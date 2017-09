2017-09-18 19:00

FC Zenit - FC Ufa

3-0



Zenit drygar ut serieledningen

Zenit hade en väldigt bekväm dag på jobbet när man under måndagskvällen körde över Ufa på hemmaplan och vann med 3-0. I en match som aldrig var särskilt dramatisk kunde Zenit kosta på sig att vila ett par ordinarie spelare och ändå komma undan med tre enkla poäng.



För matchen var en lång transportsträcka mot tre poäng. Ufa hade ingenting att sätta emot och att segersiffrorna slutade vid 3-0 ska gästerna vara gladast för. Aleksandr Kokorin gjorde sitt sjunde ligamål för säsongen när han på Noboas passning satte 3-0 och den utveckling som Kokorin har haft under Mancini är smått otrolig att förstå sig på. Kokorin som under sina tidiga år i Dinamo Moskva såg ut att vara den största talangen Ryssland fått fram sen Andrej Arsjavin har nu vid 26 års ålder verkat inse att det krävs hårt jobb för att bli en riktigt bra spelare. Nu tar han ansvar, han har tilldelats en i princip fri roll i anfallet av Mancini och just nu är det Kokorin som är den spelmässigt stora ledaren i det här laget och om han fortsätter på samma nivå säsongen ut kan han bära Zenit till inte bara ligaguldet men också riktigt långt i



Segern innebär att Zenit drygar ut avståndet till Lokomotiv Moskva som överraskande förlorade på måndagskvällen mot Amkar. Krasnodar går istället upp som ny tvåa i tabellen, tre poäng bakom Zenit. Lagen möts i Krasnodar på söndag, vilket blir en tidig seriefinal och definitivt Zenits största test hittills på säsongen. Innan dess väntar dock cupderby mot Dinamo Sankt Petersburg, en match som spelas på torsdag och Roberto Mancini förväntas rotera friskt i sin startelva.



Sebastian Driussi (Emiliano Rigoni 64) Mancini valde att belöna Christian Noboa och Artem Dzjubas fina insatser mot Vardar i förra veckan med nya startplatser, den här gången i ligaspelet. Det ser inte helt felfritt ut i Dzjubas spel ännu men han närmar sig formtoppen, medans Christian Noboa stod för ännu en bländande insats på mittfältet. 32-åringen som värvades i sommar från Rostov har först i September börjat träna för fullt med resten av laget och när han är i form är han fortfarande en av ligans bästa mittfältare och det ska bli intressant att se om Mancini kan hålla honom utanför laget i fortsättningen, för en formtoppad Christian Noboa är för bra för att sitta på bänken.Det var dock hans mittfältskollega, Matias Kranevitter, som låg bakom första målet. I den 9:e minuten frispelade han landsmannen Sebastian Driussi som fri med målvakten placerade in 1-0, hans första mål i Zenit sedan Juli. 2-0 kom aningen kontroversiellt då Ufaspelarna i princip slutade spela när man ansåg att bollen gått över den förlängda mållinjen och ut till en hörna. Men Emmanuel Mammana sparkade upp bollen på en Ufahand och efter några sekunders förvirring blåste domaren för straff. Reprisbilderna visade att bollen knappast var helt över linjen och att domaren tog rätt beslut. Straffen förvaltade Domenico Criscito och Zenit hade i princip avgjort det här efter 24 minuter.För matchen var en lång transportsträcka mot tre poäng. Ufa hade ingenting att sätta emot och att segersiffrorna slutade vid 3-0 ska gästerna vara gladast för. Aleksandr Kokorin gjorde sitt sjunde ligamål för säsongen när han på Noboas passning satte 3-0 och den utveckling som Kokorin har haft under Mancini är smått otrolig att förstå sig på. Kokorin som under sina tidiga år i Dinamo Moskva såg ut att vara den största talangen Ryssland fått fram sen Andrej Arsjavin har nu vid 26 års ålder verkat inse att det krävs hårt jobb för att bli en riktigt bra spelare. Nu tar han ansvar, han har tilldelats en i princip fri roll i anfallet av Mancini och just nu är det Kokorin som är den spelmässigt stora ledaren i det här laget och om han fortsätter på samma nivå säsongen ut kan han bära Zenit till inte bara ligaguldet men också riktigt långt i Europa League . Så bra är han just nu.Segern innebär att Zenit drygar ut avståndet till Lokomotiv Moskva som överraskande förlorade på måndagskvällen mot Amkar. Krasnodar går istället upp som ny tvåa i tabellen, tre poäng bakom Zenit. Lagen möts i Krasnodar på söndag, vilket blir en tidig seriefinal och definitivt Zenits största test hittills på säsongen. Innan dess väntar dock cupderby mot Dinamo Sankt Petersburg, en match som spelas på torsdag och Roberto Mancini förväntas rotera friskt i sin startelva.1-0 Sebastian Driussi (Matias Kranevitter) 9 min2-0 Domenico Criscito (Straff) 24 min3-0 Aleksandr Kokorin (Christian Noboa) 77 minAndrej LunevIgor SmolnikovBranislav IvanovicEmmanuel MammanaDomenico CriscitoChristian Noboa (Kirill Kaplenko 82)Matias Kranevitter (Leandro Paredes 86)Alexander JerokhinAleksandr KokorinArtem DzjubaSebastian Driussi (Emiliano Rigoni 64)

2017-09-19 15:22:47

