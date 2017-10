Kan Kasper Lindqvist och hans lagkamrater skrälla mot Västerås?

Inför Västerås - Borlänge

Stormatch väntar för BHF när man under måndagen spelar mot anrika Västerås på bortais





Som det sett ut hittills för hemmalaget så har man gått obesegrade och endast tappat 1 poäng. Det var i den senaste omgången när man besegrade Enköping på bortais med 2-3 efter förläningning. Annars har man upplevt till förväntningarna och tagit full pott.



Man har ett namngivet bra lag där flera spelare följde med laget från Allsvenskan för att försöka ta sig tillbaka.



Borlänge har inlett säsongen med 2 vinster och 2 förluster. Båda förluterna mot topplag så kanske är det på tiden att göra en bra match mot ett annat topplag. Med 7-1 i ryggen där man fick utdelning på sina chanser och höll rätt tätt bakåt och fortsätter spela efter sin gameplan så är det en match som spelas i 60 minuter där man får ge allt. Flera spelare gjorde också sina första mål för säsongen men hetast målskytt hittills har varit från nyförvärvet Sebastian Bengtsson som hittat målet 3 gånger på 4 matcher.



Matchen är också "Veckans match" som Hockeyettan har där sändningen kommer att vara gratis. Programledare är Håkan Eng och till sin hjälp har han Anders Fredriksson och LG Jansson. Sändningen start klockan 18.30 och gästas även av Tomas Forslund, Nicklas Lidström och Curt Lundmark.



För att se matchen klickar ni in här:





För er som vill åka och se matchen så kommer det att samlas supportrar utanför Borlänge ishall klockan 16:15 för resa mot Västerås. Så kom ner så ordnas det samåkning för att tillsammans kunna åka och ner och kika på vårt kära BHF.



2017-10-02 10:01:26

