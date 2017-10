Lindqvist fick måljubla även i hemmaborgen

Återigen vinst mot Mora

18 timmar efter att matchen tog slut uppe i Mora så var det dags idag igen när lagen möttes i Karlstad och återigen var det Färjestad som vann.

Första perioden

Matchen börjar med ett böljande spel där båda lagen får korta sekvenser i respektive anfallszon, inget utav lagen lyckas skapa några direkta farligheter utan pucken är för det mesta långt ifrån mål.



Tempot i första perioden är allt annat än högt, det går oerhört sakta emellanåt så det är ingen publikvänlig ishockey vi bjuds på. Klockan tickar på i rask takt och målchanserna lyser med sin frånvaro.



Det har inte gått länge sedan matchen avslutades uppe i



Andra perioden

De flesta hade nog hoppats på en helt annan matchbild i andra perioden, så blev det dock inte. Tempot är fortsatt lågt, närkamper existerar inte och målen känns väldigt långt bort, så kan vi sammanfatta det som sker på isen.



Tillslut så bjuds Karlstadpubliken på ett mål, dock så blev de flesta som va på plats förmodligen besvikna när det rasslade till i ena målburen. Det var nämligen gästande Mora som satte matchens första mål, förre FBK-backen



Färjestad fick chansen i



Hemmalaget tog över spelet allt i slutet av perioden och tillslut så kom även utdelningen.

Perioden slutar 1–1 vilket då även är resultatet på tavlan efter två spelade perioder.





Tredje perioden

Mora drog på sig en utvisning i slutet av andra perioden och endast 5 sekunder in på den tredje så dog de på sig ytterligare en. Detta gav Färjestad ett 5 mot 3 läge som de såg till att utnyttja på en gång. Endast 26 sekunder senare så rasslade det till bakom Mora-målvakten när



Gästerna flyttade upp spelet allt mer ju äldre perioden blev i jakt på en kvittering, Färjestad försvarade sig dock bra och släppte inte till någonting.

Klockan tickade på i rask fart och Mora hade fortsatt svårt att få till några ordentliga farligheter. Kvitterings jakten kom sedan av sig helt när Färjestad utökade till 3–1 med 2 minuter kvar, detta efter att gästerna dragit på sig en utvisning dryga minuten tidigare. Återigen var det Michael Lindqvist som satte pucken i nät, denna gång styrde han in



Mora chansade och tog ut målvakten i slutskedet av matchen och som så många gånger förr så fick man i samband med detta ett mål i baken.



Sammanfattningsvis så var detta en oerhört trött hockeymatch som inte var speciellt roligt att se på. Färjestad lyckas trots detta vinna och ta 3 poäng, riktigt starkt gjort.







Färjestads tre stjärnor:

1. Michael Lindqvist. Vilket nyförvärv! Ett mål igår och två idag, har levererat sen dag 1.

2. Lars Haugen. Fick stå även denna match och släppte endast 1 puck förbi sig, stabilt.

3. Sebastian Erixon. Trygg i defensiven och fortsätter att göra poäng lite här och där, fin säsongsinledning utav ”Sebb”!



Matchstatistik:

Färjestad BK – Mora IK 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)



Period 1

-



Period 2

0–1 (28:34) Robin Johansson (T. Skogs, J. Lagace)

1–1 (35:58) Dick Axelsson (S. Erixon)



Period 3

2–1 (40:31) Michael Lindqvist (J. Ryno, M. Wikstrand) PP2

3–1 (58:00) Michael Lindqvist (J. Virtanen, J. Ryno) PP1

4–1 (59:43) Sebastian Erixon





Skott: 30–23

Utvisningar: FBK: 1X2 MIK: 4X2

Publik: 7164 Matchen börjar med ett böljande spel där båda lagen får korta sekvenser i respektive anfallszon, inget utav lagen lyckas skapa några direkta farligheter utan pucken är för det mesta långt ifrån mål.Tempot i första perioden är allt annat än högt, det går oerhört sakta emellanåt så det är ingen publikvänlig ishockey vi bjuds på. Klockan tickar på i rask takt och målchanserna lyser med sin frånvaro.Det har inte gått länge sedan matchen avslutades uppe i Mora igår och förmodligen är det därför tempot är så lågt, några mål blir det inte under de första 20 minutera.De flesta hade nog hoppats på en helt annan matchbild i andra perioden, så blev det dock inte. Tempot är fortsatt lågt, närkamper existerar inte och målen känns väldigt långt bort, så kan vi sammanfatta det som sker på isen.Tillslut så bjuds Karlstadpubliken på ett mål, dock så blev de flesta som va på plats förmodligen besvikna när det rasslade till i ena målburen. Det var nämligen gästande Mora som satte matchens första mål, förre FBK-backen Tomas Skogs lade pucken på mål, Haugen i hemmakassen släppte en retur som sedan Robin Jakobsson kunde raka in i ett så gott som öppet mål.Färjestad fick chansen i powerplay efter drygt halva perioden och de fick till ett helt okej spel under dessa 2 minuter. Mål blev det aldrig men en viss tempoökning ifrån hemmaspelarna kunde man märka av efter detta powerplay.Hemmalaget tog över spelet allt i slutet av perioden och tillslut så kom även utdelningen. Dick Axelsson stal pucken djupt ner i anfallszon, bröt in framför mål och fintade ner målvakten. Han gled sedan sakta förbi och satte pucken säkert i nät, ett oerhört fint mål!Perioden slutar 1–1 vilket då även är resultatet på tavlan efter två spelade perioder.Mora drog på sig en utvisning i slutet av andra perioden och endast 5 sekunder in på den tredje så dog de på sig ytterligare en. Detta gav Färjestad ett 5 mot 3 läge som de såg till att utnyttja på en gång. Endast 26 sekunder senare så rasslade det till bakom Mora-målvakten när Michael Lindqvist satte pucken i mål, fint framspelad av Johan Ryno och Mikael Wikstrand Gästerna flyttade upp spelet allt mer ju äldre perioden blev i jakt på en kvittering, Färjestad försvarade sig dock bra och släppte inte till någonting.Klockan tickade på i rask fart och Mora hade fortsatt svårt att få till några ordentliga farligheter. Kvitterings jakten kom sedan av sig helt när Färjestad utökade till 3–1 med 2 minuter kvar, detta efter att gästerna dragit på sig en utvisning dryga minuten tidigare. Återigen var det Michael Lindqvist som satte pucken i nät, denna gång styrde han in Jesse Virtanen s skott ifrån blålinjen.Mora chansade och tog ut målvakten i slutskedet av matchen och som så många gånger förr så fick man i samband med detta ett mål i baken. Sebastian Erixon fick tag på pucken i mittzon och skickade den hela vägen in i mål, 4–1 till Färjestad och de 3 poängen fick stanna kvar i Karlstad.Sammanfattningsvis så var detta en oerhört trött hockeymatch som inte var speciellt roligt att se på. Färjestad lyckas trots detta vinna och ta 3 poäng, riktigt starkt gjort.Vilket nyförvärv! Ett mål igår och två idag, har levererat sen dag 1.Fick stå även denna match och släppte endast 1 puck förbi sig, stabilt.Trygg i defensiven och fortsätter att göra poäng lite här och där, fin säsongsinledning utav ”Sebb”!(28:34) Robin Johansson (T. Skogs, J. Lagace)(35:58) Dick Axelsson (S. Erixon)(40:31) Michael Lindqvist (J. Ryno, M. Wikstrand) PP2(58:00) Michael Lindqvist (J. Virtanen, J. Ryno) PP1(59:43) Sebastian Erixon30–23FBK: 1X2 MIK: 4X27164

0 KOMMENTARER 116 VISNINGAR 0 KOMMENTARER116 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-10-01 17:30:00 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-10-01 17:30:00

