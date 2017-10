Dan Tangnes - LHC-tränare som borde ha lite att fundera på inför veckan.

Inför: LHC behöver börja vinna

14 inspelade poäng, med bara 2 segrar efter ordinarie tid, på 12 matcher. Linköpings facit är allt annat än imponerande så här långt. Dan Tangnes pratar gärna om insatser, och de detaljer som laget gör bra. Men när strax en fjärdedel av säsongen är spelad så är det inget snack om att poängen måste börja trilla in. Det räcker inte att göra bra saker om de bra sakerna inte leder till poäng.

LHC parkerar inför veckan på tionde plats i tabellen. Men det är en haltande tabell (som vanligt i SHL), och faktum är att med resultat som går "fel" så kan östgötarna redan på tisdag kväll ha ett tabelläge som ser betydligt sämre ut. Detta då samtliga lag som finns bakom Linköping har minst 1 match mindre spelad. 3-poängssystemet gör att det går snabbt. Åt båda hållen. Den stora tjusningen med systemet är att den premierar seger efter ordinarie tid, och därmed blir det betydligt mindre attraktivt att spela oavgjort. Och här ligger ett av flera problem med årets upplaga av Linköping. Det har blivit alldeles för många oavgjorda resultat, och så här långt alltså bara 2 segrar på ordinarie tid.



Behovet av segrar spetsas också till då man nu möter Rögle både på tisdag (borta) och torsdag (hemma). Ängelholmslaget parkerar på en tolfteplats i tabellen med 11 poäng, men har 2 matcher mindre spelade än LHC. Det torde vara viktiga matcher för båda lagen, såväl ur tabell- som självförtroendesynpunkt. Rögle har på förhand tippats långt ner i tabellen, och deras 2 segrar på 10 matcher känns mer naturligt än LHC's lika många segrar på 12 matcher. Noterbart är också att Rögle gjort 29 mål på sina 10 matcher, medans LHC bara mäktat med 28 mål på 12 matcher. Rögle har dock släppt in betydligt fler mål (43) än LHC (34). Statistik är en sak, och det som händer på isen med ett lag med sargat självförtroende är något helt annat. Och där verkar LHC just nu befinna sig i ett hål. Spelet fungerar inte, och lagets uppträdande inger känslan av att det inte riktigt finns någon plan B. När man i media pratar om "viktiga detaljer", "mycket som är bra" etc, så drar jag alltid öronen åt mig. För det betyder alltid att de viktiga frågorna, som resultatet, inte är som man vill att det ska vara. När man nu möter Rögle två gånger om så måste man visa att man vill vara med och leka, och det behöver bli två segrar om det ska komma ett lyft i tabellen.



Lördagen bjuder sedan på match mot Frölunda i Göteborg. Ett Frölunda som i lagens senaste möte, i Linköping, fick LHC att se ut som ett knattelag i två perioder. I tredje perioden kom sedan en total scenförändring som mycket väl kunde lett till Linköpingspoäng. Denna tredjeperiod bör LHC fokusera på, kanske genom en titt på videon, inför lördagens möte. De två första perioderna bör man nog inte ens titta på, eftersom det var en fantastisk uppvisning i precis hur man inte ska bete sig på den här nivån. Ser det ut så på lördag, så blir det inga poäng. Göteborgarna har blandat och gett i seriens inledning, och har inte lyft i tabellen enligt förhandstipsen. Det finns dock gott om kvalitet i laget, och Frölunda är alltid svårspelade i Göteborg. Det känns på förhand som en besvärlig match för LHC, och poäng här får betraktas som bonus.



Sammanfattningsvis kan man säga att LHC är i skriande behov av segrar, och då på ordinarie tid. Nu måste man alltså visa att man vill uppåt, och veckan behöver ge 6 poäng för att kunna betraktas som lyckad. Värt att notera är också att LHC kör en kampanj med extra billiga biljetter till torsdagens drabbning. Det är en nödvändig åtgärd för att försöka locka folk tillbaka till Saab Arena. Även om publiken sviker generellt i SHL, så är ett snitt på under 5000 personer på hemmaplan en siffra som Linköping behöver ta på största allvar. Vad kraftigt sänkta priser kan göra återstår att se. För de flesta besökare är ändå det viktigaste att man faktiskt också får valuta för de pengar man betalar genom att få underhållning genom hockeyn som bjuds. Där har LHC mycket att jobba på. Och just därför är veckans matcher extra viktiga.

CHRISTIAN LINDSTRÖM

2017-10-23 23:23:19

