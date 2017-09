Spelarbetyg: Varbergs BOIS FC - Dalkurd FF

Spelarbetyg Varbergs BOIS FC - Dalkurd FF (1-10, 6 godkänt)

Frank, 6 - Godkänd idag. Chanslös på målet.



Henke, 6 - Tycker Henke blandar och ger. Varvar grymma brytningar med långa bollar som går fel.



Kebba, 7 - Gör det han ska. Finns inte så mycket att klaga på.



DeJohn, 5 - Utvisad felaktigt i början av andra halvlek. Defensivt ok men för många uppspel som går fel.



Heradi, 5 - Det händer inte så mycket från vår högerytter. Å andra sidan gör sig Heradi bäst i en offensiv roll.



Tranberg, 6 - Tappar boll vilket leder till anfallet som sedan resulterar i en horribelt dömd straff. Annars gör Tranberg i det hela en ok insats.



Amin, 7 - En bra insats från Rewan som krigar på. Fina bollar på Bala som vanligt.



Bala, 6 - En stark 6a. Bidrar i offensiven med inlägg som förtjänar bättre öde. Nedtagningen på en av Rewans bollar var ren och skär världsklass.



Stadler, 5 - Ej godkänd idag. Förutom inlägget till Sugi i början på andra så var Stadler osynlig.



Sugi, 7 (MS) - Sånär målskytt idag två gånger om. Vår lille japan bidrog med mycket fart och flärd idag. Den som ville mest i offensiven.



Ricky, 6 - Gör det han kan men blir inte precis serverad läge efter läge.



-



Pedja, 6 - Godkänt inhopp. Krigar och sliter som vanligt.



Awad, - För kort tid



Bang, - För kort tid



-



Brännan, 6 - Formationen och laguppställningen kan diskuteras. Någonstans kan jag dock köpa att Awad och Ammar som inte riktigt kommer till sin rätt på gräs, får sitta på bänken. Jag kan även köpa att Tranberg med sin fysik får starta i mitten. Det som är diskutabelt är i sådana fall varför vår naturliga spjutspets Ricky byts ut så tidigt och varför Stadler är kvar på plan i 90 minuter.



Domaren, 1 - Hur kan vi på elitnivå ha en domare som är så långt ifrån elit man kan komma. Att kliva in och på egen hand avgöra en sån här match som betyder så mycket är vedervärdigt. Slänger gula kort till höger och vänster som om att han får provision per kort. Visar helt galet ut DeJohn, blåser straff på en 50/50 situation som är metern utanför straffområdet och dömer bort ett Dalkurdmål helt utan logik. Tack vare herr Cisic så har vi alltså tre backar avstängda i nästa viktiga match mot Syrianska. Detta var inte första gången domaren i fråga gör tveksamma insatser och på egen hand avgör matcher. Att SVFF bör hålla ett extra öga på Cisic är i min mening en självklarhet, speciellt med problematiken med riggade matcher i bakhuvudet.

2017-09-24 21:58:46

