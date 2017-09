2017-09-17 21:00

PSG - Lyon

2-0



PSG - Lyon 2-0: Två sena självmål sänkte Lyon

Lyon gästade Paris och Parc de Princes på söndagskvällen för ett topp möte i Ligue 1. Men det var ingen jättematch från PSG som fick förlita sig på två självmål från Lyon för att vinna matchen.

Första halvlek









Efter 45 minuter spelade så hade vi fått se ett PSG som ägde bollinnehavet men inte kunde skapa några farliga chanser, endast två skott på mål under första halvlek.

Och ett gästande Lyon som stod rätt i defensiven och skapade farligheter via sina omställningar.



Andra halvlek

Lyon öppnade starkt även i andra halvlek. Fekir lyckades sno år sig bollen av Kurzawa på högerkanten och vek inåt i planen för att prova på ett skott som gick mot stolproten men Areola var snabbt nere och kunde styra ut bollen till en hörna.



PSG höjde tempot en aning i andra halvlek och började skapa ett par chanser mot Lyons mål. Farligast var Neymar med en frispark i den 58.e minuten men Lopes i målet gjorde en fin räddning.



Lyon var väldigt nära 1-0 i den 67.e minuten när först Tousart höll på att nicka bollen i mål men Silva lyckades rensa undan den. Sedan i samma anfall fick Ndombele bollen en bra bit utanför straffområdet och fick på en härlig träff men fick se bollen ta klockrent i ribban.



Emery gjorde sitt första byte, ett dubbel byte i den 72.a minuten när Draxler & Kurzawa klev av och in kom istället Lo Celso och Berchiche.



Mål! I den 75.e minuten så slog inbytte Lo Celso ett perfekt inlägg mot första stolpen där Cavani stod och touchade in bollen via Lyon Marcelo in i mål, 1-0 PSG.



I den 78.e minuten revs MBappé ned i straffområdet och domaren dömde straff. Neymar och Cavani stod och disskuterade om vem som skulle ta straffen, Cavani stegade fram men kunde inte skjuta bollen i mål som fick via Lopes och ribban och ut.



Mål! Neymar frispelade Mbappé i den 86.e minuten och fransmannen sköt bollen mot Lopes som räddade men returen gick på Morel och in i mål, 2-0 PSG.



PSG vinner med 2-0, båda målen skrivs som självmål och även om PSG hade ett enormt bollinnehav så finns det många frågetecken för Emery att lista ut. Detta var första matchen denna säsong som PSG fick stöta på ett topplag och det finns mycket att jobba på för PSG som har



Paris SG - Lyon 2-0

Bollinnehav: 63% - 37%

Skott: 14 - 12

Skott på mål: 7 - 4

PSG-Lyon Alphonse Areola

Dani Alves

Thiago Silva

Presnel Kimpembe

Layvin Kurzawa

Thiago Motta

Adrien Rabiot

Kylian Mbappe

Julian Draxler

Neymar

Edinson Cavani



Avbytare

Yuri Berchiche

Giovani Lo Celso

Lucas

Marquinhos

Thomas Meunier

Christopher Nkunku

Kevin Trapp

Anthony Lopes

Kenny Tete

Marcelo

Jeremy Morel

Ferland Mendy

Lucas Tousart

Tanguy Ndombele

Bertrand Traore

Nabil Fekir

Memphis Depay

Mariano Diaz



Avbytare

Houssem Aouar

Maxwel Cornet

Mouctar Diakhaby

Mathieu Gorgelin

Fernando Marcal

Christopher Martins

Rafael da Silva



ANDREAS KARLSSON

På Twitter: @AndKarlsson

2017-09-17 22:55:04

På Twitter: @AndKarlsson

2017-09-17 22:55:04

