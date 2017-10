Bitter förlust mot Södertälje

Modo blev det första läget som tappade poäng mot Södertälje, 1-2 skrevs siffrorna





Modo inledde klart bäst, och Johan Eriksson hade fyra avslut som var centimeter från att ge mål (tre ramträffar och en som ven strax utanför), men utdelningen ville inte komma. Istället för ledning för hemmalaget så gick



Lika bra som Johan Eriksson var offensivt i första, lika dålig var han defensivt i inledningen av den andra perioden när han valde att peta på en puck som inte ens var farlig, men i och med att han gick in så halvhjärtat i situationen så kunde Södertälje utöka ledningen till 0-2, och resten av perioden spelade Modo helt utan självförtroende, och trots bl.a 1.53 i spel 5 mot tre uteblev farligheterna.



Modo gav sig själva en chans i tredje perioden efter en tidig reducering av Victor Öhman (en av dom piggare Modoiterna ikväll) men närmare än så kom man tyvärr Inte, och den slutliga pressen uteblev eftersom Modo drog på sig sin enda (otroligt nog) utvisning i matchen efter 17.32, så man fick inte chansen att bilda nåt tryck pga numerärt underläge.



