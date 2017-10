Bakom kulisserna

Daniel Rehn på FBK-redaktionen på Svenskafans deltog under förberedelserna inför en matchdag hos Färjestad BK när man tog emot Luleå HF under torsdagen.

Det märks att Färjestad är en organisation som mår bra just nu. A-laget, Damlaget och en rad juniorlag har börjat sina säsonger riktigt bra. Det är för tillfället en mycket bra stämning i organisationen och är väldigt glatt när man träffar på folk i arenan under matchdagen. Känslan av harmoni och lugn känner man också ganska omgående när man befinner sig i Löfbergs Arena. Naturligtvis är det de sportsliga resultaten som sprider en mycket stor glädje. Det märks att det sprudlar av energi och förväntan men trots att man ligger först i tabellen och vunnit många matcher hittills så kan man inte känna bland spelare och ledare att man är mätta utan man vill nå nya framgångar.När jag ser på matchvärmningen är det enorm fokusering blandat med glädje. Passningarna sitter på bladet där även målvakterna och spelarna har en jämn kamp mellan räddningar och mål. Jag ser en stor spelglädje där spelarna bjuder på sig själva och att gruppen trivs med att vara med varandra är det inga tvivel om. Just denna matchvärmning tycker jag att Sebastian Erixon och Per Åslund stack ut mest. Erixon just för att han sprider positiv energi till sina lagkamrater och Åslund för att han var väldigt rapp med mycket fart och bra initiativ under övningarna. Värmningen avslutades med alla spelare på isen i en match mellan de med gröna tröjor mot de med vita tröjor där de förstnämnda gick segrande ur kampen.Dryga timmen innan matchen fram tills matchstart väntades som vanligt att tränare och spelare för båda lag intervjuades av C More. Johan Pennerborn och Tomas ”Bulan” Berglund, huvudtränarna för Färjestad respektive Luleå, fick dela med sig av sina tankar inför matchen. Efter det så blev Luleås lagkapten Niklas Olausson intervjuad innan uppvärmningen medan Sebastian Erixon fick dela med sig av sina tankar ute på isen under uppvärmningen.Jag tycker att Färjestad gjorde en bra första period där man kontrollerade ett Luleå som inte direkt fick några bra lägen att sätta dit pucken på grund av ett bra och noggrant försvarsspel av FBK. De fick spela mycket på utsidan och kom inte in med pucken till farliga lägen framför målet. Bortalaget vann dock skottstatistiken men det kändes ändå som att Färjestad var stabila och hade bra kontroll. Två mål tätt in på varandra i mittenakten av första perioden gav FBK en trygg ledning inför den andra perioden. Målen kom genom en tilltrasslad situation framför Luleås mål där Dick Axelsson petade in pucken till 1-0 i powerplay . Det andra målet kom efter att Johan Ryno stått för en magisk framspelning fram till parhästen Joakim Nygård som kom fri och avslutade med en högklassig backhand.Andra perioden blandades det och gavs lite grann från båda håll. Det smög in mycket mer känslor i matchen mellan lagen. Färjestad kunde efter ett riktigt klapp-klapp spel mellan Marcus Nilsson och Joakim Nygård utöka ledningen till 3-0, återigen i powerplay. Direkt efteråt kom repliken från Luleå efter ett slarv i uppspelet från FBK så kunde Johan Harju sätta dit 3-1. Därefter började bortalaget ta över lite mer och kontrollerade matchen.Färjestad kunde inte få en sämre start på tredje perioden då Isac Lundeström satte dit 3-2 för gästerna assisterad av Gustav Rydahl efter endast 57 sekunders spel. Sedan böljade matchen fram och tillbaka och i mitten av perioden var Niklas Olausson ytterst nära att kvittera då han sköt en puck i ramen. Efter det fortsatte matchen med mycket fart och känslor där Luleå tillslut fick en utvisning med en och en halv minut kvar av matchen. Bortalaget tog då ut målvakten för att kvittera men istället snappade Ryno upp en puck som han sedan passade till Nygård som fastställde slutresultatet 4-2 och därmed gjorde karriärens första SHL-hattrick.Sett över hela matchen gör FBK en bra insats där man under vissa stunder slarvar lite och släpper in Luleå i matchen trots att man hade bra kontroll över matchen med en 3-0 ledning. Det kändes som att laget behöll lugnet efter båda Luleås mål och fortsatte att trycka på för ytterligare mål. Över 60 minuter är det en bra match där båda lagen bjuder till med fart, känslor och heta målchanser.- Vi drar på oss en onödig utvisning där Färjestad gör 1-0. Direkt efter det slarvar vi i fem-mot-fem spelet och då kommer även 2-0. Efter det tycker jag Färjestad är bättre än oss i hela första perioden. Sedan tycker jag vi kommer ut bra i första halvan av andra perioden. I tredje kommer vi ut precis som vi vill med hård press och jag tycker att vi har chanser att sätta 3-3, säger Luleås assisterande tränare Henrik Strid.- Vi gör 1-0 och 2-0 i första perioden och har en bra utdelning. Sedan kommer vi ut lite naivt i andra perioden där vi inte sätter dit pucken under kontringarna när vi är en man mer. Sedan tycker jag det är ställningskrig där det står och väger lite i tredje perioden efter Luleås 3-2 mål. Vi försvarar oss bra, vi spelar enkelt och gör det som krävs för den här matchen, säger Färjestads dito Ante Karlsson.På frågan om Stefan Steen blivit förstakeeper i och med att han är obesegrad säger Ante såhär:- Ja, naturligtvis vill man ha en målvakt som vinner matcher och Stefan har börjat säsongen bra. Men Lars (Haugen) kommer säkert utmana honom så får vi se vart det tar vägen.