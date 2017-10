Inför QPR-Wolves och Norwich-Wolves

"Dubbel-inför" - oktober skall avrundas

Dags att möta Queens Park Rangers på bortaplan och då kommer alltid en massa minnen tillbaka. För cirka 40 år sedan växte mitt intresse för engelsk fotboll och Wolves sig allt starkare. En av mina bästa kompisar höll på QPR och vi ville verkligen åka över och se våra favoritlag. På den tiden var man inte direkt rik och vi drog igång "operation fotbollsresa". Vi försökte på alla sätt tjäna pengar och jag minns hur vi var i skogen och plockade blåbär och hallon som vi tillsammans med andra ihopsamlade saker sålde vid vägkanten i någon form av "kiosk" vi hade inrättat vid ett mjölkabo. Vi skickade in roliga historier till veckotidningar för att tjäna en femma här och där, vi sålde lotter och vi hittade på alla möjliga sätt att samla in pengar till vår resa. Nu slutade det väl med att pengarna började värka i fickan och dom gick åt till öl och godis, men ett gott försök gjorde vi i alla fall. Men så småningom fick man en inkomst via vanligt arbete och 1983 var det äntligen dags. QPR-Wolves och det var vår allra första match i England. Båda lagen firade uppflyttning till Div 1, ölen var god, och resan var toppen. Har varit över mängder med gånger sedan dess och kan ärligt talat säga att jag knappt minns vissa av resorna längre, men den allra första matchen glömmer man aldrig.



Men nu är det 2017 och det är nya tider. Queens Park R ser ut att bli ett mittenlag medan Wolves kommer delta i toppstrid om en plats till Premier League. Att Wolves har en bred kvalitetstrupp som redan nu är PL-mässig fick vi bevis för i tisdags då vi stoppade suveräna ledarlaget Manchester C från att slå klubbrekord i antal raka segrar. Det är mycket snack runt våra portugiser och våra värningar, men kan vara värt att påpeka att vi i tisdags startade med 7 britter och att 4 egna produkter var på planen. Vi har en bra mix och det ser bra ut.



Måste erkänna att jag har dålig koll när det gäller QPR och drar bara lite slutsatser från whoscored. De har ett större bollinnehav än Wolves och de har fler avslut än Wolves. Passningsprocenten är dock låg och vilket spelsystem man brukar använda är väldigt oklart. Verkar som man byter i nästan varje match. Formen är usel och efter en bra start med bland annat 3 raka hemmasegrar har man nu 7 raka matcher utan seger, varav 5 matcher slutat oavgjort.



Wolves form är riktigt bra och behöver inte skriva så mycket om oss eller om enskilda spelare. Head coach Nuno Santo kommer säkert ta ut ett starkt lag och vi kommer göra en bra insats. Tippar 1-2, dvs seger för Wolves.



- -



På tisdag är det ny bortamatch och då i Norwich. Att möta Norwich borta brukar normalt vara en av säsongens svåraste matcher, men de verkar vara lite mer mänskliga denna säsong. Till skillnad från många ggr förut har vi absolut poängchans.



Norwich har statistiskt ett större bollinnehav än Wolves, har fler dribblingar och har bättre passningsprocent. Dessutom lika många avslut. Men man verkar inte kunna träffa mål eller skjuta bollen förbi målvakter och då är det svårt att plocka tillräckligt med poäng. Norwich är spelmässigt ett av de bästa lagen i serien men har bara gjort 13 mål, medan då lite "sämre" Wolves har gjort 24 mål. Norwich har trots måltorkan 10 raka matcher utan förlust och ligger på kvalplats, så även om vi har poängchans är det ingen enkel match.



Kan gissa att vi gör ett par ändringar till denna match, jämfört med lördagen. Vissa av de som övertygade mot Man C vilar mot QPR, men kan få chansen här när istället några andra spelare är småslitna efter lördagsmatchen.



Jag har aldrig varit i Norwich så kan inte dra några anekdoter därifrån, men har sett lagen mötas ett par gånger på Molineux. Då har Norwich alltid varit kass, men att möta dom borta är alltid en helt annan sak. Tippar 1-1.



- -



Behöver även skriva några rader om matchernas betydelse. Vi behöver verkligen minst 4 poäng och anledningen är att därefter väntar 4 matcher i november, där vi av tradition inte kommer vinna en enda av dem. Wolves har 19 raka matcher i Championship i november utan seger!! Senast vi vann en CS-match denna usla månad var 2008. Vi har visserligen vunnit i L1 och PL denna månad, men i CS är det totalt kört. För de som skall åka på matchen Wolves-Leeds senare i november kan även nämnas att Wolves har 7 raka förluster på Molineux när vi pratar onsdagsmatch. Och nu spelas den en onsdag i november.. tja, ni fattar.. 0-5 eller nåt sånt. Men det är en bit dit, och först väntar QPR och Norwich.



- -



fotnot: och till ev QPR-supporters som irrat sig in här eller för de som bara vill ha en lektion i detaljer.. obs att jag inte upprepade förra säsongens misstag angående lagnamnet.. QPR, Queens Park Rangers eller Queens Park R är ok - men inte ett totalt felaktigt Queens PR.. jag har lärt mig läxan.

2017-10-28

