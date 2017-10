Får vi se fler mål från succémannen Michael Lindqvist idag?

Inför: Färjestad - Mora

Den andra och därmed sista matchen i helgens back to back-möten mellan Färjestad och Mora går av stapeln tidigt under söndagseftermiddagen i Karlstad. Gårdagens match slutade med 5-2-vinst för Färjestad i Jalas Arena, vilket innebär att man nu har tagit fyra raka segrar på lika många matcher. Kan segertåget rulla vidare?





Lindqvist är stekhet

En spelare som har mer än en svit att utöka är nyförvärvet från AIK inför denna säsong –



Till dagens match kan nämnde Lindqvist få klara sig utan sin kedjekompis



Vem som blir trettonde forward i uppställningen återstår att se. Oskar Bäck som har spelat i de tre första matcherna för A-laget var ju tänkt att fullfölja sin helg med J20-laget (match mot Växjö igår,



Hos motståndarna Mora finns inga förändringar att rapportera om jämfört med gårdagskvällens match. Revansch har man dock att utkräva sedan igår och tar man inte en seger idag innebär det en tredje raka förlust, trots hedersamma insatser i inledningen på säsongen av nykomlingarna. Således ett gästande lag, hungriga efter poäng är att vänta.



Ett glädjeämne hos Mora är David Kase. När tjecken inför säsongen stod klar som nyförvärv var det många som höjde på ögonbrynen och han pekades tidigt ut som ett frågetecken och en potetiell flopp. 20-åringen har inledningsvis tystat alla tvivlare och har verkligen övertygat. Ett mål och en assist noterades han för igår (fyra poäng totalt i SHL) och det blir spännande att se om han kan fortsätta på den inslagna vägen.



14.00 är det nedsläpp i Löfbergs Arena. Matchen är dagens enda i SHL, så valet är enkelt – dämpa söndagsångesten med lite ishockey!



Förväntad laguppställning, Färjestad:



Kedjor:

25. Martin Johansson – 61.

67. Christoffer Törngren – 74.

22. Per Åslund – 29.

14. Lukas Enqvist – 36. Niklas Fogström – 28.

Extra: 12. Oskar Bäck



Backpar:

3. Westin – 71. Virtanen

6. Wikstrand – 73. Grundel

50. Erixon – 81. Lennström

Extra: 41. Melart



Målvakter:

26. Steen (30. Haugen)



Saknas:

Alexander Johansson,



Förväntad laguppställning, Mora:



Kedjor:

13.

97. David Kase – 85.

91. Jacob Lagace – 9. Andrew Rowe – 86. Mathias Bromé

10.

Extra: 94. Sebastian Hartmann



Backpar:

77. Keaton Ellerby – 23.

6. Steven Seigo – 7.

32. Daniel Grillfors – 22. Matias Lassen

Extra: 4. Viktor Amnér



Målvakter:

35. Christian Engstrand (30. Mattias Pettersson)



Saknas:

Jacob Nilsson Färjestad hade knappast kunnat drömma om att få en bättre start på årets upplaga av SHL. Elva poäng av tolv möjliga är facit efter att ha besegrat Linköping, Skellefteå, Frölunda och Mora . De sistnämnda står för motståndet för andra gången med mindre än ett dygns skillnad då man ställs mot varandra i back-to-back. Dalmasarna har således omgående chans till revansch efter att FBK gick segrande ur den första duellen i Mora med segersiffrorna 2-5. Karlstadlaget vill ju såklart förlänga sin segersvit under söndagen. Lyckas man med det så går man dessutom upp som serieledare (vinst i ordinarie tid krävs) i en haltande SHL-tabell.En spelare som har mer än en svit att utöka är nyförvärvet från AIK inför denna säsong – Michael Lindqvist . 23-åringen har nämligen gjort poäng i samtliga matcher hittills och det gäller för försvararna i Mora att hålla ett extra öga på killen med tröja nummer 34 ute på banan om de inte ska tvingas kapitulera för stockholmarens vassa skott. Utöver en assistpoäng gjorde Lindqvist ett av målen, ett snyggt sådant, i gårdagens segermatch och var dessutom bland de bättre spelarna matchen igenom.Till dagens match kan nämnde Lindqvist få klara sig utan sin kedjekompis Dick Axelsson som klev av i slutet av matchen igår. Det är i nuläget oklart varför han gjorde det och det är svårt att sia om han deltar idag eller inte. Skulle han inte kunna spela dagens match, lär vi få se ett annat nyförvärv inför säsongen på hans plats i form av Christoffer Törngren. I och med det, kan vi då också förvänta oss att Lukas Enqvist får mer speltid jämfört med igår och tar Törngrens plats i kedjan med Fogström och Zetterlund.Vem som blir trettonde forward i uppställningen återstår att se. Oskar Bäck som har spelat i de tre första matcherna för A-laget var ju tänkt att fullfölja sin helg med J20-laget (match mot Växjö igår, Karlskrona idag) för att få mer speltid, men kan nu bli aktuell för match med A-laget istället. I övrigt kan vi förvänta oss samma lag som igår, förutom att Stefan Steen står i mål istället för Lars Haugen som igår fick säsongsdebutera och gjorde det på ett övertygande sätt.Hos motståndarna Mora finns inga förändringar att rapportera om jämfört med gårdagskvällens match. Revansch har man dock att utkräva sedan igår och tar man inte en seger idag innebär det en tredje raka förlust, trots hedersamma insatser i inledningen på säsongen av nykomlingarna. Således ett gästande lag, hungriga efter poäng är att vänta.Ett glädjeämne hos Mora är David Kase. När tjecken inför säsongen stod klar som nyförvärv var det många som höjde på ögonbrynen och han pekades tidigt ut som ett frågetecken och en potetiell flopp. 20-åringen har inledningsvis tystat alla tvivlare och har verkligen övertygat. Ett mål och en assist noterades han för igår (fyra poäng totalt i SHL) och det blir spännande att se om han kan fortsätta på den inslagna vägen.14.00 är det nedsläpp i Löfbergs Arena. Matchen är dagens enda i SHL, så valet är enkelt – dämpa söndagsångesten med lite ishockey!Kedjor:25. Martin Johansson – 61. Johan Ryno – 11. Joakim Nygård67. Christoffer Törngren – 74. Rasmus Asplund – 34. Michael Lindqvist22. Per Åslund – 29. Oskar Steen – 10. Marcus Nilsson14. Lukas Enqvist – 36. Niklas Fogström – 28. Fabian Zetterlund Extra: 12. Oskar BäckBackpar:3. Westin – 71. Virtanen6. Wikstrand – 73. Grundel50. Erixon – 81. LennströmExtra: 41. MelartMålvakter:26. Steen (30. Haugen)Saknas:Alexander Johansson, Linus Persson Ole-Kristian Tollefsen , Dick AxelssonKedjor:13. Emil Bejmo – 18. Emil Aronsson – 27. Matt Bailey97. David Kase – 85. Michael Haga – 19. John Persson91. Jacob Lagace – 9. Andrew Rowe – 86. Mathias Bromé10. Kristian Jakobsson – 8. Robin Johansson – 11. Alexander HilmersonExtra: 94. Sebastian HartmannBackpar:77. Keaton Ellerby – 23. Tomas Skogs 6. Steven Seigo – 7. Erlend Lesund 32. Daniel Grillfors – 22. Matias LassenExtra: 4. Viktor AmnérMålvakter:35. Christian Engstrand (30. Mattias Pettersson)Saknas:

2017-10-01 10:35:28

