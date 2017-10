Studsarna gick inte Färjestads väg - tung förlust mot Örebro

Ett fullsatt Behrn Arena bjöd på en fin inramning när ligans två stora överraskningslag Örebro och Färjestad ställdes mot varandra för första gången denna säsongen. En sprudlande tillställning, där märkliga studsar stal rubrikerna.

En överraskning mot en annan. Att Färjestad skulle ligga etta vid det här laget, var det knappt någon vågade tro. Men frågan är om inte Örebro tar priset som den allra största överraskningen så här långt. Laget har gått långt över förväntan och plockat poäng i parti och minut. Inför kvällens match hade man fem vinster på dem sex senaste matcherna. Kvällens match skulle bli en rejäl värdemätare för de bägge lägen.Färjestad kom ut med pigga ben från första nedsläpp. Ett tidigt powerplay , som såg lovande ut – dock utan resultat, var ett kvitto på att gästerna såg heta ut. Men likaså var hemmalaget Örebro på tårna, minst sagt! Båda lagen stod för en härlig och högintensiv hockey denna lördagskväll.Hemmalaget skulle få jubla först, efter ett märkligt mål. Christopher Mastomäkis dump mot sarghörnet blev väldigt lyckosam, när pucken efter en sargstuds tog en annorlunda väg och hamnade perfekt i slottet precis framför målvakten Stefan Steen . Väl där, var det Glenn Gustafsson i hemmalaget som uppfattade studsen snabbast och kunde ohotat skicka in ledningspucken fram till 1-0 i matchen.Medstudsarna skulle inte sluta där dock för Örebros del. Knappt en halvminut senare skulle nämligen Ilari Melart ådra sig 2+10 minuter för ”checking from behind”. Hårt dömt, tycker jag personligen. Tyson Spink som fick ta emot tacklingen är avsevärt mycket mindre än Melart i det här fallet och således fick det tacklingen att se mycket värre ut än vad den faktiskt var. Det går också att, som vanligt, diskutera ansvarstagandet vad gäller tacklingsutdelare respektive tacklingsmottagare.Nåväl, nog om det.Matchen var fortsättningsvis en härlig, färgsprakande tillställning. Färjestad spelade med en härlig finess, hög fart och bra rörlighet, likt tidigare matcher. Men årets upplaga av Örebro är en riktig lagmaskin som jobbar kopiöst, byte efter byte. Kvällens match var heller inget undantag, utan man svarade upp väldigt bra och lyckades matcha Färjestads snabbhet. Inledningsperioden var en jämn batalj mellan två bra lag.Hattrickskytten från förra matchen, Joakim Nygård, fick ett ypperligt läge att kvittera för Färjestad. Helt ensam mot Eero Kilpeläinen i Örebros mål kom han i friläge och lyckades lura ner den finske målvakten – men det efterföljande backhandavslutet prickade ribban.Mot slutet av perioden skulle dock Karlstadlaget också få utdelning. I ett längre anfall var det till slut Sebastian Erixon som från sin backplats bröt sig in i slottet på ett finurligt sätt och lyckades hitta nätet bakom Kilpeläinen med ett skott mellan benen. Utjämnat och lika på ett, efter en period.Till den andra perioden såg Örebro än mer inspirerade ut. En ännu större attackvilja fick vi se från närkingarna och man sköljde faktiskt över Färjestad med långa anfall och konstant tryck. Stundtals parkerade man i värmlänningarnas zon i mellanakten och det var lite uppförsbacke för Karlstadlaget. Men, den som har sett årets upplaga av Färjestad vet också att en styrka i detta laget är just hur man hanterar tuffa perioder och motgångar i matcherna. Man har gång efter annan lyckats reda ut dessa tuffa perioder förut under säsongen och det märks vilket tålamod och vilken tro det finns inom gruppen på det man gör. Därför var det ingen överraskning att gästerna redde ut det på ett ypperligt sätt, men man kan inte låta bli att beundra dem för detsamma, gång efter annan. Imponerande!Således var det ingen slump att Färjestad i denna matchens andra period lyckades äta sig in i matchen. Ett powerplay med knappt sju minuter kvar av perioden fick bortalaget – och det var man snabba med att utnyttja. Succébacken Jesse Virtanen gjorde något som han, på förhand, i mångt och mycket var värvad för att göra. Nämligen att bidra i numerärt överläge, vilket var precis vad han gjorde när han från blålinjen hittade rätt med ett skott som vobblade in bakom Kilpeläinen och vi hade 1-2 i matchen. Lite typiskt för Örebros del, när man ligger på konstant för ett ledningsmål, men istället åker på ett baklängesmål.Men publiken i Behrn Arena behövde inte sörja länge för baklängesmålet. Knappt två minuter senare knäppte Jonathan Andersson in kvitteringen till 2-2 från backposition. Strax innan hade samme Andersson prickat ramen, så det var andra gången gillt för honom och Örebros del. Inte på något sätt ologiskt mål, utan snarare fullt rättvist. Färjestad får vara glada att det stod 2-2 efter två perioder.”Snabbare till puck, snabbare lösningar och kortare byten. Gör vi det rätt, så skapar vi oss förutsättningar för att vinna matchen” Dessa ord kom från huvudtränaren Johan Pennerborn inför den tredje perioden, på frågan hur man ska göra för att besegra Örebro, i C Mores TV-sändning.”Pennan” verkade också ha fått fram det han ville få ut av laget i den andra pausvilan. Det var ett helt annat Färjestad i den tredje perioden som spelade mindre omständligt än i föregående perioden och skapade således förutsättningar för att föra matchen. Nu var det istället bortalaget som vaskade fram de hetaste chanserna och såg verkligen hungriga ut efter tre nya poäng.Men lika frustrerande som det var för Örebro i andra perioden när man inte fick utdelning, lika frustrerande blev det för Färjestad när utdelningen aldrig kom. För en gång skull denna säsongen, så är Färjestad ineffektiva och tar inte vara på chanserna man har i sista perioden. Den sprudlande tillställningen fick istället ett bisarrt avslut, när Tom Wandell på ett av Örebros få uppstick i sista perioden får till en felträff på sitt skott som Mikael Wikstrand ska plocka ner med handsken – men som istället letar sig in i mål med 40 sekunder kvar. 3-2 till hemmalaget och Behrn Arena exploderar i fullständig extas.Örebro tar alltså en stark seger i en match där medstudsarna fällde avgörandet och i och med det blir man det andra laget att besegra värmlänningarna i ordinarie tid. Att en sådan här match skulle komma för Färjestad kanske inte är helt oväntat, med tanke på att man själva har haft medstudsar i tidigare matcher. Örebro är ny trea i serien i och med dagens vinst – imponerande.Tyvärr, för Färjestads del tog man inte chansen att dryga ut serieledning, sedan Växjö förlorade mot Luleå i eftermiddags. Likväl är man alltså fortsatt serieledare. Med det sagt så tycker jag att Färjestad, förlusten till trots, fortsätter att visa att man är ett topplag - som är just i topp för att stanna. Om inget annat, får vi ju se i kommande match vad man går för. På tisdag väntar nämligen det näst bästa laget, Växjö Lakers - säsongens kanske tuffaste match.– Har gått och blivit en riktig backklippa i Färjestads backuppsättning. Har levererat i flera matcher nu och framförallt idag var han i det närmaste fläckfri. Släng in Sebastian Erixon i vilken situation du vill – han löser samtliga med bravur. Föredömligt arbete i boxplay/egen zon, spelar konstruktivt och är dessutom ett vapen offensivt. Det visade han ju inte minst idag med sitt läckra mål som fick kröna hans fina insats.– Den här mannen kan inte sluta assistera. Två nya assist idag som gör att han har 1+18 på 12(!) matcher. För närvarande bär verkligen den vikarierande kaptenen sitt lag på sina axlar och tar med sina lagkamrater under vingarna. Klass!– En jätte idag i defensiv zon. Jobbar med en otrolig intensitet och löser pressade lägen på ett bra sätt. Personligen tycker jag att han gör sin bästa match för säsongen. Min åsikt har annars varit att Grundel har varit sjua bland backarna prestationsmässigt, totalt sett under säsongen. Idag tog han flera steg framåt.1-0 Glenn Gustafsson (Christopher Mastomäki)1-1 Sebastian Erixon (Johan Ryno, Martin Johansson)1-2 Jesse Virtanen ( Michael Lindqvist , Johan Ryno)2-2 Jonathan Andersson (Christopher Mastomäki)3-2 Tom Wandell (Sakari Manninen, Victor Bartley)3-2 (1-1, 1-1, 1-0): 32-20 (11-8, 13-4, 8-8): ÖHK: 2x2 FBK: 4x2 1x10: 5500