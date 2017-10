Hovet, Johanneshov, 2017-10-12 19:00

Djurgården - Färjestad



Inför: Djurgården-Färjestad

Toppmatch, klassikermöte och hyllningsmatch – allt på samma gång. Förutsättningarna för en fin torsdagskväll är mycket goda när serieledarna Färjestad gästar Hovet och jagande Djurgården som återfinns på en tredjeplats i tabellen.

Toppmatch, klassikermöte och hyllningsmatch – allt på samma gång. Förutsättningarna för en fin torsdagskväll är mycket goda när serieledarna Färjestad gästar Hovet och jagande Djurgården som återfinns på en tredjeplats i tabellen.