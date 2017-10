Färjestad befäster sin serieledning efter dramatiska scener

En kollapsande legend som skulle motta hyllningar på röda mattan, lämnade många i chock och gav en dramatisk uppladdning inför nedsläpp i klassikermötet. Färjestad drog det längsta strået och visade återigen ruggig effektivitet, medan Djurgården gjorde det motsatta.

Efter sexton säsonger i Djurgårdströjan var det dags för Nichlas Falk att få sin tröja hissad på Johanneshov inför matchen mellan forna stormakterna Djurgården och Färjestad. En välförtjänt hyllning inför ett välfyllt Hovet i Falks ära, som har dubbla SM-guld på 16 säsonger i klubben. Hyllningsceremonin skulle dock få en högdramatisk vändning – applåder och jubel utbyttes mot fullständig tystnad i hela arenan när Nichlas Falk svimmade på röda mattan under sitt tacktal. Tack och lov, reste sig den nuvarande Södertälje-tränaren relativt kvickt och svarade imponerande nog med orden:”Oj, vilken Youtube-grej!”Det var dock inte slut där…Matchen som redan hade, förståeligt nog, skjutits fram på grund av hyllningen – skulle få skjutas fram ännu lite mer. Stackars Falk som rimligtvis borde fått ytterligare vård omgående efter tröjhissningen, fick istället stå mellan båsen och bli intervjuad av Niklas Wikegård för C Mores räkning strax innan nedsläpp. Det hela slutade med att Falk ännu en gång tuppade av, denna gång i Wikegårds famn.Kämpa C More.Hur som helst:Grattis Nichlas Falk! Vi hoppas att du repar dig snabbt, krya på dig!Vilka skulle då visa bäst nerver, med den dramatiska ceremonin i åtanke? Jo, åtminstone inledningsvis var det Djurgården som såg minst påverkade ut av händelserna. Tidigt lyckades man knäppa iväg några skott mot Stefan Steen i målet och skapade tryck i anfallszon.Per omgående redde dock Färjestad ut den anstormningen och istället började Djurgården agera desorienterat. En utvisning på Ahlén knappt sex minuter in, skulle snabbt bli två utvisningar när DIF slarvade med ett byte och gav Karlstadlaget ett drömläge att öppna målskyttet i fem mot tre.Djurgården straffades direkt när Johan Ryno läckert skottpassade fram till en helt fristående Per Åslund i slottet som snyggt kunde styra in pucken som innebar ledning i matchen. Värmlänningarna fortsätter att vara sylvassa i numerärt överläge.Perioden var fortsättningsvis jämnt spelmässigt. Men vid det här laget vet man också att det spelar mindre roll för årets upplaga av Färjestad BK. Man fortsätter nämligen att vara hänsynslöst effektiva när chanserna väl dyker upp. Strax innan perioden var slut stod det 0-2 på tavlan, sedan bortalaget efter ett långt anfall malt ner hemmalaget. Theodor Lennström stod för en fin aktion och fick iväg ett bra skott som ledde till en retur där Joakim Nygård var påpassligt framme och utökade ledningen. Färjestad kontrollerade tillställningarna, och satte sig själva i förarsätet efter den första perioden.Stockholmarna hämtade ny kraft till den andra perioden och såg ut att ha skakat av sig händelserna från inför matchen på riktigt nu. En ramträff från René Bourque tidigt i den andra perioden ledde till att domarna fick ta till videogranskning för att säkerställa att pucken inte hade hittat nätet. Det vara nära, men ribba ut - denna gången.En fullt logisk reducering skulle sedermera komma när Djurgården i ett längre anfall fick utdelning när Niclas Bergfors efter ett halvt varv i anfallszon slängde iväg ett löst skott från distans och hittade nätet bakom en skymd Stefan Steen i målet.Järnkaminerna styrde nu med järnhand mellanakten och jobbade sig kopiöst in i matchen. Man var steget före Färjestad i det mesta. Djurgården kvitterade välförtjänt till 2-2, när man utnyttjade ett sovande och långsamt bytande bortalag. Jesper Pettersson frispelade bröderna Davidsson med en passning hela vägen från egna förlängda linjen. Jonathan Davidsson var den som enkelt dunkade in kvitteringspucken efter en sidledspassning från brorsan Marcus. Riktigt stark upphämtning av hemmalaget i den andra perioden som nu hade kommandot i matchen och mentalt övertag inför den tredje perioden.Djurgårdens övertag var tydligt även i den tredje perioden. Det svängde fram och tillbaka, men hemmalaget såg hungrigast ut för att kamma hem tre poäng. Bröderna Davidsson som redan hade vittjat nät i matchen, samt deras kedjekamrat Axel Jonsson-Fjällby, låg i framkant och skapade oro i bortalagets försvar. Men Färjestad kan tacka Stefan Steen som klev fram som en stor matchhjälte och stod pall när Djurgården sköljde över gästerna och skapade flera kvalitativa chanser.Från ingenstans, just efter att bortalaget redde ut ett numerärt underläge – kom så 2-3 för Färjestad. Den i övrigt mycket anonyme Dick Axelsson , täckte pucken väl i anfallszon och fick längd på anfallet – vilket var sällsynt för Färjestads del i avslutningsperioden. Pucken gick vidare till Michael Lindqvist som med en öppnande passning hittade fram till Jens Westin som tryckte dit segermålet med ett vasst handledsskott, som också innebar hans första för säsongen och hans första i FBK-tröjan – och vilket tillfälle att göra det på! Symtomatiskt nog, fick Djurgården sota för att man inte tog vara på övertaget som man hade på Färjestad. Medan Färjestad visade grym effektivitet, gjorde Djurgården det motsatta och något ytterligare mål skulle inte komma från hemmalaget.Istället fullbordades ”stölden” när Johan Ryno sedan kunde punktera matchen med ett mål i tom kasse fram till 2-4. Oj, vad skönt för Ryno som levererat assist i parti och minut men som först nu spräckte nollan i målkolumnen. Ridå.Historien upprepar sig - Färjestad är otäckt effektiva återigen. Man måste imponeras av hur laget hittar sätt att vinna match efter match, trots att spelet inte alls stämmer likt kvällar som dessa. Det var Djurgården som verkligen gick för det i tredje perioden och låg på för ett segermål. Men en storspelande Stefan Steen och en gnutta tur gjorde att Färjestad åkte hem med alla tre poäng och fick stopp på Djurgårdens segersvit på fyra matcher., 31 räddningar och agerade huvudroll i segern ikväll. Gör en enorm prestation i tredje perioden när Djurgården likväl kunde ha avgjort. Fem segrar på lika många starter nu. Börjar han att blomma ut till en förstemålvakt?, En härförare på isen ikväll. Spräckte äntligen nollan i sin målkolumn och adderade två assist (sammanlagt: 1+10=11) varav det första var riktigt läcker. Sätter, som alltid, upp sina lagkamrater väl och leder vägen – vikarierande lagkapten som han är., Leder sin kedja, med Marcus Nilsson och Oskar Steen , på ett föredömligt sätt. 1+1 från ”Åsas” klubba idag, men ska främst krediteras för sitt uppoffrande spel matchen igenom – stark!Djurgården – Färjestad(0-2, 2-0, 0-2): 33-23 (11-9, 7-5, 15-9): DIF: 2x2 FBK: 2x2: 7425