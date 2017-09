Be-Ge Hockey Center, 2017-09-20 19:00

Oskarshamn - Modo

0-3



Erik Hanses stor matchvinnare i MODO

Hanses spikade igen!

Det blev en riktigt bra premiär för MODO, seger på bortaplan mot Oskarshamn. Erik Hanses höll nollan och 3 poäng togs hem till Örnsköldsvik.



0-2 kom efter att Molin vunnit tekningen till Karlqvist som serverade Johan Eriksson som pricksköt 0-2.



Oskarshamn hade flera farliga chanser under en period, men då fanns en viss Hanses i målet och tog hand om det.

Hemmalaget vann skotten överlägset i första perioden, även om det inte kändes som att IKO var så mycket bättre.



Resten av matchen kändes det som att MODO hade bra koll på, stabil defensiv och en målvakt som var lugnet själv. Framåt var vi effektiva.

En perfekt utförd bortamatch, en trygghet som jag inte sett på flera år.

0-3 satte



Nu vet även jag att man inte ska dra för stora växlar efter en premiärmatch, men jag såg många positiva saker.

*Lagkaptenen fick göra mål direkt.

*Johan Eriksson, värvad som målskytt fick det att lossna direkt

*Röymark, en av dom bästa på plan.

*Stabil defensiv

*Effektiva när vi fick lägen

*Hanses fick hålla nollan direkt, sprider ett oerhört lugn



Dessa saker på pluskanten, sen finns det såklart massor att jobba på, men med tanke på att det var en premiär på bortaplan så var det riktigt bra.



BJÖRN KARLSSON

b_k@live.se

På Twitter: Boden_Björn

2017-09-21 13:13:59

