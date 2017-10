LhcFans-redaktionen uttrycker sina tankar om säsongsinledningen.

LHC-bloggen: Redaktionens tankar om säsongsinledningen

Med SHL-säsongens tolv första matcher avklarade för Linköpings del tyckte vi på LhcFans-redaktionen att det passade utmärkt att utnyttja denna matchfria helg till lite reflektion. Mattias Wallenberg, Christian Lindström och Alexander Frejd svarar på fyra frågor var och uttrycker sina tankar om säsongsinledningen.

Följande frågor besvaras av redaktionen:

1. Vad ger du för betyg på insatsen hittills (1-5 där 5 är bäst)?

2. Vilka tre saker anser du att LHC behöver förbättra inför fortsättningen?

3. Vilka spelare har imponerat på dig hittills?

4. Vilka spelare hade du förväntat dig mer av?



Mattias Wallenberg



1. 1



2a) Grundspelet - just nu har vi inget att falla tillbaka på

b) Försvarsspel - det är alldeles för ostrukturerat i egen zon och spelarna verkar inte ha en plan för olika situationer.

c) Gå på mål - alldeles för mycket tid spenderas i rundlar och så har det länge varit med Tangnes, mål görs framför mål inte brevid eller bakom.



3. Enstaka matcher: Billins, Larsson, Derek Roy,



4. Alla.



Christian Lindström



1. 2 - nära en etta här. 2 3-poängare på 10 försök är riktigt dåligt.



2a) Lägstanivån måste upp. Innebär främst att lägena måste värderas bättre i egen zon.

b)

c) Kampviljan runt målburarna måste snäppas upp. Det ser lojt ut emellanåt.



3. Framför allt Mathis Olimb. Helt uppenbart att han drogs med ngn form av problem förra säsongen. Ser ut som en ny spelare.



4. Niklas Lundgren tyckte jag gjorde en svag säsong förra året. Tycker tyvärr inte han är bättre i år. Jakob Lilja river och sliter, men får inte ut mycket av det. Måste börja producera regelbundet. Mårtensson har varit osynlig, och det känns lite trist. Men där tror jag ändå vi får se stigande form framöver.



Alexander Frejd



1. 2. Knappt godkänt för ett lag med toppambitioner att spela så ojämnt som man gjort och ettan är nära. Tvåan kommer dock av att det hittills har rört sig om säsongens tolv första matcher, vilket blir en förmildrande omständighet. Nu närmar vi oss dock en punkt då man dock inte längre kan gömma sig bakom att det ännu är tidigt på säsongen och från och med nu är det dags att steppa upp för att betyget inte ska sjunka till en etta!



2a) Matchcoachningen – Jag har än så länge förtroende för att Dan Tangnes och hans tränarkollegor har vad som krävs för att leda det här laget mot framgångar. Om detta ska kunna hända måste dock tränarstaben bli avsevärt bättre på att plocka fram en plan B om plan A fått laget att köra fast. Jag tycker att en tränare gör rätt i att ge sina spelare förtroende att växa in i spelet och självklart ska den grundläggande spelidén hållas intakt i den mån det går, men när laget ligger under inför sista perioden och spelet kört fast i två raka tjugominutare dessförinnan måste tränarstaben göra något annat än att bara stå med armarna i kors och säga att ”spelet klickar snart”. Långsiktigt tänk är bra, men inte när en seger är inom räckhåll och spelet står still. Annars finns det en risk för att Cluben ger bort alldeles för många segrar så här i början i väntan på att vinden vänder.



b) Boxplayspelet – Linköping har tidigare år varit riktigt starka i boxplay och lyckats bryta ner motståndarnas offensiva intentioner gång på gång. Den här säsongen har boxplayspelet varit under all kritik och ytor som tidigare aldrig gapat tomma har varit så öppna att det hade varit ett under av storlek XL om motståndarna missat att utnyttja det. Special teams är oerhört viktigt i dagens hockey och ska LHC ha något med toppstriden att göra måste boxplayspelet närma sig den kolossalt imponerande nivå som många gånger varit ett faktum de senaste åren då varje spelare offrat allt och lite till för att freda målet från påhälsning.

c) Jämnheten – Upp och ner. Hopp och förtvivlan. LHC har minst sagt blandat och gett såhär långt och lärt sina fans att varken glädjas över eller ge upp något i förtid . En imponerande förstaperiod har flera gånger avlösts av en katastrofal andra-och/eller tredjeperiod och vice versa. Sällan har laget svarat för en solid insats under en hel match och så länge matcher inte kommer avslutas efter fyrtio minuter har jag fruktansvärt svårt att se hur det ska kunna hålla.



3. Är grymt imponerad av sättet som Derek Roy lett laget under perioder med sin skicklighet och rutin.



4. Finns egentligen två spelare som inte imponerat alls på mig hittills. Patrick Mullen är visserligen skadad nu, men såg inte alls ut att vara någon pucktrygg försvarare under de matcher han spelade i inledningen. Tvärtom slarvades det en hel del både framåt och bakåt och det såg ut som att han ville vända och byta mer eller mindre varje gång han äntrade isen. Även

2017-10-21 13:42:00

