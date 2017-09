Europa League, gruppspel: Apollon Limassol – Lyon

Dags för Europa League. Lyonspelarna har flugit till Cypern för att möta Apollon Limassol i den första gruppspelsmatchen. Matchen spelas på GSP Stadium i Nicosia, hemma-arena för APOEL, Olympiakos och Omonia. Arenan tar in 22.859 åskådare.

Allez les Gones,

AHOU!

Det är första gången som Lyon och Apollon möts, men Lyon har spelat på GSP Stadium en gång tidigare. Det sägs vara en av de mest hyllade matcherna inom cypriotisk fotboll och den ägde rum mellan APOEL och Lyon i 16-delsfinalen i CL 2012.Lyon vann hemma med 1-0 och slogs sedan ut på Cypern efter straffar (4-3) där både Lacazette och Bastos missade sina.Apollon har tidigare, endast mött ett franskt lag och det var Nice säsongen 2013-14 i play-offmatcherna till EL. Apollon vann och gick vidare och åkte sedan ut i gruppspelet.Har förlorat sina tre senaste bortamatcher men vunnit sina fyra senaste hemmamatcher i EL.Denna matchen är den vikigaste matchen denna veckan, enligt JMA. Det vill säga, innan matchen mot PSG på söndag!Tittar man på den kallade gruppen så kan man se att Mapou lyser med sin frånvaro men Diakhaby är tillbaka. Tillbaka är även Grenier som nu gjort några mål med CFA.För första gången så är även Tanguy Ndombèlé med i truppen. Han valdes för övrigt till Amiens bäste spelare i augusti. Jag hoppas att vi får se honom, jag är väldigt nyfiken. Jag har sett honom kallas ”den svarte Redondo” (argentinsk mittfältare med 10 år i RM och Milan), JMA säger att han liknar Essien och de OL-fans i Lyon som sett honom på träningarna tycker att han påminner om Gueida Fofana.De första uppgifterna sa att det skulle bli han och Ferri i startelvan eftersom Tousart nu skulle behöva vilas inför matchen mot PSG men det återstår att se. Idag är Tousart tillbaka i den troliga startelvan och här ses Tanguy och Tousart på träning igårkväll.Vila behöver även Traoré som gjorde sin sämsta match i Lyontröjan mot Guingamp. Men där hade man ju varnat för att både han och Cornet var trötta efter landskamperna i Afrika.3 timmar och 20 minuter tog flygresan till Cypern och man kom fram till en klarblå himmel.Gorgelin, Grange, Lopes - Diakhaby, Marçal, Marcelo, Mendy, Morel, Rafael, Tete - Aouar, Ferri, Grenier, Ndombele, Tousart - Cornet, Fekir, Mariano, Memphis, Myziane, TraoreCheikhLopes - Rafael, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Ferri - Cornet, Fekir(c), Depay - MarianoDen cypriotiska ligatabellen ser lite "halt" ut!? Sju av de 14 lagen i ligan har spelat tre matcher, fyra av lagen har spelat två matcher medan då tre av lagen, bl.a Apollon endast har spelat en match. Dom ligger följdaktligen långt ner i tabellen, på en 11:e plats efter att ha spelat oavgjort (1-1) mot Olympiakos i sin första match för säsongen. Vänsterbacken Jander (BRA) var den som gjorde målet.En av mina twittervänner i Lyon sa att han hade "plågat sig igenom" en Apollonmatch och att allting hände på deras vänstersida, att 90 % av deras anfall kom från den sidan och att högersidan knappt användes.Cypern får ha med ett lag (ligavinnarna) i Champions League . Vinnarna av den cypriotiska cupen samt tvåorna i ligan får spela i Europa League s första kvalomgång. Förra säsongen så kom Apollon 3:a i ligan men man vann Cup-finalen mot APOEL, därav EL-spel.Apollon kommer från sju raka hemmamatcher i EL utan förluster ( 5 vinster+2 oavgjorda).Finns inga spelarnamn som ringer några klockor hos mig men jag kan konstatera att dom precis som Lyon har en portugisisk målvakt.Att dom har en 30-årig fransk back som spelade en del B-lagsmatcher med Guingamp och PSG i början av sin karriär och som sedan spelat en säsong i Reims på lån från Sunderland där han spelade tre säsonger.Att dom har ett antal brassar, spanjorer och argentinare i truppen och att tränaren sedan 2016 är cypriot och heter Sofronis Avgousti. Han har tidigare även vaktat Apollons mål under tre perioder. Har även gjort 11 landskamper med Cypern.Apollon spelar vanligtvis sina hemmamatcher på Tsirio Stadium som endast tar in 13.300 åskådare. Man har dock en ny arena på gång som beräknas bli klar 2019.Vale(c) - Joao Pedro, Yuste, Roberge, Jander - Alex, Alef, Sachetti - Maglica, Schembri, SardineroVi får ett tjeckiskt domarteam i denna matchen och huvuddomaren heter Miroslav Zelinka.. Matchen kan ses på Eurosport Player (skaffa appen). Gå enklast in på tvmatchen.nu och klicka in på matchen så kan ni skapa en inloggning. 79:-/ mån. Betalas med Pay Pal eller bankkort.