HV71 - Färjestad BK

Färjestad befäster sin serieledning efter kvällens resultat i Kinnarps Arena, när dom vinner över Hemmalaget med 2-4

Färjestad börjar piggt även denna match och är något spelförande. Men matchen är något sömnig inledningsvis och HV71 `s målvakt Linus Söderström får ett skott på sig som han gör en "Tv-räddning" på (slänger sig likt en fotbollsmålvakt) när han blockerar Mikael Lindqvists avslut.Det är fortsatt Färjestad som är det något mer aktiva framåt. Färjestad pressar stenhårt mot HV-målet och det hänger ett mål i luften nu.Färjestad får jättelägen att sätta pucken i mål i power play men lyckas inte trycka dit den. HV71 i Powerplay nu och det blir farligt direkt, Martin Thörnberg med ett skott strax utanför och i momentet efter är han framme igen, inget mål denna gång för Hemmalaget.Perioden slutar 0-0.Perioden hinner inte börja föränns Färjestad gör 1-0 efter 1 min, Martin Johansson får göra sitt tredje mål för säsongen, när han blir lämnad fri i slottet.Målet gav Färjestad mer energi som trummar på, Men Linus i HV-Målet är med på noterna och gör en superräddning 5 min in i period 2. Kevin Stenlund bryter sig in från kanten och hittar luckan mellan benen på Lars Haugen , 1-1 nu.Hv fick mer energi efter 1-1 nu och trycker bak Färjestad riktigt ordentligt nu och Oscar Sundh är nära att trycka in 2-1 för HV71.HV fortsätter sitt tryck efter ledningsmålet och skapar oreda i Färjestad Zon och Paus med 1-1 med 1 period kvar.Och som vanligt denna kväll så öppnar Färjestad med en fart så HV hänger inte med och efter 2:30 så small det för Färjestad igen som tar ledningen! Oscar Steen sätter gästerna i förarsätet när han sätter ett dragskott i krysset bakom Linus Söderström. Bra tryck i det skottet.Efter varje mål känns det som matchen dör lite i en dvala men sen så sätter det fart igen.och Michael Lindqvist gör 3-1 för Färjestad, som gör sitt sjätte mål för säsongen! Han vandrar in och hittar krysset bakom Linus Söderström, och det är nära att Söderström tar den pucken.Och som alla andra gånger så får det laget som nyss gjort mål vingar under skridskorna igen och det ser ut som dom flyger fram.Men glädjen är kort varit då HV71 reducerar och det är helt klart match i Kinnarps Arena! Victor Ejdsell snappar upp pucken i offensiv zon och sätter 3-2 bakom Lars Haugen.och nu har HV71 har vaknat till liv och går för en kvittering. och trycker tillbaka Färjestad i hörnorna som gör att det blir öppet i mitten.Hemmalaget matar på och Max Wärn med ett farligt avslut.Mitt i HV-pressen kommer 4-2 för Färjestad - efter en soloprestation av Dick Axelsson som gör en höftfint bara och vips så var han fri och kan PANGA in 4-2 i krysset.och matchen slutar 2-4 och Färjestad befäster sin serieledning och är fortfarande obesegrade efter fulltid.HV71 – Färjestad 2-4 (0-0, 1-1, 1-3)Skott: 34-25Utvisningar: HV71: 4x2 FBK: 2x2Publik: 7000