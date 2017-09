Inför: Färjestad BK - Örebro Hockey

Det återstår nu två träningsmatcher för Färjestads del innan SHL drar igång, nästa match spelas i Örebro på fredagskvällen när Örebro står för motståndet.

Sent på måndagskvällen rullade Färjestad in i Karlstad igen efter att ha tillbringat helgen nere i Italien. Där deltog laget i ”Vinschgau Cup”, en mini turernigen som värmlänningarna tog hem efter att ha vunnit de båda matcherna man spelare. Första matchen spelades under lördagen mot österrikiska Liwest Linz, en match som Färjestad vann med hela 7–1. Den andra matchen spelades mot tyska ERC Ingolstadt dagen efter, där skrevs slutsiffrorna till 3–1 i Färjestads favör.Det återstår nu endast två träningsmatcher för Färjestads del innan SHL säsongen drar igång och här näst är det alltså Örebro som står för motståndet. Ska bli spännande att se om Färjestad kan bygga vidare på det man visade upp i Italien nu när man får möta ett SHL lag igen.I Örebro har det skett stora förändringar inför denna säsong, både spelare och andra personer inom föreningen har fått lämna klubben efter en misslyckad fjolårssäsong. På pappret har de ingen trupp som sticker ut och under försäsongen har de blandat och gett, som så många andra lag.Totalt har de spelat 7 matcher, 4 utav dessa har de vunnit och 3 har de förlorat, senast kommer de från en 5–3 torsk mot Brynäs.Nedanför ser vi vilka spelare som saknas i Färjestad till denna match:Alexander Johansson (ryggproblem) Linus Persson (skadad) Ilari Melart (kommer först vara tillgänglig för spel i Sverige i mitten på september) Oskar Steen (träningscamp i Boston)Theodor Lennström (hjärnskakning)Christoffer Törngren (rehabtränar, spelar troligen den sista träningsmatchen)Som vi kan se på frånvarolistan så är det många spelare som saknas, något som får anses oroväckande men tanke på att SHL snart drar igång. Förhoppningsvis är några utav dessa tillbaka när det vankas premiär, men helt bra känns det onekligen inte.Notera att juniorbacken Lucas Nordsäter gör debut i Färjestads A-lag denna kväll, han kommer förmodligen vara sjunde back och därmed få spela några byten då och då.Färjestad fortsätter att skifta på målvakterna vilket innebär att Stefan Stéen vaktar kassen denna fredagskväll i Åmål.Martin Johansson – Johan Ryno – Joakim NygårdMarcus "Lilliz" Nilsson – Niklas Fogström – Per Åslund Fabian Zetterlund – Oskar Bäck – Lukas EnqvistJens Westin – Jesse Virtanen Lucas NordsäterStefan Stéen