Inför Skövde - Borlänge

Borlänge har en riktigt tuff bortamatch framför sig när laget åker ner till Skövde

Efter 4 raka segrar så åker BHF idag ner till Skövde för en riktigt svår bortamatch. Faktum är att BHF inte har vunnit mot Skövde i just Skövde men på hemmaplan så har man idel segrar.Motståndaren Skövde har inlett säsongen på ett strålande sätt och ligger 2a med samma poäng som derbyrivalen Mariestad samt 3an Lindlöven.På hemmaplan har man dessutom full pott efter 5 omgångar och 22-5 i målskillnad. Senaste besegrade man IFK Arboga hemma i Billingehov med hela 6-0.Man har i procent seriens bästa målvakt i Daniel Persson-Thorsell som på sina 5 matcher bara släppt in 3 mål och står på finfina 96.81%.Förutom att man är det lag i serien som släpper in minst mål så har man också visat bra spel i special teams.BHF kommer till matchen med gott självförtroende men behöver steppa upp rejält inför dagens tuffa bortamatch. Man har gjort bra matcher på slutet där man även börjat hitta disciplinen i försvaret samtidigt som man skapar oerhört mycket chanser. Man har gjort 3e flest mål i serien och befogar över ett starkt powerplay samt är seriens bästa lag i boxplay.Bäste poängplockare i hemmalaget Skövde är Carl-Johan Sjögren som på sina 9 matcher stått för 3 mål och 7 assist medans i BHF lägret är det Sebastian Bengtsson som gjort 7 mål och 5 assist på sina 9 matcher.Vill ni kolla på matchen så sänds den live här: https://play.staylive.se/skovdeik/l/3666 Annars kan ni följa resultatet här: http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/8163 Nedsläpp i Billingehov idag med start 16:00