Två matcher väntar den här veckan. Kan LHC knipa sex poäng och inleda en välbehövlig positiv svit?

Inför: Åt vilket håll bär det, Cluben?

Efter tio spelade matcher har Linköping HC parkerat på en åttondeplats i SHL-tabellen. De tio första omgångarna har inneburit tolv poäng, hälften så många som serieledaren Färjestad och strax över dubbelt så många som tabelljumbon Rögle. Med andra ord: en mittenplacering. För ett tippat topplag får detta ses som ett minus och spelmässigt har laget inte heller kommit upp i en respektabel nivå sett över speciellt många hela matcher. Frågan är: åt vilket håll är laget på väg? Upp eller ner? Kanske





Kommande spelvecka inleds under tisdagskvällen med en tredje raka hemmamatch, denna gång med Djurgården som motståndare. Ett Djurgården som gått bra hittills och klättrat upp på en tredjeplats i tabellen, sex poäng för LHC. Noterbart är att Djurgårdens starkaste poängplockare René Bourque och Patrik Lund respektive Linköpings dito Derek Roy ligger sexa, sjua och åtta i hela SHL:s poängliga. Linköpings Roy har dock en knapp fördel med sina elva insamlade poäng jämfört med Djurgårdsduons tio. Återstår att se om LHC kan lyckas ta sin blott andra hemmaseger i årets serie under tisdagen.



Därefter bär det av till Västerbotten för bortamöte med tabellfemman Skellefteå. Här skiljer det endast tre poäng lagen emellan i dagsläget, i hemmalagets favör. Här är det istället knapp fördel Skellefteå på temat interna poängkungar då Joakim Lindström trumfar Derek Roys sjätteplats i SHL:s totala statistik med sin fjärdeplats, tack vare tolv producerade poäng. Även torsdagsmatchen lär blir en svår nöt för Cluben att knäcka, men om lagets lyckas sätta an tonen från första nedsläpp och hålla spelet en jämn nivå i sextio minuter ska det inte alls vara någon omöjlig uppgift här heller.







Känslan är annars att laget står och väger lite mellan topp och botten i varje match där glimrande prestationer blandas med slarv och ineffektivitet. Givetvis måste nivån upp och jag kan inte låta bli att känna att de närmaste matcherna innebär ett kritiskt läge för laget då det ska avgöras om laget är i mitten för att lyfta eller riskera att falla i tabellen. Nu är den första trevande delen av säsongen slut och ingen kan längre skylla på att det är för tidigt på säsongen för att dra några slutsatser av spelet. Dags att ge tydliga besked om vilket lag man vill vara och visa om topplaceringen i förhandstipsen var befogad eller inte! Med andra ord: ge oss ett positivt formbesked Cluben! Låt oss börja med Djurgården imorgon!



Mark Zengerle var åter i truppen under den gångna veckan och nu viskas det om en efterlängtad comeback även för Nick Sörensen som ännu inte spelat en enda SHL-match i år på grund av skada. Det vore givetvis ett mycket välkommet tillskott för Linköpingslaget som trots allt haft lite problem att få pucken i mål på sistone. Kanske kan Sörensen vara en del av en välbehövlig förändring inom det området under den närmsta tiden? På backsidan är dock Patrick Mullen och Anton Björkman som utgick senast fortsatt på frånvarolistan.

2017-10-16 19:22:00

