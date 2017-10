Inför Modo-Timrå med Victor Öhman

Vi tog ett snack med Victor Öhman om säsongsinledningen, hans första mål i Modotröjan och derbyt mot Timrå

Hej Victor, och tack för att du ställer upp!Inga problem!Hur är känslan?Det hade kunnat vara bättre, men jag tycker ändå att vi hade en bra träning idag (läs torsdag) och fick prata igenom allt. Vi hade en ledig dag innan det och är hemma igen, så det känns som vi får en liten omstart med ett derby på hemmaplan. Då ska alla kunna vara på tå!Ni inledde serien bra, hur tycker du att det gick för dig själv då?Det har gått helt okej, vissa matcher har varit bättre och vissa sämre, så det är väl som det brukar. Överlag är jag ändå nöjd med hur det gått där.Hur tycker du att det sett ut spelmässigt?Vi började ju bra och tog en del vinster, och vi hade bra puckkontroll och kunde styra matcherna själva. Men nu på slutet har det blivit tvärtom, att vi låtit motståndarna styra matcherna, och vi vill ju få hålla i taktpinnen själv. Vi, precis som alla lag, får vissa dippar i matcherna men vi måste kunna reda ut dom bättre än som det t.ex. blev när vi mötte Almtuna . Vi släppte in tre mål då och det har man inte råd med, och det är bland annat det vi måste bli bättre på.Vad var det som hände mot Södertälje egentligen?Det var kanske att vi blev lite bekväma, även fast det inte får hända. Vi kände kanske att vi var bättre än dom och trodde det skulle bli lättare än det var. Men dom fick ledningen och dessutom göra 2-0 och man har inte råd att hamna i det underläget vilka man än möter. Södertälje är ett bra lag, men vi får inte slappna av i matcherna och tro att vi är bättre än vad vi är.Hur kändes det att bli utbuad på hemmaplan?Det är aldrig roligt att bli det, det är klart man la märke till det även om jag la fokus på att göra mitt bästa i matchen. Det är klart att man inte vill hamna i den situationen med sin hemmapublik.Du gjorde ditt första A-lagsmål i den matchen, hur kändes det?Det var jäkligt roligt och skönt, det är nåt man har drömt om! Det är som en sten som släppt från axlarna och det var otroligt kul att se att pucken gick in.Vad har hänt i laget nu när ni radat upp förluster, tror du att det är en självförtroendegrej eller har du nån annan förklaring?Vi är ju bättre än Södertälje men förlorar ändå med ett mål, och sen åker vi ner till Norrköping och har 2-2 men drar på oss en utvisning i slutet som vi förlorar matchen på, det kändes ändå som vi kunde tagit nån poäng där. Pantern borta är ju alltid en tuff match där det är svårt att ta poäng, men jag tyckte inte att vi kom upp i våran standard utan dom var bättre än oss under hela matchen. Mot Almtuna gör vi en bra första och leder med 1-0, sen får vi den där dippen i andra och släpper in tre mål på några minuter och det får ju inte hända. Prestationerna har egentligen inte varit jättedåliga, men vi har haft för djupa dippar i matcherna och släppt in för mycket mål. Arbetsinsatserna har inte varit för dåliga heller, utan det har mer varit att vi inte varit tillräckligt noga i försvarsarbetet, och släppt in några kontringsmål på att vi gått fram lite för mycket. Det är såna detaljer som kan leda till baklängesmål, och det har det också gjort.Spelet har inte funkat till 100% heller, men nu är det ny match och det är dags att börja fokusera på den.Har ni skiftat fokus på träningarna?Nä egentligen inte, utan vi fokuserar alltid på att göra det bästa vi kan för dagen. Det är prestationer som räknas i nuläget, det är mycket hockey kvar att spela.Ser ni er själva som en toppkandidat?Ja det gör vi, vi vet att vi är ett bra lag och vill absolut vara med och kriga i toppen!Hur är känslan i laget inför första länsderbyt?Känslan är bra, vi hade en bra träning och ett möte där vi gick igenom en del grejer. Jag tycker det känns jättebra.Vad tror du det blir för matchbild?Jag tror det kommer bli en rolig match, rolig att titta på framför allt. Det kommer bli grinigt, och vi kommer verkligen gå ut och vilja vinna matchen eftersom vi har satt oss i den situationen vi gjort. Vi har allt att vinna, så det är bara att gå ut och köra!Timrå har ju gjort en bra värvning i Jonathan Dahlén, vad säger du om det?Det är en väldigt bra värvning! Jag trodde inte han skulle komma tillbaka till Hockeyallsvenskan , men nu gjorde han det. Det gäller att försöka plocka bort honom precis som dom andra skickliga spelarna dom har.Hur tror du inramningen kommer bli?Det kommer bli bra, jag hörde att det sålts mycket biljetter så det kommer bli bra drag. Det kommer bli jäkligt häftigt och kul! Man får ju extra hjälp från publiken när det är så mycket folk.Vilket derby tycker du är roligast?Jag måste ändå säga Björklöven, både farsan och Stefan (Öhman) har spelat där, och så har dom väldigt bra fans där som gör att det brukar bli bra tryck. Det har blivit lite av ett favoritmöte.Tycker du Oskarssons skada är ett stort avbräck?Ja det är det. Vi behöver alla spelare i laget, sen är han ju back i ena PP-uppställningen dessutom. Och en av få rightare också.Vem avgör derbyt?Jag tror att det blir Patrik Karlkvist!Din bror Oscar ska spela lite med Övik, vad tror du om det?Jag tror det blir bra för honom att få lite mer speltid där och få spela i alla lägen. Det är positivt!En fråga om en tidigare Modo it, Adrian Kempe gjorde ju hattrick borta i NHL , har du nåt att säga om det?Det är grymt, och jättehäftigt för honom! Jag såg highlights och det var snygga mål också, väldigt kul för honom!Då tackar jag för att du ställde upp!Tack själv!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noterbart:Modo kommer från fyra raka förluster.Timrå leder tabellen.Marcus Oskarsson och Tommy Enström saknas i Modolägret pga skador, Sebastian Lauritzen saknas för Timrå (färdigspelet för säsongen).