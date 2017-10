LHC rånade Luleå

LHC öppnade starkt på lördagen i Luleå och ägde matchen under första periodens första halva. Därefter var det Luleå mot Jonas Gustavsson under långa stunder. Tack vare en stark målvaktsinsats och några turliga studsar kunde LHC vända och ta med sig 2 poäng hem efter förlängningsseger. Något som måste känts snopet i Norrbotten.

Linköping kom från en svag insats mot Karlskrona, och såg ut att vara rejält taggade i inledningen mot Luleå. LHC har haft det svårt i Norrbotten, med bara 2 segrar på de senaste 10 mötena. Gästerna tog hur som helst tag i taktpinnen och hade övertag i puckinnehav och spel i anfallszon. Luleå fick spela mest försvarsspel, men gjorde det bra och LHC hade svårt att komma in från kanterna och skapa några riktigt vassa chanser. Efter en tekning i Luleås zon fick Linköping välförtjänt utdelning då ett handledsskott från Anton Karlsson styrde på en Luleåskridsko och ställde Filip Gustavsson i hemmakassen fullständigt. Därefter var det fortsatt mest Linköping tills Niklas Persson drog på sig en utvisning i anfallszon. Bra tryck, men inga riktigt svettiga målchanser från Luleå under efterföljande powerplay . Kvitteringen kom dock precis när gästerna blivit fulltaliga. Daniel Sondell fick iväg ett skott som Niklas Olausson kunde raka in efter en ganska billig retur rakt ut från Jonas Gustavsson. Efter kvitteringen tog hemmalaget över tillställningen, och det var inte på något sätt oförtjänt när Luleå kunde ta ledningen med 2-1, bara 30 sekunder innan paus.Andra perioden vill nog LHC helst glömma. Luleå styrde och ställde och LHC hade svårt att freda sig. En klumpig utvisning från Gustav Rydal kom därför lägligt för Linköping. Men det som kunnat bli en scenförändring ledde istället till att Luleå kunde utöka till 3-1 med en man mindre på banan. Ett fullständigt oordnat PP för LHC gav Luleå fri gata, och 3-1 satte snyggt efter en sidledspass där Jonas Gustavsson var helt chanslös. En Gustavsson som ändå var den som sedan höll LHC kvar i matchen. Det hängde mål i luften flera gånger där Luleå stundtals gjorde lite som dom ville på isen, och LHC hade förtvivlat svårt att hänga med. Tack vare storspel från Gustavsson i målet så stod det trots allt bara 3-1 på tavlan.Redan efter 1:30 i tredje perioden har Luleå en puck på mållinjen, men på något sätt är Gustavsson där igen och får kroppen över pucken. Lite bättre skärpa i bortalaget nu, som sticker upp med två ramträffar inom en knapp minut. Efter drygt 7 minuter reducerar LHC. Olsson-Trkulja slår en passning bakom sig och öppnar på så sätt upp både mål och Luleåförsvar och Sebastian Karlsson kan slå in 3-2 i öppet mål. Bara minuten senare är det kvitterat, när Jakob Lilja får in pucken efter en studs på en olycklig Luleåförsvarare. Fullständigt ologisk resultat i det läget. Luleå tar en timeout för att lugna ner det hela. Men det är sedan LHC, i kraft av medflytet som styr händelserna i slutet på tredje. Luleå är något mer stressat, och inte alls lika konsekventa som tidigare. Det faller inga fler mål under ordinarie tid, och matchen går till förlängning.I förlängningsspelet kan sedan Andrew Gordon fullborda något som mest får betraktas som ett rån. Efter en sväng om i Luleås zon kan Gordon skjuta ett välplacerat skott vid Filip Gustavssons bortre stolpe. Linköping kan därför, trots en ytterst tveksam insats, åka ifrån Norrbotten med 2 poäng.Statistik25 Skott på mål 2785.19 Räddningsprocent 88.006 Utvisningsminuter 80.00 Powerplayprocent 0.0010 Tacklingar 734 Tekningar 24LHC's tre stjärnor3: Eddie Larsson - stabil, och gör sällan något dåligt2: Andrew Gordon - fantastisk attityd, jobbig att möta, vassa avslut1: Jonas Gustavsson - utan "Monstret" hade Luleå vunnit stort