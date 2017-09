En norrman i Nordkorea

Mycket har sagts om Nordkorea; om deras ledare och dess politik.

Men det har inte sagts så mycket nordkoreansk fotboll.Vad finns det där då att säga?Först och främst kan man börja med att säga att de har en norsk landslagstränare - Jørn Andersen.Jørn Andersen är född 1963 i Fredrikstad och var en fruktad anfallare - både i Eliteserien och tyska Bündesliga.I Tyskland minns de honom som en av de största och kallar den honom för "Der Blonde" eftersom han var lång och blond.Han var så stor, att Liverpools nuvarande tränare, Jürgen Klopp, som spelade med Andersen i Eintracht Frankfurt, stal hans namn."Då jag gjorde succé i Frankfurt, så var jag tydligen överallt efter träningar och matcher. Men jag var aldrig ute på discotek och pubar, så jag förstod inte så mycket av det. Där var en person som hette Jürgen Klopp, som gick runt och sa att han hette Jørn Andersen. Och då kom han in på alla platser som han inte kom in på som Jürgen Klopp".1984 vann han den norska cupen med Fredrikstad.1985 vann den 22-åriga anfallaren skytteligan med Vålerenga med 23 mål. Samma år blev han proffs i tyska Nürnberg.På 78 matcher för den tyska klubben, blev det 28 mål.Efter tre säsonger i Nürnberg, blev Andersen såld till Eintracht Frankfurt, där han sista säsong blev hans bästa.Som första utlänning vann han skytteligan i Bündesliga med 18 mål.Efter att ha vunnit skytteligan i Bundesliga, hann Andersen avverka 6 år till i Bundesliga i tre olika klubbar (och Eintracht Frankfurt en gång till) - Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV och Dynamo Dresden.Turen sedan till Schweiz och FC Zürich, FC Lugano och FC Locarno. Men han nådde aldrig samma höjd som då han vann skytteligan i Bündesliga.Totalt blev det 243 matcher och 67 mål i Bündesliga, och 125 matcher och 4 mål i den Schweiziska ligan.Det blev även 27 matcher och 5 mål i den norska landslagströjan.Hans första tränarjobb var även i den sista klubben han spelade i - FC Locarno, där han stannade till 2001.Han tog sedan över ansvaret för Rot-Weiß Oberhausen, som då spelade i 2. Bündesliga. Men i 2004 skulle han få sparken efter en väldigt svag säsong.Horst Köppel, som tränade Borussia Mönchengladbach, såg Andersens potential och gjorde honom till assisterande tränare i 2005. Men efter att 'Gladbach slutade på en tiondeplats säsongen 05/06, fick både Köppel och Andersen sparken.Turen gick sedan vidare till den grekiska ligan i juli 2007 och Skoda Xanthi. Men rätt före ligan skulle börja, blev Andersen uppsagd.Senare samma år, tog han över ansvaret för Kickers Offenbach som spelade i 2. Bündesliga.Tyvärr gick det inte så bra och Offenbach åkte ner i 3. Bündesliga!Även om han inte lyckades hålla kvar Offenbach i 2. Bündesliga, fick han ändå erbjudande från FSV Mainz 05, som hade ambitionen att ta sig till högsta ligan.Andersen efterträdde ingen mindre än Jürgen Klopp, som hade fått sparken eftersom han inte lyckades att ta Mainz till Bündesliga.24:e maj 2009 kunde Andersen och Mainz 05 sträcka armarna i luften eftersom de hade lyckats med sitt mål med att ta sig till Bündesliga. Men glädjen varade inte så länge.Före ligan hade dragit igång, 3:e augusti, fick han sparken i Mainz."Vår styrka är lagarbete, kommunikation och närhet till laget. Jørn Andersen har ändrat riktningt och vi drar inte åt samma håll längre", sa sportchefen, Christian HeidelEnligt den tyska tidningen, Bild, ska även spelarna inte haft så mycket för Andersen då han ska ha gått in i spelarnas skåp och tagit bort personliga bilder. Många spelare ska även ha klagat över de hårda träningarna.Mainz togs över Thomas Tuchel, som tränade juniorlaget.Andersen hade en lång och tung period i sitt liv. Han var även tvungen att bo kvar i Mainz för att få lön.Våren 2010 var han dock åter tillbaka på Mainzs stadion i form expertkommentator för tyskt TV."Då jag kom in på stadion hade jag fjärilar i magen. Jag var spänd på vad som skulle hända. Men alla spelarna kom bort till mig och supporterklubben ropade mitt namn. Då kände jag att jag hade gjort något bra för klubben och blev satt pris på".I december 2010 tog han över ansvaret för Larissa, som låg sist i den grekiska ligan.Enligt honom själv, var detta den svåraste tiden som tränare då många spelare kom gråtandes till honom."Det var den svåraste tiden som tränare. Spelarna i Grekland fick ingen lön. När man jobbar i en klubb där spelarna kommer från Tyskland, Frankrike eller någon plats i Afrika, och man blir lovad guld och gröna skogar, men pengarna inte dyker upp.. Plötsligt kommer de till dig före träningen med tårar i ögonen och frågar om man kan låna dem pengar. Detta hände flera gånger med olika spelare. Då är det svårt att vara tränare och ledare. När man sen ringer presidenten och får besked om att hålla käften och koncentrera sig på att vara tränare, då är det inte lätt när man vet att spelarna inte får ätit eftersom de inte har råd".Andersen avgick senare under 2011.Mellan 2011 och 2012 var han inom Karlsruhe i 2. Bundesliga.I 2015 tog han över Austria Salzburg och tog de upp i den Österrikiska andradivisonen och avgick därefter. Men han var inte rädd för att bli glömd."Jag tror att de bästa dagarna ligger framför mig. Jag har ännu inte fått den möjligheten som jag förtjänar. Jag har förtjänat en möjlighet till att träna ett bra lag i en toppliga. Om jag får möjligheten, så ska jag verkligen visa att jag är bra nog".Och det var i maj 2016 som han stora chans skulle komma - att få träna ett landslag - Nordkorea, då Nordkorea ville ha en tysk tränare.Eller "Chollima", som de kallas i folkmun.Tysk tränare? Han är ju norsk, tänker ni.Andersen sa nämligen upp sitt norska medborgarskap 1993 eftersom han inte ville ta upp kvoten från andra utländska spelare och fick ett tyskt medborgarskap.Det gick även det gick rykten om att han skulle ta över Union Berlin eller FSV Frankfürt, som spelade i 2. Bündesliga. Men lotten föll alltså på Nordkorea.Kontraktet var på ett år. Men Andersen var inte helt säker om han skulle tacka ja."Det var verkligen främmande för mig först. Det kom som en överraskning. Men efter att ha fått tänkt mig för i några månader, blev jag överbevisad om att detta kunde vara den rätta jobben för mig".Nordkorea har endast deltagit i två VM - 1966 och 2010, så det var en tuff uppgift som Andersen har tagit sig på.När han tog över i maj 2016 var loppet redan kört att kunna ta sig till VM i Ryssland nästa år.De var väldigt nära eftersom de ledde mot Kina med 2-1 när det återstod sex minuter. Men Kina lyckades vända och vinna.Eftersom Nordkorea inledde med två segrar och en oavgjord under Andersen - 1-0 och 1-1 mot Irak och 2-0 mot Förenade Arabemiraten - förlängdes hans kontrakt med 15 månader, till 31:e december 2018.Det nordkoreanska förbundet är mer än nöjda med Andersen som leder landet som ligger på 110:e plats på FIFA-rankingen."Han är långt hemifrån och har aldrig förut mött spelarna och kollegorna. Detta kan inte ha varit lätt för honom. Men med sin extraordinära glöd och kärlek till fotboll, har han jobbat outhärdligt. Och han har gjort succé. Han ger spelarna en massa självförtroende. Jag är säker på att han är en perfekt man för jobbet", säger Choe Nam Hyok i det nordkoreanska förbundet.Nam Hyok vidareutvecklar."Vi är väldigt nöjda. Både med de första resultaten och med den taktiska biten. Alla spelarna är nu med på tränarens idéer, huvudpunkterna som han har och hur vi ska förflytta oss i situationer som kan uppstå. Spelet har blivit bättre och bättre för varje match, och alla förstår varför vi har tränat som vi har gjort. Det kanske är det mest tillfredsställande".Nam Hyok är den som har huvudansvaret för att ha kontakt med andra länder och att ordna motståndare till landslaget, vilket är väldigt svårt då det Nordkoreanska Fotbollsförbundet inte har så mycket pengar.Han pratar även väldigt bra engelska och är den som översätter det Andersen säger till spelarna.Och Mainz-spelarna klagade över Andersens träningsmetoder, men det gör inte de Nordkoreanska spelarna.Alla måste lyda honom. Och de som inte gör det, åker ut direkt.Det kan även tränas upp emot tre gånger om dagen"Jag måste trycka på lite och säga ifrån hur jag vill ha det. De har fortfarande mycket taktiskt att lära sig. Jag måste påminna spelarna än idag om väldigt. Sedan de är landslagsspelare måste de träna mycket. Jag kan använda de allra bästa. Och om de inte tåler detta, så bytar jag bara ut dem och hämtar in nya".Eftersom VM nästa år är kört, är inte nästa VM förrän i 2022. Men Andersen är inte helt säker på om han är kvar tills dess då det lockar att ta sig över till den kinesiska ligan."Nu har jag tagit steget till Asien. I Asien är fotbollen verkligen på väg upp. Kina är öppnat skattkistan med pengar och vill utveckla fotbollen. Sydkorea och Japan har stora resurser och bra lag".Men före hans kontrakt med Nordkorea går ut, ska landet fortsätta kvalet till de Asiatiska Mästerskapet, som spelas i Förenade Arabemiraten i januari 2019.Den första matchen spelades redan i mars, där det blev 1-1 mot Hong Kong.Andra nationer som är med, är Malaysia och Libanon (som de ska spela mot i morgon 5:e september).Sista kvalmatchen spelas den 27:e mars hemma mot Hong Kong.I december är det sedan slutspel i de Öst-Asiatiska Mästerskapet, efter att ha vunnit en grupp med lag som Hong Kong, Taiwan och Guam.Landet lottades mot svårast möjliga motståndare - Japan, Sydkorea och Kina.Turneringen spelas i Japan.Han lever inte i lyx. Men ändå som en kung jämfört med Nordkoreansk standard.Man kan finna honom och hans fru, Ulla, i en suite på 30:e våningen, på hotellet Koryo.3,5 rum på 50 kvm. och med utsikt över hela huvudstaden, och med fri tillgång i restaurangen på 44:e våningen."Jag trivs väldigt bra här. Jag har egen chaufför och tolk ,och jag lever fritt här. Jag kan jogga längs floden om morgonen och jag kan röra mig hur jag vill".Däremot är han inte ett dugg intresserad av att prata politik - enbart om fotboll."Mitt jobb är att skapa glädje och ta fotbollen till en högre nivå. Jag fokuserar inte på något annat. Men kanske vi kan bidra till att bygga broar för framtiden om vi klarar av att uppnå bra resultat".Även den senaste tiden turbulens har han inte märkt av."Här är allt stilla och lugnt som alltid. Först gick jag en tur med vår hund. Därefter joggade jag min vanliga runda. Först när jag kom hem och slog på TV:n förstod jag vad som hade hänt. Representanter från det Asiatiska Fotbollsförbundet är här, och det har aldrig varit något snack om att matchen i morgon inte ska spelas. Båda lagen förbereder sig på det vanliga sättet".NRK, Wikipedia, Dagbladet, VG, FIFA, EAFF.