2017-09-09 21:30

Porto - Chaves

3-0



Bästa ligastarten på sju år

Under lördagen slog Porto Chaves med 3-0 och tog därmed sin femte raka seger i liga-inledningen vilket inte har hänt sen säsongen 2010/2011. Det året vann Porto ligan och årets säsong har alltså börjat bättre än den har gjort på sju år.

Man ska såklart inte överdriva bara för att det i år har börjat bättre än under de senaste säsongerna men förutom Sporting förra året är det lag som Marítimo, Vitória Guimarães, Estoril och Gil Vicente vi har förlorat poäng mot under de inledande matcherna tidigare. I år har Porto vunnit alla matcher oavsett vilka man har mött.



Vincent Aboubakar är som sagt tillbaka i laget och han har startat säsongen med att göra fem mål på lika många matcher. Hans anfallspartner Tiquinho Soares har gjort ett mål och en assist (på mindre än 1 match) och hans ersättare Moussa Marega har i sin tur gjort tre mål redan nu.



Eftersom Tiquinho Soares nu spelar igen lär han gå före Marega men tillsammans med Aboubakar utgör de en trio som formmässigt slår de flesta lagen. Även om ingen av dem är Jonas eller Bas Dost kan de tillsammans leda laget till bra många vinster framöver. Åtminstone känns det så just nu.

Porto-Chaves Iker Casillas

Miguel Layun

Felipe

Ivan Marcano

Alex Telles

Jesus Corona

Danilo Pereira

Oliver Torres

Yacine Brahimi

Moussa Marega

Vincent Aboubakar



Avbytare

Andre Andre

Hernani

Jose Sa

Otavio

Ricardo Pereira

Diego Reyes

Tiquinho Soares

Ricardo Nunes

Paulinho

Domingos Duarte

Nikola Maras

Djavan

Pedro Tiba

Jefferson

Renan Bressan

Perdigao

William Oliveira

Davidson



Avbytare

Nuno Andre Coelho

Hamdou Elhouni

Ruben Ferreira

Antonio Filipe

Thiago Galvao

Jorge Intima

Filipe Melo



0 KOMMENTARER 60 VISNINGAR 0 KOMMENTARER60 VISNINGAR ERIC HELLQVIST

På Twitter: ejhkvist

2017-09-10 01:44:00

ANNONS:

Fler artiklar om Porto

Porto

2017-09-10 01:44:00

Porto

2017-08-27 02:43:00

Porto

2015-10-20 17:26:00

Porto

2015-10-18 15:33:00

Porto

2015-10-17 12:55:00

Porto

2015-10-04 21:40:00

Porto

2015-09-29 23:42:31

Porto

2015-09-29 18:51:00

Porto

2015-09-26 01:33:00

Porto

2015-09-24 21:48:00

ANNONS:

Under lördagen slog Porto Chaves med 3-0 och tog därmed sin femte raka seger i liga-inledningen vilket inte har hänt sen säsongen 2010/2011. Det året vann Porto ligan och årets säsong har alltså börjat bättre än den har gjort på sju år.Kan årets säsong bli året då FC Porto äntligen återtar den portugisiska fotbollstronen och bryter Benficas vinnartrend eller är detta året då Benfica ännu en gång vinner ligan och därmed tar sin femte ligatitel irad? Det återstår o se men här kommer en genomgång av försäsongen 2017-18 och de inledande ligamatcherna för Portos del.Det är dags för den tredje omgången av årets Champions League när Porto för första gången någonsin stöter på israeliskt motstånd ikväll i form av Maccabi Tel Aviv. Med lite hjälp av Chelsea (som möter Dynamo Kiev) siktar Porto på att inneha förstaplatsen när CL:s spelschema sedan vänder.Porto gjorde det man skulle när man igår slog Varzim med 2-0 på bortaplan och gick vidare i den portugisiska cupen. Målskyttar blev Cristian Tello och inhoppande André AndréKlockan 21:15 går Porto in i Taça de Portugal när man på bortaplan möter Varzim, samma lag som B-laget slog med 4-0 i slutet av september.Det blev en storseger med 4-0 mot Belenenses och bibehållen serieledning i Primeira Liga. Yacine Brahimi var återigen bäst på plan och trots att Aboubakar nu inte gjort mål sedan matchen mot Dynamo Kiev känns Porto riktigt vasst offensivt. Dock blev lagkapten Maicon tvungen att kliva av i paus med en befarad sträckning.Porto visade återigen hur starka man är på hemmaplan och efter matchen mot Moreirense senast kunde man studsa tillbaka på ett mycket imponerande sätt genom att slå Chelsea och José Mourinho med 2-1. En av matchens absoluta förgrundsfigurer var Yacine Brahimi som på förhand länge var osäker till spel.José Mourinho och hans Chelsea kommer på besök till Estádio do Dragão och 19 spelare har tagits ut till dagens match i Champions League. Inkluderingen av Evandro och Alberto Bueno är nyheterna i truppen och den andra ändringen jämfört med senast är att Héctor Herrera och Silvestre Varela åsidosätts.Julen Lopetegui fick rätt när han varnade för Moreirense. Fredagens match slutade 2-2 inför drygt 4000 åskådare och det blev en match med bitter eftersmak i dubbel bemärkelse.Det blir samma trupp som senast som reser till Moreira de Cónegos och morgondagens bortamatch mot Moreirense. Det blir tre ändringar i startelvan och det är Dani Osvaldo, Héctor Herrera och Danilo Pereira som kommer in istället för Aboubakar, Rúben Neves och Imbula.