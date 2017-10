Bucklan till Östersund = 10 000 € till dig som vinner THE GAME!

10 000 euro till bästa Fsport-spelaren - om Östersund tar hem segern!

Det börjar växa fram favoriter och fiaskolag i Europa League-grupperna och flera gruppfinaler väntar på torsdagskvällen. Fsports trippelpaket bjuder på tre intressanta och på förhand öppna matcher. Oavsett hur långt Östersund når så är jag helt inne på att man kan störa stjärnspäckade Athletic. Anmäl dig till turneringen "THE GAME". Vinner du den så får du ytterligare 10 000 euro om ÖFK blir Europa League-mästare!

Bucklan till Östersund = 10 000 €* till dig som vinner THE GAME!



Ja, det är sant!



Vinner du THE GAME i trippelpaketet med Östersund så får du ytterligare 10 000 € om/när ÖFK blir Europa League-mästare i fotboll!



* Villkoren är alltså:

1) Du vinner THE GAME i fotbollspaketet med Östersund den 19/10-17.

2) Östersund vinner Europa League 2018.



TA UT DITT LAG DIREKT!





I centrum av torsdagens härliga fotbollskväll står förstås Östersunds hemmamöte med Athletic. Det är det svåraste motståndet hittills men baskerna föll smått sensationellt hemma mot Zorya Luhansk. Visst kan Athletic bättre än så men man har inte glänst i ligaspelet och pronoserna talar om en(!) plusgrad när lagen gör upp på Jämtkraft Arena. Ett stort plus för hemmalaget och jag är helt inne på att Östersund än en gång gör en fin insats på konstgräset. Tre ÖFK spelare tar plats i mitt lag!



Det finns många profiler att hålla ögonen på i Nice-Lazio. Legendaren Wesley Sneijder är dock skadad i hemmalaget, som dessförinnan sålde en handfull kuggar och fick nyckelspelaren Cyprien skadad. I anfallet finns den evigt oslipade diamanten Mario Balotelli, som har visat finfin målform under hösten. Nice har övertygat i Europa League med två raka segrar men nu väntar det svåraste motståndet hittills. Lazio har också två raka segrar och kommer nu från en jätteskalp. Man lyckades bortabesegra Juventus med 2-1 i helgen - något som ytterst få mäktat med under de senaste säsongerna. Tränaren Simone Inzaghi har "roterat" i truppen med framgång och jag tar med en av de mer anomnyma spelarna i storlöftet Luiz Felipe.



Arsenal gästar serbiska Crvena Zvezda, mer känt som Röda Stjärnan. Det är som bekant en gammal storklubb som inte har räckt till internationellt på senare år. Europa League har dock inletts mycket stabilt med 4 av 6 möjliga poäng och bara ett insläppt mål. Arsenal har en del skavanker i truppen men i dessa sammanhang finns dugliga alternativ att välja bland. Holding är en av de friska spelarna och han får förtroendet i min "sjua". Försvararen satt på bänken i helgen och hoppade in sent. Given i elvan nu och inte alltför dyr.





Ny på Fsport? I SPELSKOLAN lär du dig de enkla grunderna!







Mitt lag:



Öst GK - Keita 14.8 Miljoner



Ars DF - Holding 14.4M

Laz DF - Luiz Felipe (Vice C) 12.4M



Öst MF - Sema 13.8M

Öst MF - Nouri (C) 11.2M



Ars FW - Giroud 18.3M

Bil FW - Williams 16.5M





CALLE TÖRNQVIST

2017-10-18 17:00:00

