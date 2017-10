Före detta Kalmarspelaren Mats Solheim grämer sig efter sitt självmål. Kalmarklacken framför honom var desto gladare.

Självmål bäddade för seger mot Bajen!

Kalmar kom till spel mot Hammarby under måndagen med en del förändringar i startelvan. Bland annat tog Stefan Larsson en mer offensiv roll på vänsterkanten, och på mittfältet fick både Herman Hallberg och Harmeet Singh en startplats. Inför relativt stora supporterskaror på båda klacksektionerna blåste domare Mohammed Al-Hakim igång matchen.





Redan i den 5’e spelminuten står



Kalmar vänder på spelet och får sin första farliga målchans i den 13’e minuten när



Kalmars mesta målskytt under säsongen, Romario, får en fin möjlighet att utöka sitt målkonto i och med en frispark han själv skapat. Dock får han ingen riktig träff och bollen går i muren.



Första halvleken präglas av spel på mittfältet och ställningskrig mellan lagen. Kalmar är det bättre laget. Dock kommer man ingenstans med sitt spel och de målchanser man skapar i den första halvleken kommer mest via frisparkar, som dock lämnar mer att önska. Den första halvlekens sista möjlighet blir Kalmars när Fejzullahu får en möjlighet mot



I och med halvtid genomför Kalmar sitt första byte, när



Efter en stund genomförs också det andra bytet då



Den andra halvleken är dock ingen som kommer bli ihågkommen för några vassa målchanser. Vi får vänta ända till den 70:e matchminuten innan Romario får en möjlighet att dra till från distans, dock letar sig skottet långt upp på läktaren. Den målchansen var också symbolisk för matchen i sig som var en med slarviga bollmottagningar samt mycket få målchanser.



I den 79:e minuten kommer



Efter sitt ledningsmål fortsätter Kalmar trumma på för flera chanser samtidigt som man genomför sitt sista byte då Melker Hallberg utgår och ersätts av



I den 88’e minuten, när Hammarby har flyttat upp laget så blir hela högerkanten fri för Jonathan Ring. Med en enkel lyftning viker han inåt i banan och placerar bollen bakom Wilands högra stolpe och sätter sitt fjärde mål sedan återkomsten till



Detta blir också det sista som händer inför 6 514 åskådare på ett kylslaget Guldfågeln Arena där Kalmar segrar med 2-0. Kalmars nästa match blir mot ett poängjagande Jönköping Södra i och med säsongens sista Smålandsderby. Matchen spelas den 23 oktober klockan 19.00 och detta på Stadsparksvallen i Jönköping.



2017-10-22 02:57:02

