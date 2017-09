"Stormötet" som kom av sig

På lördag är det seriestart i Shl, Luleå hockey tar emot Örebro hemma i Coop arena, och på tisdagskvällen möttes två rivaler som finslipar på formen inför säsongen 17/18.

Luleå mot Skellefteå, det klassiska "stormötet" i norr gav inte riktigt det styrkebesked jag hoppats på. Det var en jämn match med bra målchanser åt båda hållen och det small på bra i sargerna, inget lag ville vika ner sig på den punkten. Efter två rätt tråkiga perioder så small det äntligen till i maskorna bakom Gustaf Lindv

Dina tankar om kvällens match?

Ungefär som väntat, högt tempo, mycket kamp och rätt jämnt. Bra genomkörare inför lördag.

Från Almtuna till Luleå, hur känns det?

Först och främst så är det jättekul, jag tycker jag har utvecklats mycket de senaste säsongerna och känner mig redo för klivet in i Shl.

Det ska bli kul att dra igång serien nu.

Inför träningsmatchen mot Modo nämnde du i en intervju för Luleå hockey att det tar ett tag att bli "varm i kläderna", är du varm nu?

Ja men det tycker jag, jag har börjat komma in i tempot och spelsystemet så jag känner mig varm & redo.

Du är en rätt ung kille vilket man inte kan tro när du kliver in på isen med pondus och självförtroende, förklara?

Det är nog bara min attityd, jag tror på mig själv, jag har jobbat hårt för att komma hit så det är bara att gå in och köra.

Vem är Emil Larsson?

En glad och sprallig kille som gillar hockey, positiv och gillar att skämta och ha roligt.

Hur trivs du i Luleå?

Jag trivs jättebra, norrlands luften är härlig och alla runtomkring är goa och glada.

Mellan träningar och matcher har du hunnit hitta något favorithak i stan?

Nej faktiskt inte, håller på att renovera min lägenhet så jag hinner inte, just nu är det bara träning som gäller..

2017-09-13 12:16:06

