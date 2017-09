Uppladdning: Betyg på nyförvärven

Med bara två dagar kvar tills det att SHL äntligen drar igång igen har vi satt ihop betyg på årets nyförvärv.

Bedömning är baserad på tidigare prestationer och statistik (inte försäsongen) samt hur bra spelaren passar in i årets trupp.Vi vet alla att det riktiga betyget inte går att sätta förrän ligan och slutspelet är färdigspelat men förhoppningsvis ger dessa betyg en fingervisning av vad man kan förvänta sig i höst.Spelarbetyg:1: Oförklarlig värvning2: Utfyllnad3: Godkänd, kommer bidra4: Grym värvning5: VärdsklassMålvakt5: Jonas Gustavsson - Det var länge sedan Cluben hade en målvakt att räkna med, får han vara skadefri är det här en av de bästa värvningarna vi gjort på länge.Backar4: Chad Billins - Tillbaka igen, känner staden, laget, tränaren och presterade väldigt bra förra vistelsen i den blåa dressen.3: Patrick Mullen - Poängmässigt ser det väldigt lovande ut, inte en fysiskt spelande back som många önskade men med ett bra förstapass och en fin blick kommer han förhoppningsvis bidra med fart i uppspelen och ett bredare powerplay . Risk för att han är för långsam för SHL.Forwards5: Derek Roy - Vunnit mycket och har väldigt lovande statistik. Är främst en passningsspelare men klickar allt med medspelarna kommer vi ha en av de främsta poänggörarna i vår trupp.5: Tony Mårtensson - Även här finns det rutin från vunna troféer och även erfarenhet sen tidigare vistelser. Har utökat sitt spel med en defensiv dimension och kommer vara en av ledargestalterna i årets LHC.4: Mark Zengerle - Ytterligare en playmaker men er mer speedig sådan. Statsen ser bra ut och i ett mer tempofyllt Linköping kommer han bli sevärd.3: Fredrik Karlström - Ung, lovande center som har gjort det väldigt bra i Allsvenskan . Årets utropstecken?4: Nick Sörensen - Fart, kampvilja och målsinne, de flesta av oss minns Sörensens tid i Cluben med glädje. Kommer få spela högt upp i hierarkin och med årets centrar kommer han garanterat bli serverad lägen.3: Daniel Olsson Trkulja - Har inte sett många matcher med Daniel men hans statistik lovar gott och ger en större bredd genom kedjorna.3: Jimmy Andersson - ytterligare en ny spelare med snabbhet som främsta attribut. Detta kombinerat med en bra +/- och hårt jobb gör att han är nära en fyra. Lovande publikfavorit.Sammanfattning:Målvaktssidan kan bli den bästa på länge så länge “Monstret får vara frisk. En samspelt backsida har spetsats till med ytterligare alternativ för det offensiva. Stundtals hade man förra året svårt att få igång spelet med uppspelen från försvaret men det är ingen risk för det med dessa nyförvärv. Ett frågetecken för fysiken i försvaret men Emwall och co har planer på att Linköping ska laget som har pucken och driver initiativet i matcherna.Anfallsmässigt har det värvats in rutin och en större bredd poängmässigt. Om bröderna Olimb och Andrew Gordon höjer sig från föregående säsong kan det offensivt bli riktigt roligt i SAAB Arena i vinter.Sammanfattande betyg på årets värvningar: 5