt ute i ingenstans där omgivningen har noll mysfaktor), Man C var ett storlag, och Wolves var en ribbträff från att fixa 1-1, men det blev alltså förlust 1-0. Men det är gamla minnen och inga spelare kvarstår.



Gammal statistik struntar vi i denna gång, men måste ju nämna ligacupfinalen 1974 mellan lagen. Wolves vann med 2-1, Kenny Hibbitt gjode mål och segermålet sattes av John Richards. De minnena kan ingen ta ifrån oss, oavsett resultat ikväll.

0 KOMMENTARER 103 VISNINGAR 0 KOMMENTARER103 VISNINGAR MAGNUS BENGTSSON

2017-10-24 12:33:00

