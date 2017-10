Celtics supportrar är bäst i världen

Igår hade FIFA sin årliga prisutdelning. Och Celtics supportrar som är de mest respektfulla, skötsamma och stämningsfulla, vann ett prestigefullt pris.

Det viktigaste är inte att Ronaldo vann priset som världens bästa manliga fotbollsspelare. Eller att Lieke Martens vann priset som världens bästa kvinnliga fotbollsspelare.

Det viktigaste är att Celtics supportrar - ”The Hoops” - blev valda till världens bästa fotbollssupportrar framför FC Köpenhamn och Borüssia Dortmund.



”The Hoops” fick priset ”FIFA 2017 Fan Award” under gårdagens gala i London Palladium.

Och det är inte vilka som helst som har röstat så att vi vann det prestigefulla priset. Utan det är andra klubbars supportrar.



Det är på grund av ”The Green Brigade’s” fantastiska tribut till ”Lisbon Lions” under förra säsongens sista hemmamatch mot Hearts, som gjorde att vi vann.



För er som inte vet vilka ”Lisbon Lions är”, så är det Celtics lag som vann Europacupen 1967 över Inter Milan med 2-1 på Estádio Nacional i Lissabon.

Alla spelare i laget förutom en, var födda och uppväxta inom en radie på 1,5 mil från Celtic Park.













Källor: Eurosport, Transfer Tavern, Glasgow Live

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR SAM WALL

norge.svenskafans@hotmail.com

På Twitter: SFNorge

2017-10-24 19:50:00

