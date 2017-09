2017-09-27 20:45

Anderlecht - Celtic



Håller dessa gubbar tätt i försvaret på onsdag?

Inför: Anderlecht - Celtic

Dags för den andra gruppspelsmatchen av Champions League och bortamatch mot belgiska Anderlecht.









Anderlecht förlorade borta mot Bayern München i sin inledande gruppspelsmatch av Champions League med 3-0 och därefter spelade de oavgjort 2-2 mot Kortrijk. Cupmatchen mot Westerlo slutade med 1-0 seger och nu senast besegrade man Waasland-Beveren med 2-1. Samtliga matcher har varit bortamatcher och nu är det dags för hemmamatch inför en förväntansfull hemmapublik. De regerande belgiska mästarna Anderlecht parkerar just nu på 7:e plats i ligan.



Senast Anderlecht och Celtic möttes var i Champions League år 2003 och då tog lagen varsin seger på respektive hemmaplan. 1-0 till Anderlecht och 3-1 till Celtic.



Anderlecht får ses som knappa favoriter och om Celtic ska mäkta med att ta poäng krävs ett kompakt försvarsspel, där Boyata och Simunovic spelar en viktig roll i mittförsvaret.



PSG och Bayern München är numret för stora och en tredjeplats är vad som känns mest logiskt för både Celtic och Anderlecht att knipa. Ett slutspel i



I matchen mot PSG satsade Brendan Rodgers offensivt och vågat. Det blev kostsamt. Frågan är om han är mer försiktig denna gång? Jag tror att nyckeln till poäng är att hålla tätt i försvaret och anfalla på kontringar. Därför är spelare som



Domaren heter Jesus Gil och kommer från Spanien.



Vill du veta mer om Anderlecht så har vi på Celtic-redaktionen gjort en inför-guide om laget



Trolig startelva: Gordon - Lustig, Simunovic, Boyata, Tierney - Brown, Armstrong - McGregor, Rogic, Sinclair - Dembele



Matchen visas på Viasat Hockey och Viaplay.



COYBIG! Två revanschsugna lag som båda förlorade sina öppningsmatcher drabbar samman på Constant Vanden Stock-stadion och båda lagen har vässat formen sedan sina förlustmatcher i Champions League Celtic har spelat tre matcher sedan storförlusten hemma mot PSG . Först besegrades Ross County enkelt med 4-0 och cupmatchen mot Dundee slutade även den med en 4-0 seger. Old Firm derbyt mot Rangers spelades i helgen och även den vann Celtic komfortabelt med 2-0. Ligaledningen innehar Celtic med två poäng före Aberdeen Anderlecht förlorade borta mot Bayern München i sin inledande gruppspelsmatch av Champions League med 3-0 och därefter spelade de oavgjort 2-2 mot Kortrijk. Cupmatchen mot Westerlo slutade med 1-0 seger och nu senast besegrade man Waasland-Beveren med 2-1. Samtliga matcher har varit bortamatcher och nu är det dags för hemmamatch inför en förväntansfull hemmapublik. De regerande belgiska mästarna Anderlecht parkerar just nu på 7:e plats i ligan.Senast Anderlecht och Celtic möttes var i Champions League år 2003 och då tog lagen varsin seger på respektive hemmaplan. 1-0 till Anderlecht och 3-1 till Celtic.Anderlecht får ses som knappa favoriter och om Celtic ska mäkta med att ta poäng krävs ett kompakt försvarsspel, där Boyata och Simunovic spelar en viktig roll i mittförsvaret.PSG och Bayern München är numret för stora och en tredjeplats är vad som känns mest logiskt för både Celtic och Anderlecht att knipa. Ett slutspel i Europa League är inte alls illa. Där har dessa klubbar betydligt mer att hämta än att falla ut i en eventuell åttondelsfinal i Champions League.I matchen mot PSG satsade Brendan Rodgers offensivt och vågat. Det blev kostsamt. Frågan är om han är mer försiktig denna gång? Jag tror att nyckeln till poäng är att hålla tätt i försvaret och anfalla på kontringar. Därför är spelare som Callum McGregor och James Forrest perfekt att spela. Patrick Roberts är en riktig playmaker och kan mycket väl få starta denna matchen också. Kommer Leigh Griffiths få starta matchen eller ger Rodgers förtroendet till Moussa Dembele ? Jag tror på det sistnämnda alternativet från start. Det enda som känns gjuet är hur försvaret kommer att formeras samt målvakten.Domaren heter Jesus Gil och kommer från Spanien.Vill du veta mer om Anderlecht så har vi på Celtic-redaktionen gjort en inför-guide om laget här Gordon - Lustig, Simunovic, Boyata, Tierney - Brown, Armstrong - McGregor, Rogic, Sinclair - DembeleMatchen visas på Viasat Hockey och Viaplay.

0 KOMMENTARER 219 VISNINGAR 0 KOMMENTARER219 VISNINGAR ROBERT WAHLSTRÖM

2017-09-26 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Celtic

Celtic

2017-09-26 09:00:00

Celtic

2017-09-25 15:42:00

Celtic

2017-09-22 15:51:00

Celtic

2017-09-13 01:01:00

Celtic

2017-09-12 07:30:00

Celtic

2017-09-10 14:30:00

Celtic

2017-09-08 08:30:00

Celtic

2017-09-06 09:00:00

Celtic

2017-09-04 15:14:00

Celtic

2017-09-02 14:30:00

ANNONS:

Dags för den andra gruppspelsmatchen av Champions League och bortamatch mot belgiska Anderlecht.Säsongens första Old Firm blev knappt spännande. Celtic dominerade från början till slut och tog en komfortabel 2-0 seger på Ibrox. Därmed behåller Celtic ledningen i SPFL.Säsongens första Old Firm spelas på Ibrox lördag förmiddag. De brittiska öarna kommer att vibrera och stämningen i Glasgow kommer man kunna ta på. De här matcherna gäller allt, ingen kommer att be om ursäkt för något. Nu kör vi!Äntligen var det dags för Champions League!Nu drar äntligen gruppspelet i Champions League igång. Celtic möter PSG i första omgången. Ett PSG som under sommarfönstret alltså har toppat laget med spelare för sisådär 4 miljarder kronor. Det blir en tuff match för Celtic men är det omöjligt?Celtic gjorde jobbet med bravur när man besegrade Hamilton med 4-1 under fredagskvällen på SuperSeal Stadium och det skulle bli en lyckad kväll för nyförvärven Odsonne Edouard & Patrick Roberts. Särskilt för Edouard som gjorde sitt första mål i sin debutmatch för Celtic.Efter landslagsuppehåll med VM-kval och grejer är det åter dags för skotska ligan att dra igång igen. Celtic gästar Hamilton på bortaplan på fredagskvällen och jakten på ligatiteln kan fortsätta.Det tredje och sista laget ut i vår serie, är en av världens största klubbar - Bayern München.Anderlecht är Belgiens mest framgångsrika lag där bland annat svenskarna Thomas Nordahl, Pär Zetterberg och Behrang Safari spelat.Celtic lånar supertalangen Odsonne Edouard från kommande CL-motståndarna Paris Saint-Germain.