Nerverna är på helspänn, nu kör vi! Idag är det äntligen dags för premiär av Hockeyallsvenskan , visst att det tjuvstartade lite igår men omgången kompletteras ju idag.För Modo s del innebär det bortamatch mot Oskarshamn , Borta är försäsongsresultaten, laborerandet av kedjor man haft i huvudet när truppen satts, och nu är det bara att se framåt och hoppas att så gott som allt blir bättre än ifjol! Har själv varit på två försäsongsmatcher och har sett en del detaljer jag blivit imponerad av, bland annat Sam Marklund s arbete framför mål, Marcus Oskarssons spel på blå linjen, och hur Lukas Wernblom varit lika respektlös som tidigare.I min värld ställer Modo upp med firma J. Eriksson-Molin-Marklund i en kedja, och Röymark-Häggström-Karlkvist i en, det ger två intressanta kedjor plus en tredje hyperintressant med möjligheten att ha Wernblom-V.Öhman-Björklund tillsammans, det känns som en stor potential om man kan spela dom tillsammans, sen vilka det blir som får spela ihop på riktigt kan det diskuteras länge om.På målvaktssidan har vi inga frågetecken i år, om nu inte Isak Wallin måste åter till Mora från sitt lån då vill säga, men i övrigt ser det väldigt bra ut. Backsidan är väl lite tunn, särskilt när Tommy Enström saknas.Vem gör då Modos första mål för årets säsong? Jag säger Johan Eriksson, Johannes säger Patrik Karlkvist, och Björn säger Sam Marklund.Nerverna är på helspänn, nu kör vi!

På Twitter: kempelito

2017-09-20 12:29:23

