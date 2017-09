Helsingborgs IF – Dalkurd FF: Serieledning trots kryss på övertid

Helsingborgs IF – Dalkurd FF 2-2 (1-0): 1-0 41' självmål, 1-1 55' Sugita, 1-2 '78 Azizi, 2-2 '90+5 Akpoveta



Släkten är värst” heter det, och visst var det så även när när Helsingborg och Dalkurd möttes på Olympia. Dalkurd var på ett ovanligt generöst humör under tisdagsaftonen och bjöd skånepågarna på ett mål i första halvlek, men visade sedan karaktär och vände på steken. Dock skulle den förre detta Dalkurdspelaren Oke Akpoveta få sista ordet med en kvittering i 95:e minuten.





Pettersson

DeJohn – Ceesay – Tranberg

Stadler – Lawan – Amin – Ahmed – Bala

Yarsuvat - Sugita



Kampen om serieledningen var helt i Dalkurds händer då



När 40 minuter passerat verkar Dalkurd känna att om Helsingborg ska göra mål så är det faktiskt de själva som får göra det åt dem. Ett skottförsök går i nacken på



Andra halvlek är bara fem minuter ung när speedige Bala tar sig in i straffområdet och skjuter tätt utanför stolpen. Bala skulle dock komma med i poängprotokollet i 55:e minuten efter att ha slagit ett välplacerat inlägg som är i knähöjd på de flesta spelarna, men som sitter som en smäck på



HIF hade inte något väletablerat anfallspel men var gifta i omställningslägena. Ynglingen Timossi Andersson utmanar hela Dalkurds backlinje på egen hand efter att ha transporterat bollen själv från mittplan och får till ett bra skott som går strax över krysset. I 70:e minuten när Tranbergs sedvanliga krampkänningar dyker upp är det nära att Helsingborg kontrar in ett ledningsmål. Bojanic vinner boll och spelar till Svensson som har en yta lika bred som E4:an, dock gör Pettersson en viktig räddning och det hela slutar med en resultatlös hemmahörna.



Dalkurds vändning skulle dock komma i 78:e minuten. Inbytte



I 90:e minuten ropar HIF efter straff när DeJohn och Abdu springer ihop men domaren väljer att inte döma något. Av någon anledning hittar linjedomaren fem övertidsminuter i bakfickan trots nästan inga spelavbrott och precis innan matchen tog slut skulle HIF kvittera. Efter ett Dalkurdinkast i offensiv zon blir Bangura knuffad i ryggen vid kortlinjen och tappar ut bollen till inspark. Trots att två bollar befinner sig på plan får Hansson sätta igång en spelvändning som slutar med att Oke Akpoveta sätter kvitteringen.



Trots det bittra poängtappet leder man nu serien med samma poäng som BP och bättre målskillnad med åtta matcher kvar att spela. Till



Bijî Dalkurd! Förutsättningarna inför matchen var kanske inte de bästa gällande frånvaroläget i truppen. Tre tongivande spelare saknades i startelvan; Henrik Löfkvist var sjuk men satt på bänken för säkerhets skull, Heradi Rashidi åkte på en muskelskada senast mot Örgryte och Ahmed Awad åkte på en skada under landslagslägret med Palestina. Coach Brännström ställde därför upp med följande lag:PetterssonDeJohn – Ceesay – TranbergStadler – Lawan – Amin – Ahmed – BalaYarsuvat - SugitaKampen om serieledningen var helt i Dalkurds händer då Brommapojkarna åkte på sin andra raka förlust när de mötte Degerfors på bortaplan. De tidigare årens synder, det vill säga att laget uppträdde skakigt och nervöst när det gäller som mest, syntes inte av. Från första början tog man tag i bollen och lät inte Helsingborg etablera något spel. I 14:e minuten slår Alex DeJohn en fin crossboll som Kujtim Bala på vänsterkanten plockar ner. Bala spelar bollen i djupled till Rawez Lawan som slår en passning snett bakåt mot Ricky Yarsuvat, dock missar skyttekungen bollen helt när han bara ska sträcka fram foten för att stöta in den i mål. Åtta minuter senare serverar Yarsuvat Ammar Ahmed bollen två-tre meter utanför straffområdet. Ahmed får en bra skottmöjlighet men bollen hamnar i famnen på Pär Hansson som inför matchen firade sitt 200-matchers-jubileum. Grattis!När 40 minuter passerat verkar Dalkurd känna att om Helsingborg ska göra mål så är det faktiskt de själva som får göra det åt dem. Ett skottförsök går i nacken på Kebba Ceesay och Robin Tranberg nickar bollen mot Frank Pettersson som är ute på utflykt och inte står på plats för att plocka upp hemåtpassen. Många kritiserade Tranberg efter självmålet men undertecknad tycker att Pettersson gör helt fel som rusar ut helt i onödan när ingen rödklädd är i närheten av bollen. Trist för Tranberg som numera har gjort tre mål i år men bara har ett i officiella statistiken då hans första som kom mot Syrianska inte räknas efter att Dalkurd tilldömts segern. Det sista som händer i halvleken är att Lawan drar till med årets hårdaste skott utanför straffområdet, dock går bollen någon meter till höger om målet.Andra halvlek är bara fem minuter ung när speedige Bala tar sig in i straffområdet och skjuter tätt utanför stolpen. Bala skulle dock komma med i poängprotokollet i 55:e minuten efter att ha slagit ett välplacerat inlägg som är i knähöjd på de flesta spelarna, men som sitter som en smäck på Yukiya Sugita s lilla aerodynamiska huvud. Två mål från Dalkurds spelare men ändå 1-1 på resultattavlan.HIF hade inte något väletablerat anfallspel men var gifta i omställningslägena. Ynglingen Timossi Andersson utmanar hela Dalkurds backlinje på egen hand efter att ha transporterat bollen själv från mittplan och får till ett bra skott som går strax över krysset. I 70:e minuten när Tranbergs sedvanliga krampkänningar dyker upp är det nära att Helsingborg kontrar in ett ledningsmål. Bojanic vinner boll och spelar till Svensson som har en yta lika bred som E4:an, dock gör Pettersson en viktig räddning och det hela slutar med en resultatlös hemmahörna.Dalkurds vändning skulle dock komma i 78:e minuten. Inbytte Peshraw Azizi skjuter efter hörna och Hansson räddar, dock studsar bollen ut på Alex DeJohn som står precis framför honom och in i mål. Helsingborgsspelarna är rasande och vill att målet ska dömas bort för offside men domarna godkänner målet, som även tillfaller Azizi. På reprisbilderna ser man dock att HIF-backen Gyimah möjligtvis upphäver offside när han sträcker ut benet för att täcka Azizis skott. Även Persson till vänster om målet verkar vara i linje med DeJohn.I 90:e minuten ropar HIF efter straff när DeJohn och Abdu springer ihop men domaren väljer att inte döma något. Av någon anledning hittar linjedomaren fem övertidsminuter i bakfickan trots nästan inga spelavbrott och precis innan matchen tog slut skulle HIF kvittera. Efter ett Dalkurdinkast i offensiv zon blir Bangura knuffad i ryggen vid kortlinjen och tappar ut bollen till inspark. Trots att två bollar befinner sig på plan får Hansson sätta igång en spelvändning som slutar med att Oke Akpoveta sätter kvitteringen.Trots det bittra poängtappet leder man nu serien med samma poäng som BP och bättre målskillnad med åtta matcher kvar att spela. Till Trelleborg på tredje plats har man åtta poängs marginal och +13 i målskillnad. Härnäst väntar Falkenberg hemma som nog är sugna på revansch efter att ha krossats av Gefle på hemmaplan, de är i allra högsta grad iblandade i kampen om kvalplatsen och kommer inte ge sig lika lätt mot oss.Bijî Dalkurd!

2017-09-07 00:11:00

