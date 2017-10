Härligt publikstöd - men plump i protokollet..

Det var upplagt för tre sköna poäng - publiken var där och Luleå hockey som förening firade 40år.

Men nåt gick snett........ igen!



Luleå hockey firar 40år i år och under kvällen skulle alla gamla lagkaptener genom åren hyllas, Chris Abbott var där, Mikael Renberg, L-G Pettersson, Torbjörn Köhler samt damlagets Emma Eliasson och Jenni Hiirikoski för att nämna några. Publiken var där och hela Coop arena färgades röd av jubileums tshirts som ingick i biljettpriset inför kvällen. Och det började bra, trots att gästande Rögle tog ledningen efter endast 36 sekunder. Minuten senare kvitterade Luleås Johan Harju efter att blivit frispelad av Petter Emanuelsson och vi hade 1-1.I följande powerplay satte just Petter Emanuelsson 2-1 bakom Justin Pogge. När Andreas Falk skickade in 3-1 i numerärt underläge exploderade Coop arena och allt detta under första perioden.Ikväll skulle Luleås första tre poängare komma, men nåt gick väldigt snett - igen! 57 sekunder in på tredje perioden kom kallduschen, Daniel Widing stänkte in reduceringspucken och 3-2, Luleå publiken trodde inte sina ögon och nu började man tro på spöken, (coop spöket) skulle Luleå återigen tappa en kassaskåpssäker tre poängare? Halvvägs in i tredje perioden kom svaret, Ted Brithen kastade in en puck framför Luleå försvaret och kvällens otursgubbe Joonas Jalvanti stötte in pucken bakom Joel Lassinantti med sin skridsko,( exakt samma scenario fick vi uppleva i matchen mot Linköping när kvällens otursgubbe då hette Brendan Mikkelson ) . 3-3 var ett faktum. Coop arena fick uppleva sin femte overtime och den här gången gick vi hela vägen till straffläggning. Luleå hade hittills vunnit två straffläggningar och de notoriska straffläggarna Einar Emanuelsson och Patrik Cehlin hade levererat varje gång. Men inte ikväll, Patrik Cehlin fick chansen att lägga två straffar men lyckades inte överlista Pogge i Röglemålet, utan kvällens matchhjälte hette Daniel Widing som sköt extra poängen till Ängelholm. Ytterligare ett "rån" har skett i Coop arena, och fortsätter det så här måste nog föreningen kalla in en exorcist..Efter matchen tog jag ett snack med Johan Harju...- första perioden var vi effektiva och satte våra chanser, vi gör ingen supermatch men inte underkänt heller. Vi blir lite avvaktande och Rögle får komma på kontringar, lite för enkelt får de komma in i våran zon. Det är en ok match, som vi borde ha vunnit.- Vi skjuter 40 skott ikväll, man borde kunna göra lite fler mål då men skotten var inte vårat problem ikväll, vårat powerplay fungerade inte och samtidigt var Rögle tighta i sitt boxplay, de krympte ytorna bra. Vi måste bli bättre på skott utifrån.- Det är olika från spelare till spelare, men visst sitter mycket mentalt, och allt går att förbättra. Vi måste kunna göra de s.k "skitmålen" också. Mera folk in på kassen, styra in returer osv.. Vi skapar nog med lägen för att vinna den här matchen.- Det var nog inte så allvarligt, jag var borta från spel i 2v - nu känns det bra, inga känningar under matchen heller.- När jag väl går ut och vill äta gott och dricka gott så blir det oftast CG`s - god mat och skön stämning.- Vintertid är det skoterkörning som gäller, på sommaren fiskar jag, då jag är från landet så är naturen min grej, ofta ute med hunden och jagar när jag får chansen.