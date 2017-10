Malmö Arena, 2017-10-05 19:00

Malmö - Färjestad

3-2



Förlust mot Malmö

Under torsdagskvällen åkte Färjestad på sin första förlust för säsongen när man föll borta mot Malmö med 3-2 efter förlängning.

Första perioden

Malmö tog tag i taktpinnen i början av matchen och var laget som skapade de första målchanserna,

Ju äldre perioden blev desto jämnare blev spelet, Färjestad kom in i matchen allt mer och tillbringade en del tid i anfallszon.



Periodens bästa målchans var det skåningarna som skapade när det återstod drygt två minuter, Max Görtz sköt och Daniel Zaar tog hand om returen, i detta skede visade Haugen upp en fin sidledsförflyttning och kunde rädda pucken. Likaresultatet på 0–0 stod sig därmed till första pausvilan.



Andra perioden

Hemmalaget kom ut starkt i inledningen av mittenperioden och satte dit 1–0 pucken mycket rättvist efter 2.48. Nichlas Hardt sköt ett handledsskott som satt klockrent i det högrakrysset bakom Haugen.

Malmö låg på bra även efter detta och kunde lika gärna ha utökat ledningen. Färjestad hade svårt att komma till de heta målchanserna och det kändes aldrig riktigt farligt när de kom in i anfallszon.



Skottstatistiken tog Malmö hem med 17–6, något som speglar perioden rätt väl, så Färjestad ska vara nöjda med att endast ligga under med ett mål efter 40 spelade minuter.



Tredje perioden

Om Malmö började andraperioden bäst så var det Färjestad som började tredje bäst. Redan efter drygt 1 minut så kvitterade Färjestad när



Färjestad fortsatte att trumma på efter kvitteringen och tilldömdes ett straffslag efter att Christoffer Törngren hakats upp i ett friläge.



Under de avslutande minuterna så tryckte Färjestad på ordentligt och var oerhört nära att göra mål flertalet gånger, vilket tre raka stolpträffar vittnar om. Några fler mål blev det inte under ordinarie matchtid utan matchen gick till förlängning.



Förlängning

Spelet började fram och tillbaka under förlängningsspelet som det alltid gör och tillslut så avgjorde Malmö matchen. Frederik Strom fick ta hand om sin egen retur och satte därmed punkt för denna tillställning.







Färjestads tre stjärnor:

1. Michael Lindqvist. Fortsätter att imponera och fortsätter att göra poäng, två assist denna kväll och har fortfarande inte gått poänglös ifrån någon match.

2. Rasmus Asplund. Även Asplund fortsätter att imponera efter en stark inledning på säsongen, utgör en tredjedel utav Färjestads bästa formation för tillfället.

3. Lars Haugen. Har nu stått de senaste tre matcherna och visar upp ett stabilt målvaktsspel, borde få fortsätta i kassen ett tag framöver.



Matchstatistik:

Malmö Redhawks – Färjestad BK 3–2 efter förlängning (0–0, 1–0, 1–2, 1–0)



Period 1

-



Period 2

1–0 (22:48) Nichlas Hardt (F. Storm, T. Mäntylä)



Period 3

1–1 (41:13) Anton Grundel (M. Lindqvist)

1–2 (47:47) Dick Axelsson (M. Lindqvist, R. Asplund)

2–2 (50:23) Christoffer Forsberg (F. Storm, L. Haudum)



Förlängning

3–2 (63:45)





Skott: 39–26

Utvisningar: MIF: 2X2 FBK: 3X2

Publik: 6272 Malmö tog tag i taktpinnen i början av matchen och var laget som skapade de första målchanserna, Lars Haugen som vaktade Färjestadskassen kunde dock avvärja dessa försök på ett säkert sätt.Ju äldre perioden blev desto jämnare blev spelet, Färjestad kom in i matchen allt mer och tillbringade en del tid i anfallszon.Periodens bästa målchans var det skåningarna som skapade när det återstod drygt två minuter, Max Görtz sköt och Daniel Zaar tog hand om returen, i detta skede visade Haugen upp en fin sidledsförflyttning och kunde rädda pucken. Likaresultatet på 0–0 stod sig därmed till första pausvilan.Hemmalaget kom ut starkt i inledningen av mittenperioden och satte dit 1–0 pucken mycket rättvist efter 2.48. Nichlas Hardt sköt ett handledsskott som satt klockrent i det högrakrysset bakom Haugen.Malmö låg på bra även efter detta och kunde lika gärna ha utökat ledningen. Färjestad hade svårt att komma till de heta målchanserna och det kändes aldrig riktigt farligt när de kom in i anfallszon.Skottstatistiken tog Malmö hem med 17–6, något som speglar perioden rätt väl, så Färjestad ska vara nöjda med att endast ligga under med ett mål efter 40 spelade minuter.Om Malmö började andraperioden bäst så var det Färjestad som började tredje bäst. Redan efter drygt 1 minut så kvitterade Färjestad när Anton Grundel följde med upp i ett anfall och direktsköt in kvitteringspucken bakom Oscar Alsenfelt.Färjestad fortsatte att trumma på efter kvitteringen och tilldömdes ett straffslag efter att Christoffer Törngren hakats upp i ett friläge. Michael Lindqvist tog hand om straffen men sköt utanför. Karlstadslaget behövde dock inte vänta länge på ledningsmålet, när klockan stod på 7:47 så satte nämligen Dick Axelsson pucken i nät. Michael Lindqvist spelade fint fram till Axelsson som sedan kunde sätta pucken i ett halvöppet mål. Denna ledning stod sig dock inte speciellt länge, det tog endast 3 minuter så hade Malmö kvitterat. Forne Färjestadsspelaren Christoffer Forsberg fick tag på en retur och satte 2–2 pucken i nät.Under de avslutande minuterna så tryckte Färjestad på ordentligt och var oerhört nära att göra mål flertalet gånger, vilket tre raka stolpträffar vittnar om. Några fler mål blev det inte under ordinarie matchtid utan matchen gick till förlängning.Spelet började fram och tillbaka under förlängningsspelet som det alltid gör och tillslut så avgjorde Malmö matchen. Frederik Strom fick ta hand om sin egen retur och satte därmed punkt för denna tillställning.Fortsätter att imponera och fortsätter att göra poäng, två assist denna kväll och har fortfarande inte gått poänglös ifrån någon match.Även Asplund fortsätter att imponera efter en stark inledning på säsongen, utgör en tredjedel utav Färjestads bästa formation för tillfället.Har nu stått de senaste tre matcherna och visar upp ett stabilt målvaktsspel, borde få fortsätta i kassen ett tag framöver.(22:48) Nichlas Hardt (F. Storm, T. Mäntylä)(41:13) Anton Grundel (M. Lindqvist)(47:47) Dick Axelsson (M. Lindqvist, R. Asplund)(50:23) Christoffer Forsberg (F. Storm, L. Haudum)(63:45) Frederik Storm (A. Mylläri, N. Hardt)39–26MIF: 2X2 FBK: 3X26272

0 KOMMENTARER 236 VISNINGAR 0 KOMMENTARER236 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-10-06 14:10:00 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-10-06 14:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-10-06 14:10:00

Färjestad

2017-10-04 19:38:00

Färjestad

2017-10-01 17:30:00

Färjestad

2017-10-01 11:10:27

Färjestad

2017-09-30 21:45:01

Färjestad

2017-09-30 14:41:58

Färjestad

2017-09-25 02:33:00

Färjestad

2017-09-23 15:01:00

Färjestad

2017-09-21 22:16:00

Färjestad

2017-09-21 07:01:30

ANNONS:

Under torsdagskvällen åkte Färjestad på sin första förlust för säsongen när man föll borta mot Malmö med 3-2 efter förlängning.Färjestad har inlett säsongen på ett strålande sätt och är obesegrade inför bortamatchen med Malmö.18 timmar efter att matchen tog slut uppe i Mora så var det dags idag igen när lagen möttes i Karlstad och återigen var det Färjestad som vann.Den andra och därmed sista matchen i helgens back to back-möten mellan Färjestad och Mora går av stapeln tidigt under söndagseftermiddagen i Karlstad. Gårdagens match slutade med 5-2-vinst för Färjestad i Jalas Arena, vilket innebär att man nu har tagit fyra raka segrar på lika många matcher. Kan segertåget rulla vidare?Så sent som i fjol stod han och hejade fram sitt älskade Mora till SHL-avencemang i lagets klack, ikväll var det Mikael Wikstrand själv, som med sitt 2-3 såg till att Mora kammade noll.Vi får gå tillbaka till säsongen 2008/09 för att hitta det senaste mötet lagen emellan när det gäller spel i högsta serien. På den tiden var det Elitserien som gällde och förutsättningarna så olika ut. Den säsongen tog Färjestad guld, medan Mora åkte ur högsta serien.Nu, 8 år senare är det äntligen dags igen.Rickard Wallin blev den sjunde spelaren i Färjestad BK:s historia att få sin tröja upphissad i taket i Löfbergs Arena. Då passade hemmalaget på att smälla in lika många mål i en hejdundrande match som föregicks av en magisk hyllningsstund. 7-4 till FBK mot hatkärleken från Göteborg inför en fullsatt arena.Två stora antagonister drabbar samman i den tredje omgången av SHL. Räkna med utsåld arena och fin inramning när göteborgarna är på besök i Löfbergs Arena. Dessutom kommer en viss herre bli hyllad i samband med matchen. Med andra ord är det uppdukat för fest i Karlstad under lördagskvällen.Färjestad åker till Skellefteå och ska försöka visa klass som dom visade i första perioden mot Linköping.Säsongens första bortamatch står för dörren, Färjestad beger sig norrut för match mot Skellefteå